 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Saudi Aramco: Προσφέρει στην Ευρώπη περισσότερο spot πετρέλαιο, άλμα στις προμήθειες

Τo πετρέλαιο με φόρτωση τον Οκτώβριο προσφέρθηκαν από την Saudi Aramco με έκπτωση σε σχέση με την επίσημη τιμή πώλησης της Aramco

Πετρέλαιο 27.10.2026, 20:45
Σχολιάστε
Saudi Aramco: Προσφέρει στην Ευρώπη περισσότερο spot πετρέλαιο, άλμα στις προμήθειες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Saudi Aramco προσφέρει φορτία πετρελαίου spot σε Ευρωπαίους αγοραστές τόσο για τον τρέχοντα όσο και για τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Bloomberg, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι η εταιρεία επιδιώκει να αναπληρώσει τις προμήθειες που χάθηκαν λόγω του κλεισίματος ενός κρίσιμου αγωγού εξαγωγής από πλήγματα των Χούθι.

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή γενικά έχουν αυξηθεί σε επίπεδα κοντά στα προπολεμικά, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε βασικές υποδομές και δεξαμενόπλοια κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Η εταιρεία προσέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα φορτία προς φόρτωση στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ την περασμένη εβδομάδα ακολούθησε με επιπλέον προσφορά που μπορεί να παραληφθεί τον Νοέμβριο, ανέφερε η ανώνυμη πηγή στο Bloomberg. Τα φορτία με φόρτωση τον Οκτώβριο προσφέρθηκαν με έκπτωση σε σχέση με την επίσημη τιμή πώλησης της Aramco και προορίζονταν για παραλαβή είτε από το μεσογειακό λιμάνι του Σίντι Κερίρ είτε από το Γιανμπού, στην ακτή της Σαουδικής Ερυθράς Θάλασσας, ανέφερε η πηγή.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως ενημερώσει τις εταιρείες διύλισης στην Ευρώπη ότι δεν θα λάμβαναν φορτία στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων τον Οκτώβριο, μετά από επίθεση στον βασικό αγωγό Ανατολής-Δύσης που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εξαγωγικής ροής από το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Ο αγωγός έχει πλέον επαναλειτουργήσει, επιτρέποντας στην Aramco να αυξήσει τις εξαγωγές της και να συμβάλει στην ανακούφιση της στενότητας στην αγορά της ηπείρου.

Η Aramco είχε επίσης ενημερώσει τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια αυτό το μήνα ότι θα λάβουν το σύνολο των ποσοστώσεων τους για τον Νοέμβριο στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων συμβάσεων, σύμφωνα με διαφορετικές πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Η αυξημένη προσφορά από τη Σαουδική Αραβία συνέβαλε στην πτώση των τιμών ορισμένων ποικιλιών πετρελαίου στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με εμπόρους της αγοράς.

Οι εξαγωγές της Saudi Aramco

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, η Σαουδική Αραβία εξάγει συνήθως κατά μέσο όρο 700.000 έως 800.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα προς την Ευρώπη. Μεγάλο μέρος του εφοδιασμού καλύπτεται από μακροπρόθεσμες συμβάσεις, αλλά η αβεβαιότητα σχετικά με αυτές τις αποστολές έχει ωθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες διύλισης προς αγορές spot.

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή γενικά έχουν αυξηθεί σε επίπεδα κοντά στα προπολεμικά, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε βασικές υποδομές και δεξαμενόπλοια κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Η Σαουδική Αραβία αύξησε την παραγωγή της κατά ένα τρίτο τον Σεπτέμβριο, σε πάνω από 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αυξήσει την παραγωγή τους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ενώ και οι εξαγωγές του Ιράκ πλησίαζαν επίσης τα επίπεδα που είχαν πριν από τη σύγκρουση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon
Business

Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon
Μετά τη Fed… η ΕΚΤ, το ανάχωμα των τραπεζών στα σενάρια, το «ελληνοτουρκικό» webinar, το στοίχημα της ΕΥΔΑΠ, το «φάντασμα» του Μαρινόπουλου
Inside Stories

