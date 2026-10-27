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Masdar: Παγκόσμιο ρεκόρ στη βιώσιμη χρηματοδότηση με «μπλε» ομόλογο 600 εκατ. δολαρίων

Η έκδοση του μπλε ομολόγου ανεβάζει το συνολικό ποσό που έχει αντληθεί μέσω του ομολογιακού προγράμματος της Masdar στα 3,35 δισ. δολάρια από το 2023

Business 27.10.2026, 11:50
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Masdar: Παγκόσμιο ρεκόρ στη βιώσιμη χρηματοδότηση με «μπλε» ομόλογο 600 εκατ. δολαρίων
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Ενισχύει την ηγετική της θέση στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης η Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar με την έκδοση του πρώτου μπλε ομολόγου στο πλαίσιο του Προγράμματος Διεθνών Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Τίτλων ύψους 6 δισ. δολαρίων.

Ειδικότερα, το πενταετές ομόλογο, ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων, αξιολογήθηκε με «AA-» από τους οίκους S&P και Fitch, γεγονός που το καθιστά το υψηλότερα αξιολογημένο δημόσιο μπλε ομόλογο που έχει εκδοθεί παγκοσμίως από εταιρικό εκδότη μέχρι σήμερα.

Το ομόλογο εκδόθηκε στη Διεθνή Αγορά Κινητών Αξιών (ISM) του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου με τοκομερίδιο 5,875% σε δολάρια ΗΠΑ, και μετατράπηκε μέσω συμφωνίας ανταλλαγής σε ευρώ με απόδοση 4,374%, εναρμονίζοντας τη χρηματοδότηση της Masdar με την επενδυτική της έκθεση στην Ευρώπη.

Η συναλλαγή προσέλκυσε σταθερή ζήτηση από μια ευρεία βάση περιφερειακών και διεθνών επενδυτών, με το βιβλίο προσφορών να κορυφώνεται στα 1,5 δισ. δολάρια και το ομόλογο τελικά να υπερκαλύπτεται κατά 2,5 φορές, παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς.

Στο επίκεντρο της Masdar η βιώσιμη χρήση των ωκεανών

Η Masdar επικαιροποίησε το Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης (GFF) τον περασμένο μήνα, ώστε να κατευθύνει κεφάλαια προς έργα καθαρής ενέργειας που σχετίζονται με το νερό, συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Τα επιλέξιμα μπλε έργα συμβάλλουν στη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των υδάτινων πόρων, ενώ πρέπει να υποβάλλονται σε ολοκληρωμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στη βιοποικιλία.

Σχεδιάζοντας την καθαρή ενέργεια του μέλλοντος

Ο Mazin Khan, οικονομικός διευθυντής της Masdar, δήλωσε: «Για δύο δεκαετίες, η Masdar αποτελεί κινητήρια δύναμη στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την εμπορευματοποίηση λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη μας έκδοση μπλε ομολόγου υπό το επικαιροποιημένο Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης προσφέρει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στους επενδυτές να συμπορευτούν μαζί μας στη δημιουργία του συστήματος καθαρής ενέργειας του μέλλοντος».

Όπως επεσήμανε, «αυτή η έκδοση αναφοράς θα διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν εκεί όπου θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη μιας πιο ανθεκτικής μπλε και πράσινης οικονομίας».

Masdar: Ηγέτης στη βιώσιμη χρηματοδότηση

Η Masdar αναγνωρίζεται ήδη ευρέως ως παγκόσμιος ηγέτης στη βιώσιμη χρηματοδότηση, έχοντας αντλήσει 2,75 δισ. δολάρια ΗΠΑ από το 2023 μέσω του ομολογιακού της προγράμματος. Συνολικά 2,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ είχαν διατεθεί σε 30 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με συνολική μικτή ισχύ άνω των 16 γιγαβάτ (GW) σε 10 χώρες, έως τα τέλη του 2025.

Το επικαιροποιημένο Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης της Masdar είναι εναρμονισμένο με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα μπλε ομόλογα της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA) και του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Οργανισμού (IFC), ενώ έλαβε εκ νέου τη βαθμολογία SQS1 (Excellent) -την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία ποιότητας βιωσιμότητας- από τον οίκο Moody’s.

Στους συνδιοργανωτές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών του ομολόγου περιλαμβάνονταν οι: Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, HSBC, J.P. Morgan και Société Générale CIB.

Η Masdar έχει δημιουργήσει ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα χαρτοφυλάκια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, με ισχύ άνω των 65GW σε εδραιωμένες και δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές ΑΠΕ, το οποίο εκτείνεται σε τεχνολογίες όπως η ηλιακή ενέργεια, τα χερσαία και υπεράκτια αιολικά πάρκα, η αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και οι υβριδικές λύσεις. Με ξεκάθαρο στόχο την επίτευξη ενεργειακής ισχύος 100GW έως το 2030, η Masdar συνεχίζει να επεκτείνεται μέσω πειθαρχημένων επενδύσεων σε στρατηγικές αγορές, παρέχοντας αξιόπιστη και προσιτή καθαρή ενέργεια για την κάλυψη της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.

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