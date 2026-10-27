Τεχνητή νοημοσύνη: Στην Κίνα έσκασε ήδη η «φούσκα»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ενώ οι μετοχές τεχνολογίας βρίσκονται σε αναταραχή, παγκοσμίως, στην Κίνα έχουν ήδη καταρρεύσει, καθώς οι υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις υποχωρούν υπό το βάρος των ανησυχιών για τη ζήτηση τεχνητής νοημοσύνης και τους περιορισμούς στις κινεζικές εξαγωγές.

Η κατάρρευση, η οποία έχει οδηγήσει σε πτώση κατά 40% σε λιγότερο από τέσσερις μήνες του δείκτη STAR50 της Κίνας, που περιλαμβάνει κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών, εξαφανίζοντας περίπου 480 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή τους αξία, αποτελεί δυσοίωνο σημάδι για τις ήδη ασταθείς διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, υπονομεύει τις προσπάθειες της Κίνας να ενθαρρύνει τους αποταμιευτές της να επενδύουν σε μετοχές, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνει το Reuters, έχει επίσης βάλει φρένο σε ένα χρηματιστηριακό ράλι που διαρκούσε δύο χρόνια, από τότε που οι υποσχέσεις για οικονομικά μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης εκτόξευσαν τις μετοχές.

Ταυτόχρονα, έχει ανακόψει την προσπάθεια του Πεκίνου να απομακρυνθεί από το μακροχρόνιο μοτίβο των διαδοχικών κύκλων άνθησης και κατάρρευσης και να διαμορφώσει μια «αργή ανοδική αγορά», η οποία θα προσφέρει σταθερές και αξιόπιστες αποδόσεις.

«Τώρα βλέπουμε τη φούσκα να σκάει»

Ο ευρύτερος δείκτης κινεζικών μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης CSI 300 έχει υποχωρήσει κατά περίπου 20% από τα υψηλά επίπεδα που κατέγραψε τον Ιούνιο.

«Στη συνέχεια, η χρηματιστηριακή αγορά εξελίχθηκε σε μια κερδοσκοπική, ανεξέλεγκτη ανοδική αγορά», δήλωσε ο Dong Baozhen, διαχειριστής κεφαλαίων με έδρα το Πεκίνο. «Και τώρα βλέπουμε τη φούσκα να σκάει».

Η αντιστροφή της τάσης αντανακλά το γεγονός ότι το ράλι στην Κίνα έφτασε σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από εκείνα των αγορών στη Δύση ή σε άλλες περιοχές της Ασίας.

Σε σύγκριση, η υποχώρηση των αμερικανικών μετοχών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες είχαν πρωταγωνιστήσει σε μια πτώση 6% του Nasdaq από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε πριν από τρεις εβδομάδες, μοιάζει περισσότερο με ένα απλό τσίμπημα.

Δεν υπήρξε κάποιος προφανής καταλύτης που να πυροδότησε τις πωλήσεις στην Κίνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με χρηματιστές, στις αιτίες περιλαμβάνονται οι υψηλές αποτιμήσεις, οι φορολογικές υποχρεώσεις και η απειλή απαγόρευσης του κινεζικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες για χρήση σε κέντρα δεδομένων.

Καθώς οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσώπευαν το 42% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας της κινεζικής αγοράς και το 57% του συνολικού όγκου συναλλαγών στις μετοχές τύπου A που είναι εισηγμένες στην ηπειρωτική Κίνα και στις μετοχές τύπου H του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με την Goldman Sachs, ελάχιστοι επενδυτές έχουν μείνει ανεπηρέαστοι σε μια αγορά όπου κυριαρχούν οι μικροεπενδυτές.

Οι μετοχές των μικροεπενδυτών καταγράφουν μεγάλες απώλειες

Οι μετοχές της κατασκευάστριας ρομπότ Unitree, για τις οποίες η ζήτηση από τους ιδιώτες επενδυτές κατά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο ήταν 8.000 φορές μεγαλύτερη από τον αριθμό των διαθέσιμων μετοχών, έχουν χάσει τη μισή τους αξία από τότε που ξεκίνησε η διαπραγμάτευσή τους τον Αύγουστο.

Η κατασκευάστρια μικροκυκλωμάτων CXMT έχει χάσει περισσότερο από το ένα τέταρτο της αξίας της μέσα στον τελευταίο μήνα.

Οι εταιρείες κατασκευής μικροκυκλωμάτων MetaX Integrated Circuits και Moore Threads Technology, οι μετοχές των οποίων εκτινάχθηκαν κατά 700% και 400% αντίστοιχα κατά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο πέρυσι, έχουν επίσης χάσει τη μισή τους αξία από τον Ιούλιο.

Ο Chen Wensheng, ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης και επενδυτής από τη Χαϊνάν, στη νότια Κίνα, δήλωσε ότι συμμετείχε στο χρηματιστηριακό ράλι, ενθαρρυμένος από την πεποίθησή του ότι οι αρχές στήριζαν εταιρείες όπως η Unitree, στην οποία συμμετείχαν ως επενδυτές και κρατικά υποστηριζόμενα επενδυτικά κεφάλαια.

Ωστόσο, ο Chen και οι φίλοι του αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικές επενδυτικές ζημίες.

Η απογοήτευση για το γεγονός ότι μια επενδυτική τάση, την οποία υποστήριζε το Πεκίνο, κατέληξε με τόσο αρνητικό τρόπο έχει οδηγήσει πολλούς επενδυτές σε πιο αμυντικές τοποθετήσεις.

