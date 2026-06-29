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Ψηφιακή κάρτα: Ποια νέα επαγγέλματα εντάσσονται από σήμερα 29 Ιουνίου

Ολα τα επαγγέλματα ανά ΚΑΔ και περιγραφή που θα χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα

Experts 29.06.2026, 15:00
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Ψηφιακή κάρτα: Ποια νέα επαγγέλματα εντάσσονται από σήμερα 29 Ιουνίου
Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

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1.1.  Εισαγωγή

Σύμφωνα με την προαναγγελία που είχε γίνει στο τέλος Μαΐου 2026, η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας που ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου αφορά τους εξής κλάδους:

  • Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα) εξαιρουμένων γιατρών.
  • Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια
  • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Στη φάση αυτή εντάσσονται:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου
  • Κλάδος επισκευών
  • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)
  • Διαχείριση νερού και λυμάτων
  • Τυχερά παίγνια.

Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλοτικά έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της.

1.2.  Ειδικότερα η Υπουργική  απόφαση 18047/2026 (ΦΕΚ B’ 3791/29.06.2026)

1.2.1.  Γενικά

Με την απόφαση 18047/2026, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3791/29.6.2026, τροποποιείται το Μέρος Α’ «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως εξής:

1.1.2.  Νέες εντάξεις από την 29η Ιουνίου 2026

«ζ. Από την 29η Ιουνίου 2026 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ):

1.1.2.1.    ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ · ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Στην παροχή νερού, την επεξεργασία λυμάτων, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δραστηριότητες εξυγίανσης, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 12 που ακολουθεί,

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ · ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
36Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
36.0Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
36.00Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
37Επεξεργασία λυμάτων
37.0Επεξεργασία λυμάτων
37.00Επεξεργασία λυμάτων
38Συλλογή, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων
38.1Συλλογή αποβλήτων
38.11Συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων
38.12 Συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων
38.2Υπηρεσίες ανάκτησης αποβλήτων
38.21Ανάκτηση υλικών
38.22Ανάκτηση ενέργειας
38.23Άλλη ανάκτηση αποβλήτων
38.3 Διάθεση αποβλήτων χωρίς ανάκτηση
38.31Αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας
38.32Υγειονομική ταφή ή μόνιμη αποθήκευση
38.33Άλλη διάθεση αποβλήτων

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

1.1.2.2.            ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  1. ii. στην αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 13 που ακολουθεί,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
52.1Αποθήκευση
52.10Αποθήκευση

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

1.1.2.3.     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στις  δραστηριότητες κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών διαχείρισης, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 14 που ακολουθεί,

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
70Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών διαχείρισης
70.1Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
70.10Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
70.2Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
70.20Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

1.1.2.4.    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Στις δραστηριότητες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 15 που ακολουθεί,

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
73Δραστηριότητες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων
73.1Διαφήμιση
73.11 Δραστηριότητες διαφημιστικών γραφείων
73.12Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
73.2Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
73.20Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
73.3Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
73.30Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

1.1.2.5.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 16 που ακολουθεί,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
82Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
82.1Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου
82.10 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου
82.2Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
82.20Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
82.3Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
82.30Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
82.4Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
82.40Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
82.9Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
82.91Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών.
82.92Δραστηριότητες συσκευασίας
82.99Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

1.1.2.6.   ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

Στα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπως αυτά εξειδικεύονται στον Πίνακα 17 που ακολουθεί,

 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
92.0Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
92.00Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

1.1.2.7.    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Στην επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών, όπως αυτά εξειδικεύονται στον Πίνακα 18 που ακολουθεί,

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
95Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών
95.1Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας
95.10Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας
95.2Επισκευή και συντήρηση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
95.21 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
95.22Επισκευή και συντήρηση συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
95.23Επισκευή και συντήρηση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
95.24Επισκευή και συντήρηση επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
95.25Επισκευή και συντήρηση ρολογιών και κοσμημάτων
95.29Επισκευή και συντήρηση ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.
95.3Επισκευή και συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
95.31Επισκευή και συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων
95.32Επισκευή και συντήρηση μοτοσυκλετών
95.4Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών
95.40Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

1.1.3.  Διοικητικές κυρώσεις (ΈΝΑΡΞΗ ΝΈΩΝ ΕΝΤΆΞΕΩΝ)

Για τους κλάδους των Πινάκων 12 έως και 18, οι διοικητικές κυρώσεις των Παραρτημάτων V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’ 4629) υπουργικής απόφασης επιβάλλονται από την 16η.11. 2026.

1.1.4.  Υποχρέωση ένταξης συνόλου εργαζομένων της επιχείρησης εργοδότη με βάση κύριο ΚΑΔ αυτής

Όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας υποχρεούνται, από την ημερομηνία ένταξής τους, να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας των εν λόγω επιχειρήσεων – εργοδοτών, ανεξαρτήτως αν τα υποκαταστήματα τους είναι σε ενταγμένους ή μη ΚΑΔ, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στην περ. θ’ που ακολουθεί.

Για τις εν λόγω επιχειρήσεις, εφόσον ο κύριος ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη στο TAXIS εντάσσεται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην ψηφιακή κάρτα, υπάρχει πλέον υποχρέωση εφαρμογής του μηχανισμού για το σύνολο των εργαζομένων τους.

1.1.5.  Εξαίρεση από την εφαρμογή του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την εφαρμογή του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας υφίσταται:

  1. Για το σύνολο της επιχείρησης, όταν:
  2. i. Ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη-επιχείρησης στο TAXIS δεν ανήκει στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ακόμα και αν εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ή υπάρχουν υποκαταστήματα με ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.
  3. ii. Ο εργοδότης-επιχείρηση εντάσσεται στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, βάσει κύριου ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS, αλλά ο ΚΑΔ αυτός δεν παράγει οικονομική δραστηριότητα (δηλαδή αυτή είναι μηδενική) γεγονός που αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους και ο δευτερεύων ΚΑΔ, ο οποίος αποτελεί την κυρίαρχη οικονομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν είναι ενταγμένος ΚΑΔ».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι 29.6.2026.

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος, Οικονομολόγος Σύμβουλος Εργασιακών & Ασφαλιστικών

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Economy

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία

Εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή ασανσέρ - Πού γίνεται και πόσο κοστίζει

Ελληνικός τουρισμός: Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη
Τουρισμός

Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

Νέες ευκαιρίες πέρα από τους παραδοσιακούς προορισμούς για τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Νότια Κορέα: Ανακοινώθηκαν επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ στη Νότια Κορέα

Οι επενδύσεις από τη Samsung και την SK Hynix αφορούν στην κατασκευή δύο νέων μονάδων παραγωγής μικροτσίπ η καθεμία στη νοτιοδυτική περιοχή της Νότιας Κορέας

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στο 5,26% ανέβηκε η έμμεση συμμετοχή της Capital Group
Business

Στο 5,26% ανέβηκε η έμμεση συμμετοχή της Capital Group στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία κατέχει πλέον έμμεσα 19,09 εκατ. δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362,86 εκατ. στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

ΕTEπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις και στην Ελλάδα
Βιομηχανία

Τριπλασιάζει η ΕΤΕπ τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης σημείωσε ότι οι συνθήκες ασφαλείας στην Ευρώπη έχουν μεταβληθεί ριζικά

AKTOR: Πρόταση στη Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS – Σε συζητήσεις για το FSRU της Κορίνθου
Business

1+1 deal AKTOR - Motor Oil - Για κυκλική οικονομία και FSRU

Ο Όμιλος AKTOR υπέβαλε πρόταση εξαγοράς του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS - Επιβεβαιώνει τις συζητήσεις για το FSRU «Διώρυγα GAS»

Ενισχύσεις: Καταβολή de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής
AGRO

Καταβολή de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Το συνολικό ποσό για τις ενισχύσεις ανέρχεται σε 29.523.270,25 ευρώ

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας με έμφαση στον IMEC
Economy

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας - Ινδίας με έμφαση στον IMEC

Σημαντική πρωτοβουλία για το παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές ροές και την ψηφιακή συνδεσιμότητα ο IMEC, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει τον Τραμπ – Δεν μπορεί να αποπέμψει τη διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ
World

«Φρένο» στον Λευκό Οίκο – Η ανεξαρτησία της Fed βγαίνει νικήτρια

Στις ΗΠΑ, η απόφαση-ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου προστατεύει την ανεξαρτησία της Federal Reserve και περιορίζει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ

Νατάσα Σινιώρη
Πετρέλαιο: Τιμές κοντά στα προπολεμικά επίπεδα αλλά και κίνδυνος νέας ανόδου
Commodities

Το πετρέλαιο κοντά στα προπολεμικά επίπεδα - Υπαρκτός ο κίνδυνος νέας ανόδου

Η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ δεν φαίνεται να ανακάμπτει γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ασαφείς όρους εκεχειρίας

Δημήτρης Σταμούλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Motor Oil, Coca Cola και τράπεζες ανέβασαν τον Γενικό Δείκτη
Xρηματιστήριο Αθηνών

Motor Oil, Coca Cola και τράπεζες ανέβασαν το ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας λάβει σημαντική ώθηση τόσο από τον τραπεζικό κλάδο όσο και από τις Coca Cola και Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καφούνης: Απαιτείται άμεση νομοθετική ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια
Business

Καφούνης: Επείγει ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια

Η επίλυση του ζητήματος δεν αποτελεί μόνον πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά κι αναπτυξιακή επιλογή, τονίζει ο Σταύρος Καφούνης

Wall Street: Επανέρχονται οι αγοραστές στον κλάδο της τεχνολογίας
Wall Street

Ανοδικά η Wall Street, επανέρχονται οι αγοραστές στον κλάδο της τεχνολογίας

Πρωταγωνιστής στη Wall Street ο τεχνολογικός κλάδος - Εντυπωσιακή άνοδος 23% για την Comcast

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