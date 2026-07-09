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ΔΙΑΣ: Ρεκόρ συναλλαγών και κερδοφορίας το 2025

ΔΙΑΣ: Από την εδραίωση των άμεσων πληρωμών στην Ελλάδα στη διασύνδεση με την Ευρώπη

Τράπεζες 09.07.2026, 19:11
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ΔΙΑΣ: Ρεκόρ συναλλαγών και κερδοφορίας το 2025
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Mε ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε συναλλαγές, αξία συναλλαγών, έσοδα και κερδοφορία ολοκλήρωσε η ΔΙΑΣ το 2025, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε η διασύνδεση της Ελλάδας με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα άμεσων πληρωμών μέσω της ένταξης του IRIS στην πρωτοβουλία EuroPA.

Την περίοδο 2020-2025 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 84,5%, ενώ τα συνολικά έξοδα μόλις κατά 21,4%, οδηγώντας σε υπερτετραπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΣ Α.Ε. ενέκρινε σήμερα τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025, επιβεβαιώνοντας ακόμη μία χρονιά ισχυρών οικονομικών επιδόσεων και σημαντικής στρατηγικής προόδου για την εταιρεία.

Η ΔΙΑΣ συνεχίζει την αναπτυξιακή δυναμική και το 2026

Η ΔΙΑΣ αποτελεί το μοναδικό Automated Clearing House (ACH) στην Ευρώπη που καταγράφει σταθερά διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία πέντε έτη, ενώ, με βάση την πορεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, αναμένεται να συμπληρώσει έκτη συνεχή χρονιά διψήφιας ανάπτυξης.

Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε:

• 540,4 εκατ. εκκαθαρισμένες συναλλαγές (+15,7%)

• €544,4 δισ. αξία συναλλαγών

• €18,96 εκατ. κύκλο εργασιών (+79,5% έναντι του 2020)

• €7,66 εκατ. καθαρά κέρδη (+312,5% έναντι του 2020)

• ROE 27,2%, έναντι 10,0% το 2020.

Παράλληλα, την περίοδο 2020-2025 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 84,5%, ενώ τα συνολικά έξοδα μόλις κατά 21,4%, οδηγώντας σε υπερτετραπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τη διανομή μερίσματος που αντιστοιχεί στο 81% των καθαρών κερδών της χρήσης 2025, συνολικού ύψους €6,2 εκατ.

Η Ελλάδα μεταξύ των πρωτοπόρων της Ευρώπης στις άμεσες πληρωμές

Η εφαρμογή της πρωτοβουλίας «IRIS Παντού» και της σχετικής νομοθεσίας οδήγησε την Ελλάδα να γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών Account-to-Account (A2A) σε φυσικά και ηλεκτρονικά σημεία πώλησης.

Σήμερα, το IRIS εξυπηρετεί 4,6 εκατ. πολίτες και 600 χιλιάδες επαγγελματίες, ενώ είναι διαθέσιμο σε περίπου 1,2 εκατομμύρια POS μέσω dynamic QR και σε 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα, δημιουργώντας, αναλογικά με το μέγεθος της χώρας, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα αποδοχής άμεσων πληρωμών στην Ευρώπη.

Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2026 το Instant Payment Ratio της χώρας ανήλθε στο 35,8%, έναντι μόλις 3,3% στα τέλη του 2021, ευθυγραμμίζοντας πλέον την Ελλάδα με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η ΔΙΑΣ διασυνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη

Ιδιαίτερη σημασία είχε η ένταξη της ΔΙΑΣ στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA (European Payments Alliance). Από τις 30 Ιουνίου 2026, 57,3 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες σε Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρρα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές πληρωμές χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού του παραλήπτη, μέσω της εθνικής υπηρεσίας άμεσων πληρωμών που ήδη χρησιμοποιούν .

Έως το τέλος του 2026, το δίκτυο αναμένεται να επεκταθεί σε 176 εκατ. χρήστες σε 18 χώρες, ενώ σε επόμενη φάση θα υποστηρίζει και πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω EuroPA.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, δήλωσε:

«Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη ΔΙΑΣ. Υλοποιήσαμε όλους τους στρατηγικούς στόχους που είχαμε θέσει και υπερβήκαμε τους βασικούς επιχειρησιακούς και οικονομικούς δείκτες, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική μας δημιουργεί αξία για τους μετόχους και τα μέλη μας και αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα πληρωμών.»

Αναφερόμενη στην επόμενη φάση ανάπτυξης της ΔΙΑΣ, πρόσθεσε:

«Αφού εδραιώσαμε τις άμεσες πληρωμές στην Ελλάδα, προχωρήσαμε το 2026 στη διασύνδεση της χώρας μας με την Ευρώπη μέσω αυτών, συμβάλλοντας σε μια ισχυρότερη και πιο αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί πλέον τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στις πληρωμές· συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους.»

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