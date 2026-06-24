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Πετρέλαιο: Κάτω από τα 70 δολάρια το αμερικανικό αργό

Το πετρέλαιο καταγράφει απώλειες της τάξης του 4%

Commodities 24.06.2026, 18:26
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Πετρέλαιο: Κάτω από τα 70 δολάρια το αμερικανικό αργό
Τζούλη Καλημέρη

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Βουτιά 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι traders είναι αισιόδοξοι για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ- Ιράν που θα αποκαταστήσει την ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και την πώληση ιρανικού πετρελαίου ενώ υπάρχουν αναφορές για ελαφριά αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate έφτασαν ενδοσυνεδριακά στα 69,63 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά που  κάτω από τα 70 δολάρια από τις 2 Μαρτίου. Το WTI διαπραγματεύτηκε τελευταία φορά με πτώση 4% στα 70,22 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησαν κατά 4,2% στα 73,83 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Στην τελευταία συνεδρίαση πριν από την έναρξη του πολέμου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωναν άνοδο κατά 1,75 δολάρια, ή 2,5%, στα 72,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 1,38 δολάρια, ή 2,1%, στα 66,59 δολάρια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι τιμές είχαν ενσωματώσει ασφάλιστρα ύψους 8-10 δολάρια.

Το ιρανικό πετρέλαιο

«Παρότι υπάρχουν πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια αυξημένης δραστηριότητας των δεξαμενόπλοιων, η αγορά προεξοφλεί το ευρύτερο σενάριο της επανένταξης του ιρανικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά και της ομαλοποίησης της κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ», εξηγεί στο Reuters ο Τιμ Γουότερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

«Εάν χαλαρώσουν οι κυρώσεις, η παραγωγή και οι εξαγωγές του Ιράν θα μπορούσαν να αυξηθούν σχετικά γρήγορα, δεδομένης της σημαντικής ποσότητας που είναι αποθηκευμένη στα δεξαμενόπλοια πιθανότατα μιλάμε για εβδομάδες και όχι για μήνες», πρόσθεσε.

O υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκότ Μπέσεντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC είπε ότι στις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν συμπεριλαμβάνεται και η πώληση πετρελαίου το Ιράν με την τιμολόγηση να γίνεται σε δολάρια.

Επιπλέον, ως ένδειξη της αδυναμίας της αγοράς, τα φυσικά φορτία αργού πετρελαίου πωλούνται με εκπτώσεις σε όλο τον κόσμο, μεταβάλλοντας τις εμπορικές ροές, καθώς οι αγορές δέχονται πίεση από την ταχέως αυξανόμενη προσφορά από τη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να ετοιμάζεται να ενισχύσει τις πωλήσεις του μετά από μια προσωρινή αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων.

Τα Στενά του Ορμούζ

Οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν από ενδείξεις ότι η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να αρχίσει να επιστρέφει στο φυσιολογικό.

Περισσότεροι από 11.000 ναυτικοί που έχουν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο θα αρχίσουν να αποχωρούν μέσω του Ορμούζ, αφού εξασφαλιστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

«Έχουμε εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας και έχουμε επαληθεύσει διεξοδικά τις συνθήκες για ασφαλή πλοήγηση για την υποστήριξη αυτών των επιχειρήσεων» τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ.

Ο Ντομίνγκεζ πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί «σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλα τα άλλα παράκτια κράτη της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη ναυτιλιακή βιομηχανία».

Οι πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού έχουν αυξηθεί λόγω των μεγαλύτερων χρόνων διέλευσης για τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά του Ορμούζ και των διαταραχών στην ικανότητα των αερομεταφορών» εξήγησε η διευθύνουσα σύμβουλος της DHL Global Forwarding Greater China, Αντίτι Ρασκίνια, στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC.

«Με το άνοιγμα του Πορθμού, ενδεχομένως πολλά από αυτά να μειωθούν»πρόσθεσε και σημείωσε ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να ομαλοποιηθεί η αλυσίδα εφοδιασμού.

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