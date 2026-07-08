Walmart: Ρίχνει τις τιμές σε κρέας, Coca-Cola και χιλιάδες άλλα προϊόντα

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Σε χιλιάδες είδη μειώνει τις τιμές η Walmart στις ΗΠΑ, προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες της με πιο προσιτές τιμές μετά από χρόνια πληθωρισμού.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μειώνει την τιμή του βόειου κιμά κατά 12%. Η τιμή των κερασιών μειώνεται στο μισό. Μια συσκευασία Coca-Cola των 24 τεμαχίων μειώνεται κατά το ένα τρίτο στα 9,97 δολάρια. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι μειώνει τις τιμές σε οικιακά προϊόντα, παιχνίδια, ρούχα και άλλα προϊόντα, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η προσπάθεια επαινέθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την χαιρέτισε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «τεράστια υπόθεση».

«Η Walmart κάνει ένα μεγάλο και τολμηρό βήμα και άλλοι λιανοπωλητές θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτών των απόλυτων Πατριωτών», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social λίγα λεπτά πριν ο λιανοπωλητής εκδώσει δελτίο τύπου που ανακοινώνει τις μειώσεις.

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Η Walmart έχει εδώ και καιρό δώσει έμφαση στις χαμηλότερες τιμές ως μέρος του μάρκετινγκ της, αλλά τους τελευταίους μήνες, η προσιτή τιμή έχει γίνει ένα καυτό ζήτημα στην αμερικανική πολιτική. Παρασκηνιακά, η Walmart έχει τονίσει σε ομοσπονδιακούς αξιωματούχους ότι οι πολιτικές που βοηθούν τον λιανοπωλητή να ελέγχει το κόστος και να διατηρεί τις δαπάνες των καταναλωτών, όπως οι χαμηλότεροι δασμοί και οι τιμές της βενζίνης, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της προσιτότητας για τους Αμερικανούς αγοραστές λόγω του μεγέθους της Walmart, αναφέρει η Journal.

Οι ενέργειες της Walmart ακολουθούν μια σειρά από προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τις τιμές ρεκόρ του βοείου κρέατος, οι οποίες έχουν γίνει το σύμβολο του πληθωρισμού τροφίμων στις ΗΠΑ τον τελευταίο χρόνο. Οι τιμές του κιμά αυξήθηκαν κατά 12% τον Μάιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ δεσμεύτηκε επίσης έως και 500 εκατομμύρια δολάρια σε μικρές και μεσαίες εταιρείες συσκευασίας κρέατος για να διατηρήσουν τον όγκο επεξεργασίας σφαγής βοοειδών σε ένα ορισμένο επίπεδο. Η επεξεργασία βοοειδών είναι ασύμφορη για τους κρεατοπαραγωγούς αυτή τη στιγμή λόγω των υψηλών τιμών των ζώων.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει επίσης δώσει εντολή σε ορισμένους από τους κορυφαίους συμβούλους του, όπως ο Πίτερ Ναβάρο και ο Στίβεν Μίλερ, να βρουν τρόπους για να μειώσουν τις τιμές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε έρευνα για τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες συσκευασίας κρέατος των ΗΠΑ, αφού ο Τραμπ την ζήτησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Μάιο, η κυβέρνηση Τραμπ καθυστέρησε τα σχέδια για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών του βοείου κρέατος, αναστέλλοντας τους δασμούς στο εισαγόμενο βοδινό κρέας. Η καθυστέρηση ακολούθησε την κατακραυγή ορισμένων Ρεπουμπλικανών του Κογκρέσου και κτηνοτρόφων βοοειδών, μετά την δημοσίευση των σχεδίων του Τραμπ από την Wall Street Journal.