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Γερμανία: Εντείνονται οι πιέσεις στον τομέα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας

Οι μειωμένες προσδοκίες εσόδων έχουν καταστήσει πιο δύσκολο για τους κατασκευαστές να υλοποιήσουν τα έργα για τα οποία έχουν λάβει την ανάθεση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ 28.10.2026, 17:05
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Γερμανία: Εντείνονται οι πιέσεις στον τομέα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας
Newsroom

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Η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι εταιρείες μπορούν να επιστρέψουν τις τοποθεσίες υπεράκτιων αιολικών πάρκων που είχαν προηγουμένως δημοπρατηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν πρόστιμο στους διαχειριστές δικτύων μεταφοράς, καθώς οι αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις συνεχίζουν να πλήττουν τον κλάδο.

BP και TotalEnergies αναδείχθηκαν το 2023 ως νικητές μιας δημοπρασίας για μια υπεράκτια αιολική εγκατάσταση ισχύος 7 γιγαβάτ

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές και οι μειωμένες προσδοκίες εσόδων έχουν καταστήσει πιο δύσκολο για τους κατασκευαστές να υλοποιήσουν τα έργα για τα οποία έχουν λάβει την ανάθεση.

Σε επιστολή προς την Ράιχε, οι ​πρόεδροι οκτώ από τα 16 ομόσπονδα κράτη της Γερμανίας την κάλεσαν να τροποποιήσει ένα νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη ​Κάτω Βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου.

Οι πρόεδροι των οκτώ ομόσπονδων κρατών υποστήριξαν την ύπαρξη μιας εφάπαξ, νομικά ασφαλούς επιλογής για την επιστροφή των έργων και την άμεση επανέκδοση των διαγωνισμών για τις τοποθεσίες.

Σύμφωνα με την επιστολή, οι τρέχοντες ιδιοκτήτες των τοποθεσιών θα αποκλείονταν από τους νέους αυτούς διαγωνισμούς.

Αναβολή στους φετινούς διαγωνισμούς για υπεράκτια αιολικά πάρκα

Οι διαγωνισμοί για υπεράκτιες τοποθεσίες που είχαν προγραμματιστεί για φέτος αναβλήθηκαν έως το 2027, αφού δεν παρουσιάστηκαν υποψήφιοι τον Αύγουστο του 2025.

Σημειώνεται ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες BP και TotalEnergies αναδείχθηκαν το 2023 ως νικητές μιας δημοπρασίας για μια υπεράκτια αιολική εγκατάσταση ισχύος 7 γιγαβάτ (GW) στη Γερμανία, αλλά έκτοτε αντιμετωπίζουν πληθωρισμό στην αλυσίδα εφοδιασμού και μειωμένες προσδοκίες εσόδων.

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