Αυτό είναι πιθανό να επιβραδύνει την άντληση κεφαλαίων μέσω χρηματιστηριακών εισαγωγών από τις τεχνολογικές εταιρείες.

Οι μετοχές των κατασκευαστών οπτικών εξαρτημάτων Zhongji Innolight και Eoptolink Technology έχουν υποχωρήσει περίπου 60% από τα υψηλά επίπεδα του Ιουνίου και του Ιουλίου, εν μέρει επειδή η Ουάσιγκτον κινείται προς την απαγόρευση προμήθειας εξοπλισμού από αυτές τις εταιρείες σε αμερικανικά κέντρα δεδομένων, παρότι μέχρι πρότινος αποτελούσαν ιδιαίτερα δημοφιλείς επενδυτικές επιλογές.

Με τον δείκτη STAR50 να διαπραγματεύεται ακόμη περίπου στις 100 φορές τα κέρδη των τελευταίων 12 μηνών, παρά το γεγονός ότι έχει υποχωρήσει από ένα ανώτατο επίπεδο σχεδόν 250 φορές τα κέρδη, οι επενδυτές συγκρίνουν την αποτίμησή του με τον πολλαπλασιαστή κερδών 30 του Nasdaq 100 και φοβούνται ότι η πτώση μπορεί να επιδεινωθεί προτού εμφανιστούν σημάδια ανάκαμψης.

«Αυτό που συμβαίνει τώρα θα βάλει φρένο σε πολλές εταιρείες που προσπαθούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο», δήλωσε ο Hong Hao, διευθύνων εταίρος και επικεφαλής επενδύσεων της Lotus Asset Management, με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

«Όλες οι φούσκες αναπόφευκτα σκάνε»

Η επενδυτική φρενίτιδα και οι συνέπειές της έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες των κινεζικών αρχών να βελτιώσουν τις αποδόσεις και να περιορίσουν τη μεταβλητότητα, μέσω της καταστολής της υπερβολικής μόχλευσης και των συναλλαγών υψηλής συχνότητας.

Επενδυτές που υποστηρίζονται από το κράτος προχωρούσαν σε πωλήσεις κατά τη διάρκεια των ανοδικών κινήσεων, προκειμένου να συγκρατούν τα κέρδη.

Η Ρυθμιστική Επιτροπή Κινητών Αξιών της Κίνας (China Securities Regulatory Commission — CSRC) δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Reuters.

Ο πρόεδρος της CSRC, Wu Qing, συναντήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα με παράγοντες της αγοράς για να ακούσει προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση των κεφαλαιαγορών, όπως ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή στον ιστότοπό της.

Ορισμένοι εκπρόσωποι της επενδυτικής κοινότητας υποστηρίζουν ότι η χρηματιστηριακή άνθηση είχε αρνητικές συνέπειες για τη δομή της αγοράς.

«Η υπερβολική έμφαση στο “τεχνολογικό περιεχόμενο” – δηλαδή στο ποσοστό που καταλαμβάνουν οι τεχνολογικές εταιρείες με βάση τη χρηματιστηριακή τους αξία στους βασικούς δείκτες – οδηγεί σε απόκλιση, ακόμη και σε στρέβλωση, της κατανομής των κεφαλαίων», δήλωσε ο Leo Wang, εταίρος της Qianchuang Capital, με έδρα το Πεκίνο.

«Αυτό δημιούργησε μια σοβαρή φούσκα σε ορισμένους κλάδους και μια σημαντική αποστράγγιση κεφαλαίων από άλλους».

Ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι η πτώση δημιουργεί ευκαιρίες, υποστηρίζοντας ότι δεν προκαλεί έκπληξη ούτε υπονομεύει τις μεταρρυθμίσεις που προσανατολίζονται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και έχουν αρχίσει να αποδίδουν, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση των αποδόσεων και των εισοδημάτων από επενδύσεις τα τελευταία χρόνια.

Παρότι έχουν προχωρήσει σε πωλήσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, τα επενδυτικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στην Ασία εξακολουθούν, συνολικά, να διατηρούν μεγαλύτερη έκθεση στην κινεζική αγορά από εκείνη που θα αντιστοιχούσε στη συνήθη στάθμιση των χαρτοφυλακίων τους, σύμφωνα με έρευνα της HSBC.

Η Goldman Sachs περιλαμβάνει τις Innolight και CXMT σε έναν ανανεωμένο κατάλογο δεκάδων κινεζικών μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και δημοσίευσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Παράλληλα, ο William Bratton, στρατηγικός αναλυτής της BNP Paribas Securities, έχει δηλώσει ότι η αγορά προσφέρει ευκαιρίες για αγορές σε επενδυτές που επιλέγουν προσεκτικά τις τοποθετήσεις τους.

Ωστόσο, στην ηπειρωτική Κίνα πολλοί επενδυτές στρέφονται σε άλλους κλάδους ή περιμένουν ακόμη χαμηλότερες αποτιμήσεις προτού επιστρέψουν στις αγορές μετοχών.

«Όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους Κινέζους κατασκευαστές, έτσι και οι εταιρείες μικροκυκλωμάτων και οι προμηθευτές τεχνητής νοημοσύνης θα καταλήξουν τελικά σε έναν πόλεμο τιμών», δήλωσε ο διαχειριστής κεφαλαίων Wang Zhuo, εταίρος της Shanghai Zhuozhu Investment Management.

«Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση», πρόσθεσε. «Όλες οι φούσκες αναπόφευκτα σκάνε».