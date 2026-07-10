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Πετρέλαιο: Προς εδομαδιαία άνοδο 6% το Brent

Οι φόβοι για νέα προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο οδηγούν και πάλι ανοδικά τις τιμές

Commodities 10.07.2026, 07:14
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Πετρέλαιο: Προς εδομαδιαία άνοδο 6% το Brent
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Αυξήθηκαν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου και όλα δείχουν πως βαίνουν προς εβδομαδιαία άνοδο, λόγω της αναζωπύρωσης των φόβων για διακοπές στην προσφορά από την κύρια περιοχή παραγωγής της Μέσης Ανατολής, καθώς οι νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αυτή την εβδομάδα περιόρισαν τη ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 19 σεντ, ή 0,25%, στα 76,49 δολάρια το βαρέλι στις 06:19 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό με άνοδο 19 σεντ, ή 0,26%, διαμορφωνόταν την ίδια ώρα στα 72,27 δολάρια.

Συνολικά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή το Brent αναμένεται να σημειώσει συνολικά άνοδο περίπου 6% και το WTI 5%.

Εμπιστοσύνη παρά τα πισωγυρίσματα

«Οι τιμές υποχώρησαν από τα υψηλά επίπεδα των μέσων της εβδομάδας, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο κινδύνου, καθώς οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν σχεδόν σταματήσει, χωρίς σαφή σημάδια για το πότε θα επανέλθει η κανονική λειτουργία», δήλωσε σύμφωνα με το Reuters η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης της αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

«Ωστόσο, φαίνεται ότι η εμπιστοσύνη της αγοράς στην επιστροφή των ΗΠΑ και του Ιράν στη διπλωματία για την επίλυση του ζητήματος περιορίζει την ανοδική πορεία», πρόσθεσε η ίδια.

Νέες συγκρούσεις

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών σε κράτη του Κόλπου την Πέμπτη, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στις νότιες παράκτιες και ανατολικές επαρχίες του Ιράν, επιβαρύνοντας περαιτέρω την εκεχειρία που είχε συναφθεί πριν από τρεις εβδομάδες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις σε ολόκληρο το νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ένας από τους πυρηνικούς σταθμούς της χώρας.

Οι νέες συγκρούσεις συνέπεσαν με την ημέρα ταφής του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτου του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ⁠στο αποκορύφωμα μιας εβδομάδας μαζικών κηδειών και διαδηλώσεων. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η επανάληψη των συγκρούσεων έχει καθυστερήσει την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω των στενών την Πέμπτη είχε σχεδόν σταματήσει, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, καθώς οι πλοιοκτήτες αξιολόγησαν τον κίνδυνο από τις τελευταίες επιθέσεις.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν πιστεύει ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει λόγω των νέων συγκρούσεων και πως «ό,τι και αν συμβεί, θα τελειώσει πολύ γρήγορα», παρόλο που λίγο νωρίτερα ο ίδιος δήλωνε ότι η προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία «έχει τελειώσει».

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