Μετά τη Fed… η ΕΚΤ, το ανάχωμα των τραπεζών στα σενάρια, το «ελληνοτουρκικό» webinar, το στοίχημα της ΕΥΔΑΠ, το «φάντασμα» του Μαρινόπουλου
Το βάρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας
Experts

Το βάρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας
Αναψυκτικά: Επενδύσεις, εξαγωγές και τουρισμός συνθέτουν τη στρατηγική των περιφερειακών παικτών
Business

Αναψυκτικά: Η «συνταγή» ανάπτυξης για τα local brands
Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ.
Διώρυγα Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers
Ποντοπόρος

Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Google: Ανατροπή στρατηγικής στο cloud – Πώς θα πουλήσει περισσότερα τσιπ ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανατροπές Google στο cloud για να πουλήσει περισσότερα τσιπ ΑΙ

Η Alphabet, ανακοίνωσε ότι η Oracle θα προσφέρει τις μονάδες επεξεργασίας Tensor (TPU) της Google, τα ειδικά σχεδιασμένα τσιπ που αναπτύσσει από το 2013

Δημήτρης Σταμούλης
Smartphones: Πτώση ρεκόρ 22% καθώς η κρίση μνήμης «αποσταθεροποιεί» την αγορά
Τεχνολογία

Η κρίση μνήμης «παγώνει» την αγορά smartphones

Samsung και Apple κερδίζουν έδαφος σε μια αγορά smartphones που χάνει το 22% του όγκου της - Η IDC εκτιμά ότι το κόστος μνήμης έχει αυξηθεί κατά 350% σε ετήσια βάση

Γιώργος Πολύζος
Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου
Economy

Μειώσεις τιμών με το βλέμμα στο καλάθι των Χριστουγέννων

Περισσότερες από 60 εταιρείες συμμετέχουν έως τώρα στη νέα πρωτοβουλία, με στόχο οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ να ξεπεράσουν τους 1.000

Δημήτρης Χαροντάκης
Ληστεία: Η μεγάλη ληστεία κοσμημάτων του 1964 στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης
World

Το ριφιφί του 1964 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Η διάσημη «ληστεία του αιώνα» πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, όταν τρεις νεαροί άνδρες κατάφεραν να αφαιρέσουν μερικούς από τους σπανιότερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνικός τουρισμός: Οι μύθοι που καταρρίπτονται και οι αδυναμίες που παραμένουν
Τουρισμός

Οι μύθοι καταρρίπτονται, αλλά οι αδυναμίες παραμένουν

Τι αποκαλύπτει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις αντιφάσεις του ελληνικού τουριστικού μοντέλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή: Από την παραγωγική κατάρρευση στον υπερπληθωρισμό
World

Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή

Η περίοδος που η Ελλάδα έζησε ατην Κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα υπήρξε καταστροφική για την ελληνική οικονομία και το νόμισμά της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις επιχειρήσεις
World

Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η πίεση από το χρέος στην Ευρώπη επηρεάζει το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων - Η Goldman επισημαίνει ποιες είναι ευάλωτες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος – Ανησυχία για τον πληθωρισμό
World

Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία

Οι πολίτες στη Γερμανία παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά το πορτοφόλι τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Πετρέλαιο
Τιμές ρεύματος στην Ευρώπη: Με φόντο τα 300 ευρώ/MWh η σύνοδος των υπουργών Ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στο κόκκινο οι τιμές ρεύματος στην Ευρώπη με φόντο τα 300 ευρώ/MWh

Η ενεργειακή ακρίβεια, οι χρεώσεις δικτύου και η φορολογία στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου της ΕΕ - Τι ζητά η Eurelectric, ποια ατζέντα καλείται να διαχειριστεί ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Μάχη Τράτσα
Παπασταύρου: Αναχωρεί για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας – Η ατζέντα
Ενέργεια

Αναχωρεί για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας ο Παπασταύρου - Η ατζέντα

Μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης στην οποία θα συμμετάσχει ο κ. Παπασταύρου περιλαμβάνεται και το θέμα των μέτρων για προσιτή ηλεκτρική ενέργεια

