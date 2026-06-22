 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(3) "Law"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(9) "Reference"
}

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 10ο]

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Experts 22.06.2026, 09:25
Σχολιάστε
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 10ο]
Άποψη Γιώργος Α. Κορομηλάς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

1.6. Μη υποβολή δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου, περιλαμβανομένων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. με βάση το κανονικό ή τα ειδικά καθεστώτα υποβαλλόμενης στην Ελλάδα ή, εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, σε άλλο κράτος μέλος, φορολογίας κεφαλαίου και παρακρατούμενων φόρων

Μη υποβολή δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου, περιλαμβανομένων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. με βάση το κανονικό ή τα ειδικά καθεστώτα υποβαλλόμενης στην Ελλάδα ή, εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, σε άλλο κράτος μέλος, φορολογίας κεφαλαίου και παρακρατούμενων φόρων (1)

[Παράγραφος 6 του άρθρου 53 σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν.5104/2024]

ΦορολογούμενοςΠρόστιμο
Πρώτη παράβασηΥποτροπή (2)Νέα

υποτροπή (3)

Μη υπόχρεος ή υπόχρεος τήρησης λογιστικών αρχείων50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση100% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση200% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση

(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του Ν.5104/2024 το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται κατόπιν ελέγχου. (2) Υποτροπή είναι η διάπραξη της παράβασης εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση της πράξης, με την οποία διαπιστώθηκε ίδια παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση για αυτή. (3) Νέα υποτροπή είναι η διάπραξη νέας ίδιας παράβασης μετά την υποτροπή, εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση της πράξης, με την οποία διαπιστώθηκε η αρχική παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση για αυτή.

1.7. Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου ή μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή περισσότερες φορές στο φορολογικό μητρώο

Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου ή μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή περισσότερες φορές στο φορολογικό μητρώο

[παράγραφος 9 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]

ΦορολογούμενοςΠρόστιμο
Μη υπόχρεος ή υπόχρεος τήρησης λογιστικών αρχείων2.500,00

1.8. Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας για την οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας για την οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης (1)

[παράγραφος 10 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]

ΦορολογούμενοςΠρόστιμο
Ασκών την επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη50% επί του ποσού του Φ.Π.Α. που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας

(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του Ν.5104/2024 το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται κατόπιν ελέγχου.

1.9. Μη επίδειξη λογιστικών αρχείων (βιβλίων) κατόπιν πρόσκλησης του άρθρου 14 του Ν.5104/2024

Μη επίδειξη λογιστικών αρχείων (βιβλίων) κατόπιν πρόσκλησης του άρθρου 14 [παράγραφος 11 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]
ΦορολογούμενοςΠρόστιμο
Υπόχρεος τήρησης λογιστικών αρχείωνΤης παραγράφου 2 του άρθρου 57 (1)

(1) Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται αν η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.

1.10. Εκπρόθεσμη αρχική διαβίβαση στοιχείων προς διασταύρωση ή εκπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών ή διορθωτικών στοιχείων προς διασταύρωση

Εκπρόθεσμη αρχική διαβίβαση στοιχείων προς διασταύρωση ή εκπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών ή διορθωτικών στοιχείων προς διασταύρωση (1)

[παράγραφος 12 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]

ΦορολογούμενοςΠρόστιμο (3)

(ακαθάριστα έσοδα έτους έως 1.000.000,00)

Πρόσωπα, εκτός των φορέων του δημοσίου τομέα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν4270/2014, υπόχρεα σε διαβίβαση ή υποβολή σε ετήσια βάση στη Φορολογική Διοίκηση, στοιχείων για τη διασταύρωση και προσυμπλήρωση, κατά περίπτωση, των δηλούμενων εισοδημάτων (2)Εκπρόθεσμης αρχική διαβίβαση20.000,00
εκπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών ή διορθωτικών στοιχείωνΑπό 20.000,00 έως 40.000,00
Πρόστιμο (4)

(ακαθάριστα έσοδα έτους πάνω από 1.000.000,00)

Εκπρόθεσμης αρχική διαβίβαση50.000,00
εκπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών ή διορθωτικών στοιχείωνΑπό 50.000,00 έως 100.000,00

(1) Τα στοιχεία των προστίμων που επιβάλλονται και των προσώπων στα οποία επιβλήθηκαν, δημοσιοποιούνται σε διαδικτυακό τόπο της Φορολογικής Διοίκησης για την ενημέρωση των φορολογουμένων. (2) Αφορά ιδίως τα εισοδήματα από τόκους και μερίσματα εταιρειών εισηγμένων στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), καθώς και των πραγματοποιούμενων δαπανών και ιδίως δαπανών για ιδιωτικά σχολεία και για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 και της περίπτωσης στ’ του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε., αντίστοιχα, και δαπανών πραγματοποιούμενων με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε., στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των φορολογούμενων, όπως ορίζονται με τις αποφάσεις που εκδίδονται ή έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 12 του άρθρου 83 του Ν.5104/2024 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν.4987/2022 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν.4174/2013, καθώς και με τις αποφάσεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. (3) Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται συνολικά κατ’ έτος με βάση τον αριθμό των εσφαλμένων εγγραφών ή με βάση το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των αρχείων που διαβιβάσθηκαν. (4) Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται συνολικά κατ’ έτος με βάση τον αριθμό των εσφαλμένων εγγραφών ή με βάση το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των αρχείων που διαβιβάσθηκαν.

