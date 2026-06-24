SK Hynix: Ο γίγαντας μικροτσίπ της Νότιας Κορέας έτοιμος για τον Nasdaq – «Κυνήγι» 29 δισ. δολαρίων

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Η SK Hynix, η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία στη Νότια Κορέα, σχεδιάζει να συγκεντρώσει περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια στον Nasdaq μέσω της έκδοσης αμερικανικών αποθετηρίων πιστοποιητικών (ADR), σύμφωνα με την κανονιστική δήλωση της εταιρείας.

Η SK Hynix σχεδιάζει να εκδώσει 17,79 εκατομμύρια νέες μετοχές αξίας 45,45 τρισεκατομμυρίων γουόν

Η εταιρεία σχεδιάζει να εκδώσει 17,79 εκατομμύρια νέες μετοχές αξίας 45,45 τρισεκατομμυρίων γουόν (29,65 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η SK Hynix δήλωσε ότι αναμένει να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στις 10 Ιουλίου, αλλά πρόσθεσε ότι οι ημερομηνίες είναι προσωρινές και ενδέχεται να αλλάξουν.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι αναμένει ότι η εισαγωγή των ADR θα διευρύνει τη βάση των επενδυτών της, «επιτρέποντας τελικά την ορθή αξιολόγηση της πραγματικής εταιρικής αξίας της».

«Αναμένουμε να αναβαθμίσουμε τη θέση μας ως παγκόσμια εταιρεία, διευρύνοντας τα σημεία επαφής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το επίκεντρο της τεχνολογικής καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε η SK Hynix στην αίτηση.

Ραγδαία επέκταση για την SK Hynix

Η SK Hynix επεκτείνεται ραγδαία για να ανταποκριθεί στην εκρηκτική ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη. Κατασκευάζει ένα τεράστιο νέο συγκρότημα εργοστασίων παραγωγής τσιπ μνήμης στη Νότια Κορέα, γνωστό ως «Yongin Cluster», το οποίο αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2027, ενώ παράλληλα προχωρά για πρώτη φορά σε επενδύσεις στις ΗΠΑ με ένα εργοστάσιο συσκευασίας αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ιντιάνα.

Σύμφωνα με το Reuters, τη διάθεση των μετοχών διαχειρίζονται πολλές μεγάλες τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs και JP Morgan Securities.