Oxford Street: Ο γνωστότερος εμπορικός δρόμος στο Λονδίνο γίνεται πεζόδρομος: Στοίχημα 150 εκατ. λιρών για την αναζωογόνηση του εμπορίου

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Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για την Oxford Street, έναν από τους πιο γνωστούς εμπορικούς δρόμους της Βρετανίας. Από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, σχεδόν ένα χιλιόμετρο του δρόμου στο κέντρο του Λονδίνου μετατρέπεται σε ζώνη χωρίς μηχανοκίνητη κυκλοφορία, στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναμόρφωσης ύψους 150 εκατ. λιρών. Το εγχείρημα φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την εμπειρία των επισκεπτών και να ενισχύσει την εμπορική δραστηριότητα, έπειτα από χρόνια σχεδιασμού και διαφωνιών για το μέλλον της περιοχής.

Η πρώτη φάση εκτείνεται από τη διασταύρωση με την Orchard Street, κοντά στο Marble Arch, έως τη Great Portland Street, ανατολικά της Oxford Circus. Στο τμήμα αυτό βρίσκονται μεγάλα εμπορικά καταστήματα, μεταξύ των οποίων τα πολυκαταστήματα Selfridges και John Lewis. Η απαγόρευση θα ισχύει καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τα μεσάνυχτα και θα αφορά όχι μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά και τα λεωφορεία, τα ταξί και τα ποδήλατα.

Αλλαγές στις μετακινήσεις

Η νέα ρύθμιση επεκτείνει την απαγόρευση των ιδιωτικών αυτοκινήτων, που ίσχυε ήδη για συγκεκριμένες ώρες, σε ολόκληρο το εικοσιτετράωρο ως προς το συγκεκριμένο τμήμα. Η κυκλοφορία θα εξακολουθεί να επιτρέπεται σε ορισμένες κάθετες διασταυρώσεις, όπως εκείνες της Regent Street και της New Bond Street, ώστε να διατηρείται η πρόσβαση στο ευρύτερο οδικό δίκτυο.

Τα λεωφορεία των γραμμών 7, 98 και 390 θα εκτρέπονται στην παράλληλη Wigmore Street. Παράλληλα, θα λειτουργούν πιάτσες ταξί σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την πεζοδρομημένη περιοχή. Τα ποδήλατα, τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατίνια δεν θα επιτρέπονται στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ τα οχήματα τροφοδοσίας θα μπορούν να εξυπηρετούν τα καταστήματα εκτός των ωρών πεζοδρόμησης και μέσω καθορισμένων διαδρομών.

Πρόσβαση θα διατηρείται για τα αμαξίδια μετακίνησης ατόμων με αναπηρία, ενώ οι σταθμοί Bond Street και Tottenham Court Road προσφέρουν προσβάσιμες συνδέσεις με το μετρό και τη γραμμή Elizabeth. Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης θα μπορούν να εισέρχονται στην περιοχή από τις κάθετες οδούς όταν χρειάζεται.

Πράσινοι χώροι και νέες χρήσεις

Η πεζοδρόμηση αποτελεί βασική προτεραιότητα του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, στο πλαίσιο των σχεδίων του για καθαρότερο αέρα και πιο ελκυστικό δημόσιο χώρο. Η εφαρμογή της προϋπέθεσε πολιτική και θεσμική παρέμβαση, καθώς προηγούμενες προσπάθειες είχαν συναντήσει αντιδράσεις από το δημοτικό συμβούλιο του Westminster, μεταξύ άλλων λόγω ανησυχιών για την αύξηση της κίνησης στους γύρω δρόμους.

Η επόμενη φάση προβλέπει περισσότερα δέντρα, καθίσματα, βελτιωμένο φωτισμό και σημεία για υπαίθρια εστίαση και εκδηλώσεις. Σε ορισμένα σημεία το οδόστρωμα θα εξισωθεί με τα πεζοδρόμια, δημιουργώντας μικρές πλατείες και χώρους συγκέντρωσης. Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται ορατές την άνοιξη του 2027.

Το στοίχημα της εμπορικής αναγέννησης της Oxford Street

Η Oxford Street προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών, αλλά έχει αντιμετωπίσει τις πιέσεις της ηλεκτρονικής αγοράς, τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και την αποχώρηση ιστορικών εμπορικών σημάτων. Οι υποστηρικτές του σχεδίου θεωρούν ότι ένα πιο ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα, να ενθαρρύνει νέες επενδύσεις και να διαφοροποιήσει τις χρήσεις του δρόμου πέρα από τις αγορές.

Το εγχείρημα παρακολουθείται και από άλλες πόλεις, καθώς το Λονδίνο έχει μελετήσει αντίστοιχες παρεμβάσεις στο Σίδνεϊ και έχει ανταλλάξει εμπειρίες με τη Βαρκελώνη. Ωστόσο, η επιτυχία δεν είναι δεδομένη: η μεταφορά των λεωφορειακών διαδρομών και η πιθανή επιβάρυνση των γύρω δρόμων αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους.

Προς το παρόν, η πεζοδρόμηση αφορά μόνο την πρώτη φάση. Η επέκταση στο υπόλοιπο μήκος της Oxford Street θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το πραγματικό κριτήριο θα είναι αν ο δρόμος καταφέρει να γίνει όχι απλώς πιο άνετος για τους πεζούς, αλλά και πιο βιώσιμος εμπορικός και δημόσιος χώρος για κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες.