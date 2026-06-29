ΟΠΑ: Ενημερώνει για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

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Για 12η συνεχή χρονιά, το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) υλοποιεί πρωτοβουλία ενημέρωσης για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα αφορά αποκλειστικά τα επιστημονικά αντικείμενα που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των οκτώ προπτυχιακών του τμημάτων. Η δράση συμβουλευτικής, θα προσφέρεται όλο το διάστημα που οι υποψήφιοι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν στη διάθεσή τους για να καταθέτουν τα μηχανογραφικά τους δελτία.

Καθημερινά, το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ θα παρέχει πληροφόρηση και θα απαντά στα ερωτήματα των υποψηφίων φοιτητών κατά τις ώρες 12:00 – 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης τηλεφωνικά στο: 210 8203 819, 825 και ηλεκτρονικά στο: [email protected].

Η παραπάνω υπηρεσία, την οποία έχουν ήδη αξιοποιήσει περισσότεροι από 1500 υποψήφιοι, αποτελεί πλέον θεσμό για το Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του ιδρύματος προς τους υποψήφιους νέους επιστήμονες.