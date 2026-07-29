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ΗΠΑ: Απαγορεύτηκε η εισαγωγή κινεζικών ανθρωποειδών ρομπότ

Η απαγόρευση από τις ΗΠΑ αναμένεται να πλήξει την Unitree, παγκόσμιο ηγέτη στα ανθρωποειδή ρομπότ

Τεχνολογία 29.07.2026, 11:11
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ΗΠΑ: Απαγορεύτηκε η εισαγωγή κινεζικών ανθρωποειδών ρομπότ
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Απαγορεύσεις που στοχεύουν στις εισαγωγές  κινεζικών ρομπότ και μετατροπέων ισχύος, με στόχο την προστασία της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ από απειλές για την εθνική ασφάλεια και την επαναπατρισμό βασικών βιομηχανιών που αναμένεται να σημειώσουν εκρηκτική ανάπτυξη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιώνς (FCC) τα μέτρα απαγορεύουν τις εισαγωγές από την Κίνα νέων ανθρωποειδών και τετράποδων ρομπότ, καθώς και συνδεδεμένων μετατροπέων ισχύος, οι οποίοι επιτρέπουν τη σύνδεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μπαταριών με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τον εξοπλισμό των κέντρων δεδομένων.

«Αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τρωτά σημεία στην αλυσίδα εφοδιασμού, τα οποία θα μπορούσαν να διαταράξουν την οικονομική και εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και να δημιουργήσουν κίνδυνο για την κυβερνοασφάλεια που θα απειλούσε τις κρίσιμες υποδομές της Αμερικής», αναφέρεται στην ανακοίνωση της FCC. «Η FCC θα συνεχίσει να συμβάλλει στην προστασία των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού της Αμερικής», πρόσθεσε ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, στο δελτίο Τύπου.

Αντίδραση από Πεκίνο

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι το Πεκίνο «καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να λάβουν υπόψη τις αντικειμενικές και ορθολογικές φωνές των επιχειρηματικών κοινοτήτων και των δύο χωρών» και «να σταματήσουν να δυσφημούν τις κινεζικές εταιρείες και να τις απειλούν με κυρώσεις».

Η κινεζική κυβέρνηση θα «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντά της», ανέφερε η πρεσβεία.

Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν ευρεία υιοθέτηση ανθρωποειδών ρομπότ, εξοπλισμένων με «εγκεφάλους» τεχνητής νοημοσύνης, στους τομείς της κατανάλωσης και της βιομηχανίας, ενώ η ραγδαία ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ θα εξαρτηθεί από αξιόπιστες πηγές μετατροπέων.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αμερικανικές κυρώσεις για κλοπή αμερικανικής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πιθανή εξαίρεση άλλων προμηθευτών

Μετά την πρώτη ανακοίνωση, η FCC αναμένεται να εξαιρέσει πολλούς μη κινεζικούς προμηθευτές από τους περιορισμούς, όπως έχει κάνει και με τις πρόσφατες απαγορεύσεις για ξένα drones, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Τα μέτρα, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους, ισχύουν μόνο για μοντέλα ρομπότ και μετατροπέων που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει. Ωστόσο, η FCC έχει την εξουσία να ανακαλέσει τις άδειες πώλησης μοντέλων που έχουν ήδη εγκριθεί για αγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο στόχαστρο κινεζική εταιρεία

Η απαγόρευση αναμένεται να πλήξει την Unitree, παγκόσμιο ηγέτη στα ανθρωποειδή ρομπότ με σχεδόν το 20% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

Η εταιρεία, η οποία είναι μία από τις τρεις κινεζικές επιχειρήσεις που κυριαρχούν στον ανερχόμενο κλάδο, προστέθηκε πρόσφατα στη λίστα του Πενταγώνου με τις φερόμενες ως υποστηριζόμενες από τον κινεζικό στρατό εταιρείες, γεγονός που μπορεί να αποτελεί προάγγελο αυστηρότερων αμερικανικών μέτρων.

Η Unitree σύναψε πρόσφατα συνεργασία με την Nvidia για τη χρήση του πρωτοποριακού τσιπ Blackwell της εταιρείας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI), προκειμένου να τροφοδοτήσει τον «εγκέφαλο» ενός ρομπότ της Unitree. Η Nvidia δήλωσε ότι τα δεδομένα από τα ρομπότ θα παραμείνουν στις ΗΠΑ και ότι οι μεγαλύτεροι πελάτες της Unitree είναι αμερικανικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

Αμερικανοί πολιτικοί που τηρούν σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα εκφράζουν φόβους ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να κατασκοπεύουν κρίσιμες αμερικανικές βιομηχανίες, να αποσπούν δεδομένα και να τα στέλνουν στο Πεκίνο ή να διαταράσσουν κρίσιμες λειτουργίες.

Τα ρομπότ «συλλέγουν δεδομένα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από κακόβουλους παράγοντες για την παρακολούθηση Αμερικανών, την ενίσχυση των δυνατοτήτων των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών ή την απομακρυσμένη κατάληψη του ελέγχου των ρομπότ», δήλωσε την Τρίτη η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μετατροπέων στον κόσμο, με επικεφαλής τη Sungrow Power Supplyκαι τη Huawei, στην οποία έχουν ήδη επιβληθεί αυστηρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Το Πεκίνο διευρύνει το μερίδιό του στη δυτική αγορά μετατροπέων συμπιέζοντας τις τιμές προς τα κάτω.

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