Επισήμανση : Η παράγραφος 12 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του Ν.5162/2024 και ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 136 του ιδίου νόμου, από τη δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από 5.12.2024.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Καθορίστηκαν τα νέα ποσά για το έτος 2025 – Πότε θα καταβληθούν
AGRO

Ποια είναι τα νέα ποσά στις συνδεδεμένες ενισχύσεις - Πότε θα καταβληθούν
ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
Ακίνητα

Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για να ανοίξουνη κλειστά διαμερίσματα
OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Business

Έδαφος κερδίζει η OK! Anytime Markets - Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης
Τα νέα της αγοράς

Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά - Νέο ιστορικό υψηλό για Nikkei
NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Danone κατά Chobani και πόλεμος στο γιαούρτι για τις πρωτεΐνες
World

Ο πόλεμος του γιαουρτιού - Danone vs Chobani για μια... χούφτα πρωτεΐνες

Η Danone άσκησε αγωγή κατά της Chobani αυτή την εβδομάδα σχετικά με ισχυρισμούς για την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες

Δημήτρης Σταμούλης
Fed: Τι αποκαλύπτει η κουκκίδα που λείπει
World

Τι αποκάλυψε η κουκκίδα που έλειπε στη Fed

Τι δείχνει το dot plot και ποιο το μέλλον του υπό το νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
World

Οι πλούσιοι της Ευρώπης μετακομίζουν και «ψηφίζουν» Ελλάδα

Με ποια κριτήρια οι πλούσιοι επιλέγουν να μετακινηθούν μαζί με... τα λεφτά τους - Παγκόσμια αναδιάταξη δείχνει πρόσφατη μελέτη

Μελίνα Ζιάγκου
Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγησή τους «μέσα σε έναν μήνα»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Χορήγηση συντάξεων «μέσα σε έναν μήνα»

Για τις συντάξεις προχωρά η ψηφιοποίηση ολόκληρου του αρχείου της ασφαλιστικής ισχορίς των παλαιών ασφαλισμένων

Κώστας Παπαδής
Mπλούμπεργκ: Οπλίζει το πράσινο λόμπι για την καταπολέμηση των πετρελαϊκών συμφερόντων
World

Ο Μπλούμπεργκ οπλίζει το πράσινο λόμπι - «Πόλεμος» κατά ορυκτών καυσίμων

Ο Μπλούμπεργκ θα προσφέρει 285 εκατ. δολ. για τη στήριξη της ανάπτυξης των ΑΠΕ μέσω της άμεσης χρηματοδότησης βιομηχανικών ενώσεων,

Δημήτρης Σταμούλης
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου
Economy

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου

Το πακέτο μέτρων για την ΔΕΘ 2026, που πρέπει να φανεί στην τσέπη των Ελλήνων και να μην μπει στο μάτι των Βρυξελλών, εξετάζει ο πρωθυπουργός

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της Ελλάδας
Economy

Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Η επιβράδυνση της κατανάλωσης, η εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Experts
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 10ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Η βασική παράμετρος της Παραγωγικής Ελλάδας
Experts

Η παράμετρος της Παραγωγικής Ελλάδας

Το "ενδογενές” στοιχείο της ανάπτυξης σχετίζεται με τον τομέα των "διεθνώς εμπορευσίμων” της οικονομίας

Χρήστος Ιωάννου
Τί σημαίνει η νέα στάση της Fed για την αγορά χρυσού
Experts

Η νέα στάση της Fed και ο χρυσός

Υψηλότερος πληθωρισμός, υψηλά επιτόκια για μεγαλύτερο διάστημα και αυξανόμενα δημοσιονομικά ρίσκα συνθέτουν ένα νέο περιβάλλον για το πολύτιμο μέταλλο.

