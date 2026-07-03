Τράπεζες: Μία στις τρεις πωλήσεις προϊόντων ολοκληρώνεται πλέον online

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Εντυπωσιακή είναι κατά την τελευταία τριετία η αύξηση των πωλήσεων τραπεζικών προϊόντων μέσω ψηφιακών καναλιών, με τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης του μεριδίου τους να διαγράφονται ισχυρές.

Πηγές από τον κλάδο εκτιμούν ότι αυτήν τη στιγμή περίπου 1 στα 3 προγράμματα διατίθεται από το e-banking ή το m-banking, μερίδιο σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με το 2024.

Πρόκειται όπως σημειώνουν για μία εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την ψηφιακή αναβάθμιση των πιστωτικών ιδρυμάτων που επιτρέπει την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα ή άλλη ανθρώπινη επαφή, όσο και με τη γενικότερη στροφή των καταναλωτών σε online λύσεις.

Στις νεότερες γενιές τα ποσοστά αποκλειστικής χρήσης mobile banking σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 90%

Τα «απλά» προϊόντα

Στην κορυφή των πωλήσεων βρίσκονται τα πιο απλά προϊόντα, που έχουν τυποποιημένους όρους και θεωρούνται εμπορεύματα από τις τράπεζες.

Ο λόγος γίνεται κατά βάση για καταθετικούς λογαριασμούς, προθεσμιακούς ή ανοιχτής ζήτησης, καταναλωτικά δάνεια, κάρτες πάσης φύσεως και ασφαλιστικά προϊόντα ζημιών.

Σταδιακά όμως οι τράπεζες εισάγουν στον ψηφιακό κόσμο και πιο σύνθετα προγράμματα, όπως στεγαστικά δάνεια ή επενδυτικά προϊόντα, τα οποία προϋποθέτουν για τους περισσότερους πελάτες τη συζήτηση με σύμβουλο.

Η τελευταία μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης ή εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος έχει την ευχέρεια να αποκτήσει με ηλεκτρονικό τρόπο το προϊόν που τον ενδιαφέρει.

Το κλειδί

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, οι παραπάνω τάσεις θα καταστούν ακόμη πιο ισχυρές μέσα στην επόμενη τριετία.

Σημειώνουν δε πως κλειδί για την ανάπτυξη των πωλήσεων θα αποτελέσει η περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών mobile banking, τις οποίες προτιμούν πλέον οι περισσότεροι πελάτες τους για τις καθημερινές και όχι μόνο συναλλαγές.

Ειδικά στις νεότερες γενιές τα ποσοστά αποκλειστικής χρήσης τους σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 90%.

Δηλαδή, στις ηλικίες αυτές όχι μόνο δεν νοείται επίσκεψη σε κατάστημα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται ούτε το e-banking από υπολογιστή.

Για το λόγο αυτό οι επενδύσεις των τραπεζών στην Πληροφορική, που σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι κινούνται σήμερα γύρω από τη ζώνη των 700 – 800 εκατ. ευρώ, αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία εξελιγμένων apps, που περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες, μέσα σε ένα ενιαίο οικοσύστημα εξυπηρέτησης.

Τα νούμερα ανά τράπεζα

Με βάση τις πιο πρόσφατες παρουσιάσεις των 4 συστημικών ομίλων, η πρόοδός τους στον ψηφιακό τομέα αποτυπώνεται στα ακόλουθα στοιχεία:

Alpha Bank

Το μερίδιο των ψηφιακών πωλήσεων επί του συνόλου έχει φτάσει πλέον 31,5% από 23% πριν από τρία χρόνια.

Συνολικά το 98% των συναλλαγών πραγματοποιείται ψηφιακά, ενώ η διείσδυση των εναλλακτικών δικτύων φτάνει το 60% στους ιδιώτες πελάτες και το 74% στις επιχειρήσεις.

Από εκεί και πέρα, το μερίδιο των online πωλήσεων ανά προϊόν διαμορφώνεται σε:

-Καταναλωτικά δάνεια 84%

-Προπληρωμένες κάρτες 86%

-Προθεσμιακές καταθέσεις 46%

-Χρεωστικές κάρτες 37%

-Πιστωτικές κάρτες 34%

Eurobank

Αυτήν τη στιγμή το 96% των συναλλαγών από τους πελάτες της γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ το 61% ολοκληρώνεται μέσω του mobile banking.

Μάλιστα, στις ηλικίες έως 35 ετών η αποκλειστική αξιοποίηση του κινητού τηλεφώνου φτάνει το 94%.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 1 στα 3 προϊόντα διατέθηκαν ψηφιακά, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 160% σε ετήσια βάση.

Εθνική Τράπεζα

Οι ψηφιακές πωλήσεις είχαν φτάσει σωρευτικά τα 2,3 εκατομμύρια στο τέλος του α΄ τριμήνου 2026 έναντι 0,5 εκατ. το 2021.

Η άνοδος αυτή συνοδεύτηκε από την αύξηση των ενεργών χρηστών των ηλεκτρονικών της υπηρεσιών κατά 30% – 35%.

Παράλληλα, μέσω των στρατηγικών συνεργασιών της η τράπεζα ενισχύει το ψηφιακό της αποτύπωμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η συμμαχία με την EpsilonNet στον τομέα των επιχειρήσεων και με την Qualco για τη διάθεση στεγαστικών δανείων μέσω ξεχωριστών πλατφορμών που παρέχουν ευρύτερες υπηρεσίες σχετικές με το οικοσύστημα της κατοικίας.

Πειραιώς

Οι πωλήσεις προϊόντων μέσω των ηλεκτρονικών της υπηρεσιών διαμορφώθηκαν πέρυσι στο 25% του συνόλου έναντι 18% το 2024, ενώ την περίοδο μεταξύ 2020 και 2023 το ποσοστό αυτό είχε σχεδόν τριπλασιαστεί.

Στην Πειραιώς το 99% των συναλλαγών πραγματοποιείται ψηφιακά έναντι 85% το 2021.

Παράλληλα, ο όμιλος έχει αναπτύξει μία neobank με ξεχωριστή άδεια λειτουργίας, χωρίς καταστήματα. Ήδη οι πελάτες της έχουν ξεπεράσει τις 100.000.