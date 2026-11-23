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Θετικοί στη συμφωνία που κατέληξε η ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο για την κατάργηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελέγχων σε τρόφιμα, φυτά και ζωικά προϊόντα δηλώνουν οι Βρετανοί παραγωγοί.

Η συμφωνία για την υγειονομική και φυτοϋγειονομική (SPS) αναμένεται να ωφελήσει τους εξαγωγείς τροφίμων και θα επιτρέψει στα βρετανικά ντελικατέσεν και άλλους μικρούς λιανοπωλητές να εισάγουν ξανά ευρωπαϊκό τυρί και κρασί, κάτι που κατέστη οικονομικά μη βιώσιμο λόγω των δαπανηρών ελέγχων του Brexit.

Αρκετά χρόνια μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το μπλοκ εξαγωγείς τροφίμων δηλώνουν ότι θα παραμείνουν προσεκτικοί μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία

Η συμφωνία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2028 και αποσκοπεί επίσης στο να ανοίξει ξανά την αγορά της ΕΕ για προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων φρέσκων λουκάνικων, μπέργκερ, πατατών σπόρων και μαλακίων.

Ωστόσο, αρκετά χρόνια μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το μπλοκ, ανατρέποντας πολλές εμπορικές συμφωνίες δεκαετιών, ορισμένοι εξαγωγείς τροφίμων δήλωσαν ότι θα παραμείνουν προσεκτικοί μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, αναφέρεται σε δημοσίευμα των «The Guardian».

Ο αποκλεισμός του πατατόσπορου

Ο πατατόσπορος δεν συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία εμπορίου μετά το Brexit μετά τη διαφωνία των δύο πλευρών σχετικά με την πιστοποίηση, σταματώντας τις εξαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ παρά την υψηλή υγειονομική κατάταξη του σκωτσέζικου πατατόσπορου.

Ο αποκλεισμός έπληξε ιδιαίτερα τη σκωτσέζικη βιομηχανία, των οποίων οι αγρότες ήταν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στον κόσμο, καθώς και τους παραγωγούς στη βόρεια Αγγλία. Οι Σκωτσέζοι παραγωγοί πατατών σπόρου αντιπροσώπευαν προηγουμένως τα τρία τέταρτα της παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο τομέας άξιζε περίπου 112 εκατομμύρια λίρες ετησίως.

Η Ιρλανδία και η ΕΕ αντιπροσώπευαν το ένα πέμπτο του εμπορίου της Jamieson Brothers πριν το Brexit. Η εταιρεία υπέφερε ιδιαίτερα από την απώλεια της ιρλανδικής επιχείρησης, δεδομένου ότι καλλιεργούσε πολλές ποικιλίες που ήταν δημοφιλείς σε πιάτα στη βόρεια και νότια Ιρλανδία.

Ενώ η εταιρεία προσάρμοσε τις δραστηριότητές της για να ξεκινήσει εργασίες συσκευασίας που προηγουμένως θα γίνονταν στην ΕΕ, εκπρόσωποι της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η αλλαγή κόστισε περίπου £500.000.

Αν και οι εξαγωγείς ανυπομονούν να προμηθεύσουν ξανά τους Ιρλανδούς πελάτες τους, ωστόσο, θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία χρόνια μέχρι να μπορέσουν να αναβιώσουν ποικιλίες που δεν καλλιεργούνται πλέον και αποθηκεύονται σε τράπεζα σπόρων.

Πολλοί Σκωτσέζοι αγρότες σταμάτησαν να παράγουν ποικιλίες που ήταν δημοφιλείς στην Ιρλανδία καθώς δεν ήταν επιθυμητές στην Αγγλία. Ποικιλίες που υπήρχαν περίπου 100 χρόνια εξοντώθηκαν μέσα σε λίγα χρόνια, αναφέρουν.

Καθυστερημένη η εφαρμογή της συμφωνίας

Η προγραμματισμένη εφαρμογή της συμφωνίας τροφίμων τον Μάρτιο του 2028 θα είναι επίσης «μερικούς μήνες καθυστερημένη για το εμπόριο», δεδομένου ότι οι περισσότερες πωλήσεις γίνονται στην αρχή του έτους και οι καλλιέργειες πρέπει να καλλιεργηθούν εκ των προτέρων.

Όπως προβλέπουν εκπρόσωποι της αγοράς, οι περισσότεροι παραγωγοί θα είναι επιφυλακτικοί και θα ξαναρχίσουν πλήρως το εμπόριο μόνο το 2029. «Οι άνθρωποι προφανώς θα είναι λίγο διστακτικοί να καλλιεργήσουν οτιδήποτε μέχρι να είναι 100% επίσημο», επισημαίνουν.

Οι Βρετανοί εξαγωγείς ζωντανών δίθυρων μαλακίων (οστρακοειδή που περιλαμβάνουν μύδια, στρείδια, μύδια, κυδώνια και χτένια) ελπίζουν ότι η συμφωνία θα δώσει ώθηση στον τομέα.

Η βιομηχανία είναι μικρή και εξειδικευμένη. Η αξία της ήταν κάτω από 12 εκατομμύρια λίρες ετησίως πριν το Brexit, αλλά είναι κρίσιμη για ορισμένες παράκτιες κοινότητες.

Η Offshore Shellfish, μια οικογενειακή επιχείρηση, παράγει μύδια που καλλιεργούνται με σχοινί στα νερά του Lyme Bay, στο Devon, έχει καταφέρει να συνεχίσει να εξάγει στους ευρωπαίους πελάτες της παρά το διοικητικό βάρος και τα περιστασιακά μπλοκαρίσματα από τα γαλλικά τελωνεία.

Η εταιρεία εξάγει τη συντριπτική πλειονότητα των μπλε μυδιών που παράγει. Αποστέλλεται στην Ολλανδία για επεξεργασία, πριν τα περισσότερα καταλήξουν σε εστιατόρια ή στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο Βέλγιο, όπου εκτιμώνται ως βασικό συστατικό στα moules-frites, ένα από τα εθνικά πιάτα της χώρας.

Ωστόσο, η συμφωνία θα έρθει πολύ αργά για εκείνους τους βρετανούς παραγωγούς οστρακοειδών που έχουν κλείσει μετά το Brexit. Τρεις από τις τέσσερις εταιρείες αλιείας μυδιών στο στενό Menai, το κανάλι που χωρίζει την ηπειρωτική βόρεια Ουαλία από το νησί Anglesey, σταμάτησαν το εμπόριο μετά από υπερβολική δυσκολία στις εξαγωγές.

Το υποσχόμενο τέλος των φυσικών συνοριακών ελέγχων στα γαλακτοκομικά, τα ψάρια και τα κρεατοσκευάσματα έγινε δεκτό με ικανοποίηση από την Wyke Farms. Η εταιρεία παραγωγής τυριού και βουτύρου με έδρα το Somerset εξάγει περίπου το ένα τέταρτο του τσένταρ της στην ΕΕ, ιδιαίτερα στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προς την ΕΕ ήταν λιγότερο αμφιλεγόμενες μετά το Brexit σε σύγκριση με τις πατάτες σπόρου ή τα μύδια, αλλά όχι χωρίς προκλήσεις.