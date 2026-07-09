Ευρωπαϊκή οικονομία: Στόχος ο εξηλεκτρισμός έως το 2040 για μείωση εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να προτείνει έναν στόχο εξηλεκτρισμού για την επόμενη δεκαετία, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς καθαρών τεχνολογιών και τη συμβολή στην απομάκρυνση της Ένωσης από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ΕΕ εκτιμά ότι το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Ένωση προέρχεται ήδη από τοπικές καθαρές πηγές, ενώ σημειώνονται σημαντικά κέρδη στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

O στόχος αυτός αναμένεται να παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο ενός σχεδίου πολιτικής που θα δημοσιευθεί στις 17 Ιουλίου. Στη συνέχεια, σκοπεύει να τον ενσωματώσει σε νόμο, στο πλαίσιο της πρότασής της για ένα ενεργειακό πλαίσιο μετά το 2030, κατά το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με ένα προσχέδιο εγγράφου που είδε το Bloomberg. Ο στόχος εξηλεκτρισμού θα εκφραστεί ως ποσοστό της ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2040, το οποίο δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Η ΕΕ ποντάρει στο ότι η παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ένωσης όχι μόνο θα συμβάλει στην επίτευξη του κλιματικού στόχου της για μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2040 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αλλά θα ενισχύσει και την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης. Η προσπάθεια για τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας έχει καταστεί βασικό πολιτικό ζήτημα, αφού η περικοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία οδήγησε τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή ταράζει τις παγκόσμιες αγορές.

«Με αποφασιστική δράση σε όλα τα επίπεδα, η Ευρώπη μπορεί να γίνει η πρώτη ηλεκτρο-ήπειρος», ανέφερε η Επιτροπή στο έγγραφο. «Αυτή η βαθιά μεταμόρφωση θα απαιτήσει επενδύσεις και θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση και οφέλη που θα ξεπερνούν κατά πολύ το ενεργειακό σύστημα, από τους κατασκευαστές καθαρών τεχνολογιών έως τον τομέα των εγκαταστάσεων, από περισσότερες και σύγχρονες ανταγωνιστικές βιομηχανίες έως τη μείωση των εκπομπών και της ρύπανσης στις ευρωπαϊκές πόλεις.»

Γκάζι στην ηλεκτροκίνηση

Επιταχύνοντας τον εξηλεκτρισμό, η Ευρώπη θα μπορούσε να καλύψει τα δύο τρίτα της ζήτησης σε φυσικό αέριο και να μειώσει κατά το ήμισυ την κατανάλωση πετρελαίου, μειώνοντας το κόστος εισαγωγής ορυκτών καυσίμων κατά 200 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο ενδέχεται να υποστεί αλλαγές πριν από τη δημοσίευσή του. Αυτό θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει την περιοχή να μειώσει τις επίμονα υψηλές τιμές ενέργειας, οι οποίες επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει, σύμφωνα με τη μακροχρόνια πολιτική της να μην σχολιάζει σχέδια εγγράφων.

Η ΕΕ εκτιμά ότι το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Ένωση προέρχεται ήδη από τοπικές καθαρές πηγές, ενώ σημειώνονται σημαντικά κέρδη στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, το ποσοστό ηλεκτροδότησης της περιοχής, ή το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας, παραμένει στάσιμο στο 23% εδώ και μια δεκαετία, σε σύγκριση με ποσοστό άνω του 30% στην Κίνα, την Ν.Κορέα ή την Ιαπωνία, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

«Η αξιοποίηση του δυναμικού του ηλεκτρισμού θα ενισχύσει την ισχυρή βιομηχανική βάση της Ευρώπης στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών και τις σχετικές αλυσίδες αξίας, όπως οι ανεμογεννήτριες, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία ή οι αντλίες θερμότητας, και θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των θέσεων εργασίας που απαιτούν εξειδίκευση», ανέφερε η ΕΕ.

Το σχέδιο θα περιγράφει διάφορες δράσεις που η Επιτροπή σκοπεύει να αναλάβει φέτος και το επόμενο έτος στους τομείς που εξαρτώνται περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα. Στον τομέα της βιομηχανίας, η Επιτροπή επιθυμεί να βασιστεί στη στοχευμένη χρήση κεφαλαίων που προέρχονται από την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ενώ στον τομέα των μεταφορών στοχεύει να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης, να προωθήσει την ηλεκτροκίνηση των βαρέων οχημάτων και να ενθαρρύνει τα λιμάνια να εξελιχθούν σε κόμβους καθαρής ενέργειας.

Προκειμένου να ενισχυθεί ο εξηλεκτρισμός στον τομέα των κτιρίων, ο οποίος αντιπροσωπεύει το ήμισυ της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην ΕΕ, η Επιτροπή θα εξετάσει μέτρα, μεταξύ των οποίων η τόνωση της δημόσιας ζήτησης για αντλίες θερμότητας.

Για να επιτύχει τον στόχο του εξηλεκτρισμού, η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά εμποδίων, μεταξύ των οποίων το υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και την επέκταση των δυνατοτήτων παραγωγής. Επιπλέον, η ΕΕ θα χρειαστεί να τροποποιήσει τους κανόνες φορολογίας της ενέργειας και να καταργήσει σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα μετά το 2030, ανέφερε η Επιτροπή.