Saudi Aramco: Προσφέρει στην Ευρώπη περισσότερο spot πετρέλαιο, άλμα στις προμήθειες
Πετρέλαιο

Saudi Aramco: Προσφέρει στην Ευρώπη περισσότερο spot πετρέλαιο, άλμα στις προμήθειες

Τo πετρέλαιο με φόρτωση τον Οκτώβριο προσφέρθηκαν από την Saudi Aramco με έκπτωση σε σχέση με την επίσημη τιμή πώλησης της Aramco

Φυσικό αέριο: Σε υψηλό 4ετίας, πιέσεις στα τιμολόγια ρεύματος Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Σε νέα υψηλά αέριο και ρεύμα: Πίεση στα τιμολόγια Νοεμβρίου

Στη δίνη της ενεργειακής κρίσης η Ευρώπη - Ανεβαίνουν αέριο και ρεύμα, ανησυχία για τον χειμώνα. - Αυξημένες πιέσεις για τα τιμολόγια Νοεμβρίου στην Ελλάδα

Μάχη Τράτσα
Φυσικό αέριο: Υψηλό τετραετίας στα 97 ευρώ, φόβοι ενόψει του ευρωπαϊκού χειμώνα
Φυσικό αέριο

Υψηλό τετραετίας στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, φόβοι ενόψει χειμώνα

Οι traders αναμένουν αύξηση της ζήτησης σε φυσικό αέριο για θέρμανση τις επόμενες ημέρες, καθώς προβλέπεται πτώση των θερμοκρασιών σε ολόκληρη την ήπειρο

Μπρατάκος: Σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία το νέο ενεργειακό νομοσχέδιο
Ενέργεια

Οι προτάσεις του ΕΒΕΑ για το νέο ενεργειακό νομοσχέδιο

Υπόμνημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σχετικά με το νομοσχέδιο για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας

Ομιλος ΔΕΗ: Εγκαθιστά 4 αεριοστροβιλικές μονάδες σε Ρόδο και Κω
Ηλεκτρισμός

Η ΔΕΗ εγκαθιστά 4 αεριοστροβιλικές μονάδες σε Ρόδο και Κω

Από την εγκατάσταση των νέων μονάδων ο Ομιλος ΔΕΗ αναμένει να αυξηθεί η παραγωγική δυνατότητα των σταθμών στη Ρόδο και την Κω

Latest News
Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon
Business

Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon

Η παρουσία σε 52 χώρες, το ξεκαθάρισμα των προϊόντων και οι κινήσεις ανάπτυξης – Το αμερικανικό τεστ των δασμών, το ομολογιακό με κάλυψη Alpha Bank και η δεύτερη χρήση χωρίς προτεινόμενο μέρισμα

Γιώργος Μανέττας
Μετά τη Fed… η ΕΚΤ, το ανάχωμα των τραπεζών στα σενάρια, το «ελληνοτουρκικό» webinar, το στοίχημα της ΕΥΔΑΠ, το «φάντασμα» του Μαρινόπουλου
Inside Stories

Μετά τη Fed… η ΕΚΤ, το ανάχωμα των τραπεζών στα σενάρια, το «ελληνοτουρκικό» webinar, το στοίχημα της ΕΥΔΑΠ, το «φάντασμα» του Μαρινόπουλου

Στάση αναμονής με τον πληθωρισμό να επιμένει

Το βάρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας
Experts

Το βάρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας

Μειώθηκε πράγματι το γενικότερο διοικητικό βάρος πολιτών και οργανισμών ή απλώς έλαβε ψηφιακή μορφή;

Γεώργιος Μπάλτας
Αναψυκτικά: Επενδύσεις, εξαγωγές και τουρισμός συνθέτουν τη στρατηγική των περιφερειακών παικτών
Business

Αναψυκτικά: Η «συνταγή» ανάπτυξης για τα local brands

Ενόσω ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, οι ελληνικές εταιρείες στα αναψυκτικά επενδύουν σε εγκαταστάσεις, «ψηφίζουν» τουρισμό και ενισχύουν την εξωστρέφεια

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ.

Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Διώρυγα Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers
Ποντοπόρος

Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers

Oι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών επαναφέρουν σταδιακά υπηρεσίες στη συντομότερη διαδρομή Ασίας–Ευρώπης - Θετικές προοπτικές για τον Πειραιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Ληστεία: Η μεγάλη ληστεία κοσμημάτων του 1964 στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης
World

Το ριφιφί του 1964 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Η διάσημη «ληστεία του αιώνα» πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, όταν τρεις νεαροί άνδρες κατάφεραν να αφαιρέσουν μερικούς από τους σπανιότερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμές ρεύματος στην Ευρώπη: Με φόντο τα 300 ευρώ/MWh η σύνοδος των υπουργών Ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στο κόκκινο οι τιμές ρεύματος στην Ευρώπη με φόντο τα 300 ευρώ/MWh

Η ενεργειακή ακρίβεια, οι χρεώσεις δικτύου και η φορολογία στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου της ΕΕ - Τι ζητά η Eurelectric, ποια ατζέντα καλείται να διαχειριστεί ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Μάχη Τράτσα
Ράλι δίχως τέλος
Opinion

Ράλι δίχως τέλος

Οι πιέσεις, τα αγκάθια και οι τιμές που... ζαλίζουν

ΕΚΤ: Νέα χρηματοπιστωτική αναταραχή φέρνει η γαλλική κρίση – Η επόμενη κίνηση στη νομισματική πολιτική
World

ΕΚΤ: Η γαλλική κρίση ανατρέπει τους σχεδιασμούς για τα επιτόκια

Η εκτίναξη των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων, ο φόβος μετάδοσης της κρίσης και το παρασκήνιο για την επόμενη αύξηση των επιτοκίων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές τράπεζες: Τι προσδοκούν οι αναλυτές – Οι εκτιμήσεις για τόκους, αποτιμήσεις και διανομές
Τράπεζες

Τράπεζες: Ανεβάζουν κέρδη, κρατούν δυνάμεις για μερίσματα

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις ελληνικές τράπεζες συγκλίνουν σε αύξηση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι παρουσίασε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ύψους 26 δισ. ευρώ
World

Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός για το 2027 της κυβέρνησης Μελόνι

«Ανανεώνουμε όλα τα μέτρα στήριξης που είχαμε υιοθετήσει πέρυσι», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η κυβέρνηση της οποίας παρουσίασε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027, ύψους 26 δισ. ευρώ

Χένα Βιρκούνεν: Θα οικοδομήσουμε τεχνολογική κυριαρχία για την Ευρώπη
World

Χένα Βιρκούνεν: Θα οικοδομήσουμε τεχνολογική κυριαρχία για την Ευρώπη

Η ΕΕ δεν προτίθεται να υποκύψει στις αμερικανικές απειλές σχετικά με τις δορυφορικές συχνότητες, λέει η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Χένα Βιρκούνεν

Μαρία Βασιλείου
Google: Μικρότερες των προσδοκιών οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου
World

Εσοδα 127,6 δισ. δολ. στο τριτο τρίμηνο για τη Google

Εσοδα 127,58 δισ. δολάρια για τη Google στο τρίτο τρίμηνο - Η εταιρεία σημείωσε κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 2,12 δολαρίων όταν οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή ύψους 3,01 δολαρίων

Sanofi: Η νέα CEO αναζητά το επόμενο blockbuster πριν από τη λήξη της πατέντας του Dupixent
World

Sanofi: Η μάχη για νέα φάρμακα

Η Μπελέν Γκαρίχο αναδιοργανώνει την έρευνα και ανάπτυξη, περιορίζει το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων και στρέφεται σε εξαγορές, με στόχο να καλύψει το κενό που απειλεί τα μελλοντικά έσοδα της Sanofi

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ανοδικά οι μετοχές με φόντο την απόφαση της Fed να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια
Wall Street

Κέρδη στη Wall Street στη σκιά των αποφάσεων της Fed

Τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με κέρδη για τους βασικούς δείκτες της Wall Street -

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies