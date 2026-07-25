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Κίνα: Ερευνα για διαφθορά σε πρώην αξιωματούχο της αρχής κινητών αξιών

Η νέα έρευνα διευρύνει τον κατάλογο των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του χρηματοπιστωτικού τομέα που ενεπλάκησαν στην σαρωτική εκστρατεία της Κίνας για την καταπολέμηση της διαφθοράς

World 25.07.2026, 18:50
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Κίνα: Ερευνα για διαφθορά σε πρώην αξιωματούχο της αρχής κινητών αξιών
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Ερευνα σε βάρος του Φανγκ Σινκχάι, πρώην αντιπροέδρου της Επιτροπής Ρυθμιστικής Αρχής Κεφαλαιαγοράς της Κίνας ,  ξεκίνησε η αρμόδια για την καταπολέμηση της διαφθοράς αρχή της Κίνας καθώς το Πεκίνο διευρύνει την καταστολή της διαφθοράς στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ο Φανγκ, ο οποίος έχει διδακτορικό στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και έχει εργαστεί στα κεντρικά γραφεία της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, είναι ύποπτος για «σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου», ανέφερε η εποπτική αρχή σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, χρησιμοποιώντας έναν ευφημισμό για τη διαφθορά.

Η έρευνα διεύρυνε τον κατάλογο των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του χρηματοπιστωτικού τομέα που ενεπλάκησαν στην σαρωτική εκστρατεία της Κίνας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εδραίωση του εποπτικού ελέγχου της κεντρικής ηγεσίας επί του κλάδου.

Μεταξύ των αξιωματούχων που τέθηκαν υπό έρευνα τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνονται ο πρώην πρόεδρος της CSRC, Γι Χουιμάν, και ο Ζου Λιανγκ , πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Θεμάτων.

Ο 62χρονος Φανγκ διορίστηκε αντιπρόεδρος της CSRC το 2015 μετά από μια κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς και διατήρησε τον ρόλο μέχρι το 2024.
Υπό την θητεία του, η Κίνα άνοιξε ευρύτερα τις αγορές μετοχών και ομολόγων της σε ξένους επενδυτές και εισήγαγε μια πληθώρα παράγωγων προϊόντων.

Πριν ενταχθεί στην εποπτική αρχή κινητών αξιών, κατείχε ανώτερες θέσεις στην Κεντρική Ηγετική Ομάδα για Χρηματοοικονομικά και Οικονομικά Θέματα και στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης. Νωρίτερα στην καριέρα του εργάστηκε επίσης για την κρατική China Construction Bank.

Η Επιτροπή Ρυθμιστικής Αρχής Κινητών Αξιών της Κίνας (CSRC) είναι η κύρια κυβερνητική υπηρεσία που ρυθμίζει τις αγορές κινητών αξιών και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στην Κίνα.

Οπως αναφέρουν οι FT , την Παρασκευή ο Φανγκ επρόκειτο να εμφανιστεί σε ένα συνέδριο στο Πεκίνο, αλλά μάρτυρες είπαν ότι δεν παρευρέθηκε, παρόλο που η πινακίδα με το όνομά του ήταν τοποθετημένη σε ένα τραπέζι στην εκδήλωση.

Στην Κίνα, άτομα που κυμαίνονται από κορυφαίους αξιωματούχους έως άτομα που εμπλέκονται σε έρευνες συχνά εξαφανίζονται χωρίς καμία ή και καθόλου εξήγηση.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έχει απομακρύνει τα τελευταία χρόνια πολλούς ανώτερους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης ηγεσίας του στρατού.

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