Συμεών Μαυρουδής
Η γεωπολιτική διάσταση της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν
Experts

Η γεωπολιτική διάσταση της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Οι χώρες του Κόλπου αντιμετωπίζουν τώρα ένα κρίσιμο ερώτημα για την αξιοπιστία των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας

Αθανάσιος Πλατιάς
Πόσο μπορεί η ορατότητα τιμών να βοηθήσει καταναλωτή και αγορά;
Experts

To PosoKanei στην πράξη

Η τελική αποτελεσματικότητα του PosoKanei θα κριθεί στην πράξη

Γεώργιος Μπάλτας
Σε ποιες περιπτώσεις ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας χωρίς αποζημίωση
Experts

Πότε ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας χωρίς αποζημίωση

Η αποζημίωση απόλυσης οφείλεται πάντοτε – με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις – ακόμα και εάν η απόλυση λαμβάνει χώρα για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του εργαζομένου

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Επαγγέλματα: Μετασχηματισμός και Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
Experts

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Μελλοντική ζήτηση για White Collar και Blue Collar επαγγέλματα

Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Latest News
Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Καθορίστηκαν τα νέα ποσά για το έτος 2025 – Πότε θα καταβληθούν
AGRO

Ποια είναι τα νέα ποσά στις συνδεδεμένες ενισχύσεις - Πότε θα καταβληθούν

Οι νέες τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2025 καθορίστηκαν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την έκδοση των τροποποιητικών αποφάσεων

ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
Ακίνητα

Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για να ανοίξουνη κλειστά διαμερίσματα

Σε μάστιγμα έχει εξελιχθεί η έλλειψη προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, με τα ενοίκια για όσα διατίθενται να μην πέφτουν από τα δυσθεώρητα ύψη στα οποία έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα αποσκοπεί στο να «πέσουν» στην αγορά περίπου 20.000 κατοικίες, ωστόσο η ζήτηση είναι […]

OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Business

Έδαφος κερδίζει η OK! Anytime Markets - Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025

Το 2025 η OK! Anytime Markets επέκτεινε το δίκτυό της εκτός Αττικής, φτάνοντας πλέον τα 51 σημεία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης
Τα νέα της αγοράς

Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης

Τι φέρνει το Lidl House Athens, ο πρωτοποριακός χώρος 670 τ.μ. στην εμβληματική Στοά Αρσακείου

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά - Νέο ιστορικό υψηλό για Nikkei

Ο ευρύτερος δείκτης Topix έκλεισε επίσης υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 1,29%

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η NBG Securities αυξάνει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy Holdings στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ προηγουμένως

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φρούτα και Λαχανικά: Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης
AGRO

Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης φρούτων και λαχανικών

Στόχος του Συνδέσμου η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 10ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Πολεοδομίες: 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στον Συνήγορο του Πολίτη το 2024 [πίνακες]
Ακίνητα

Κύμα καταγγελιών για πολεοδομίες - Τα κενά [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της BluPeak Estate Analytics για τις πολεοδομίες - Οι καθυστερήσεις και οι υποχρεώσεις

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση χορήγησης φοροαπαλλαγής λόγω μετοικεσίας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση χορήγησης φοροαπαλλαγής λόγω μετοικεσίας

Η επικαιροποίηση των οδηγιών στοχεύει στην πλήρη εναρμόνιση της διοίκησης με τις ανάγκες των πολιτών που επαναπατρίζονται

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές
Economy

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα

Κίνα: Αντίποινα με νέους περιορισμούς σε αμερικανικές εταιρείες για τη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου
World

Αντίποινα από την Κίνα για τη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ενέταξε 10 αμερικανικές βιομηχανίες στη λίστα ελέγχου εξαγωγών του

Αγορές: Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο
Markets

Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο

Ο χρυσός τη Δευτέρα ανέκαμψε από το χαμηλότερο επίπεδο άνω της μίας εβδομάδας που είχε καταγράψει στην τελευταία συνεδρίαση., με του traders να παραμένουν νευρικοί μετά της δηλώσεις Τραμπ και Τεχεράνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πανελλαδικές 2026: Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
Κοινωνία

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Πώς ορίζεται η επιτυχία; Τι λέει ο Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του ΟΠΑ, λίγο πριν βγουν οι βαθμολογίες για τις Πανελλαδικές 2026

Αλλαγή ώρας: Ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ
Κόσμος

Συζητούν πάλι για κατάργηση της αλλαγής ώρας στην ΕΕ

Η πρωτοβουλία έρχεται να αναζωπυρώσει μια ιστορία που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, αλλά «πάγωσε» σε μεμονωμένα εθνικά «αγκάθια» και στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

Τζίνα Μοσχολιού
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολ. το Brent μετά τις ανακοινώσεις στην Ελβετία
Commodities

Κάτω από τα 80 δολ. το Brent μετά τις ανακοινώσεις στην Ελβετία

Πτώση σημείωσαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, όταν η Τεχεράνη δήλωσε ότι εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, με αποτέλεσμα να μετριαστούν οι ανησυχίες για έλλειψη προσφοράς στις παγκόσμιες αγορές. Το Brent υποχώρησε κατά 1,53 δολάρια, ή 1,90%, στα 79,04 δολάρια […]

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies