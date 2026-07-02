Witside και Qlik ανέδειξαν τη νέα εποχή του επιχειρηματικού AI

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μεγάλη συμμετοχή περισσότερων από 150 στελεχών της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου το AI Reality Tour Athens 2026: Beyond Answers, που διοργάνωσε η Witside σε συνεργασία με την Qlik στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου. Η εκδήλωση ανέδειξε ότι η πραγματική αξία της τεχνητής νοημοσύνης δεν βρίσκεται μόνο στα μοντέλα και στις απαντήσεις που παράγει, αλλά κυρίως στη σύνδεσή της με αξιόπιστα δεδομένα, σωστή διακυβέρνηση και ανθρώπινη κρίση.

Η διοργάνωση επιδίωξε να μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα προς την αγορά: η AI αποκτά ουσιαστικό επιχειρηματικό αποτύπωμα όταν γίνεται εργαλείο λήψης αποφάσεων και όχι απλώς τεχνολογική επίδειξη.

Ο CEO της Witside, Χρήστος Παπαδόπουλος, τόνισε ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τείνουν να παράγουν ομοιογενές περιεχόμενο και ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων δεν θα προκύψει από τη γενικευμένη χρήση αλγορίθμων, αλλά από τις ανθρώπινες δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση, η δημιουργικότητα και η στρατηγική σκέψη. Με αυτόν τον τρόπο, η εκδήλωση έθεσε στο επίκεντρο τη σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάστηκαν οι νεότερες δυνατότητες της πλατφόρμας της Qlik, με έμφαση στην ασφαλή και αξιόπιστη αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για ουσιαστική επιχειρηματική αξία.

Πρακτικές εφαρμογές στην αγορά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι παρεμβάσεις εκπροσώπων οργανισμών όπως η Alpha Bank και η Kyvernitis Travel Group, οι οποίοι μοιράστηκαν εμπειρίες από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και αξιοποίησης δεδομένων στην καθημερινή λειτουργία τους. Οι παρουσιάσεις αυτές έδωσαν πιο πρακτική διάσταση στη συζήτηση, δείχνοντας πώς οι εταιρείες μετατρέπουν τα δεδομένα σε λειτουργικό πλεονέκτημα.

Η εκδήλωση λειτούργησε έτσι ως σημείο συνάντησης στελεχών, τεχνολογίας και επιχειρηματικής εμπειρίας, με στόχο να αναδειχθεί ο ρόλος των δεδομένων στην επόμενη ημέρα των οργανισμών.

Η ανθρώπινη πλευρά της AI

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν οι ομιλίες του Δημήτρη Παπανικολάου και του Στέφανου Καράγκου, που προσέγγισαν την τεχνητή νοημοσύνη από τη σκοπιά της ανθρώπινης εξέλιξης και προσαρμογής. Και οι δύο υπογράμμισαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, η κριτική σκέψη και η ανθρώπινη κρίση θα παραμείνουν καθοριστικές ακόμη και σε ένα περιβάλλον όπου το AI αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο.

Ο Στέφανος Καράγκος σημείωσε ότι οι οργανισμοί πρέπει πρώτα να επενδύσουν στις δεξιότητες των ανθρώπων τους και να καλλιεργήσουν «παιδεία στην τεχνητή νοημοσύνη», ώστε να μπορούν να αξιοποιούν αποτελεσματικά κάθε AI εργαλείο. Το μήνυμα αυτό ενίσχυσε την κεντρική θέση της εκδήλωσης ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί χωρίς σωστή χρήση και κατάλληλο ανθρώπινο υπόβαθρο.

Η θέση της Witside στην αγορά

Η Witside, ως Master Reseller της Qlik στην Ελλάδα και σε αγορές της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, συνεχίζει να επενδύει στη διάδοση τεχνολογιών Data & AI στην επιχειρηματική κοινότητα. Στόχος της εταιρείας είναι να φέρνει πιο κοντά την τεχνογνωσία και την καινοτομία με τις ανάγκες των οργανισμών που επιδιώκουν ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 350 οργανισμών από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, κάτι που αποτυπώνει την ισχυρή παρουσία της στην αγορά δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

Εικόνα και αποτίμηση

Η εκδήλωση στο Μαρούσι ανέδειξε πως το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την τεχνητή νοημοσύνη περνά πλέον από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή. Σε μια περίοδο όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνεται, η έμφαση μετατοπίζεται από το «τι μπορεί να κάνει το AI» στο «πώς μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμη αξία».

Σε αυτό το πλαίσιο, το AI Reality Tour Athens 2026 λειτούργησε ως μια στοχευμένη επιχειρηματική συνάντηση με τεχνολογικό και στρατηγικό περιεχόμενο, αποτυπώνοντας τη νέα φάση ωρίμανσης της αγοράς γύρω από τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη.