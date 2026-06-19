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Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Λαβρόφ δεν θεωρεί την ΕΕ εταίρο σε διαπραγματεύσεις

Σε άρθρο του στα ρωσικά και στα αγγλικά που δημοσιοποιούν από τις υπηρεσίες του, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ κρίνει πως στην πραγματικότητα, οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καμιά πρόθεση να διαπραγματευτούν με τη Μόσχα

Κόσμος 19.06.2026, 09:31
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Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Λαβρόφ δεν θεωρεί την ΕΕ εταίρο σε διαπραγματεύσεις
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Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ φάνηκε σήμερα να απορρίπτει το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει εταίρο σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε άρθρο του στα ρωσικά και στα αγγλικά που δημοσιοποιούν από τις υπηρεσίες του, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας κρίνει πως στην πραγματικότητα, οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καμιά πρόθεση να διαπραγματευτούν με τη Μόσχα.

Σκοπός τους είναι «να ενισχύσουν το καθεστώς (του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ) Ζελένσκι και να το διατηρήσουν ως βάση για τη συνέχιση της σύγκρουσης με τη Ρωσία», τόνισε.

Αξιωματούχος της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν «σύντομες» διπλωματικές επαφές τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου να διανοιχθούν δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις Βρυξέλλες και τη Μόσχα, ωστόσο υπογράμμισε πως δεν έγιναν συνομιλίες επί της ουσίας.

Στο άρθρο του ο Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρει πως η Ευρώπη «ονειρεύεται εξάπλωση» των χωρών μελών του NATO και της ΕΕ προς τα σύνορα της Ρωσίας και ότι τις τελευταίες δυο δεκαετίες οι διπλωματικές προσπάθειες δεν ήταν παρά «προπέτασμα καπνού» για αυτό και μόνο.

Δεν μπορεί να διεξαχθεί διάλογος παρά μόνο αν υπάρχει τρίτος αμερόληπτος μεσολαβητής, πρόσθεσε.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε εξάλλου την προειδοποίησή του πως υπάρχει κίνδυνος απευθείας σύγκρουσης Ρωσίας-NATO, που θα μπορούσε να οδηγηθεί σε ανταλλαγή πληγμάτων με πυρηνικά όπλα με «καταστροφικές συνέπειες».

Η σχέση Βρυξελλών-Μόσχας έχει φτάσει στο ναδίρ εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας που ξέσπασε το 2022· είχε εισέλθει σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης αφότου η Δύση κατηγόρησε τη Μόσχα πως «κατέλαβε» τμήματα της γειτονικής της χώρας το 2014.

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