BlackRock: Κορυφαίο συνταξιοδοτικό ταμείο αποσύρει 14 δισ. ευρώ

Ένα από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία της Ευρώπης απέσυρε περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ από την BlackRock, καθώς εντείνει την εστίασή του στη βιωσιμότητα μετά από μια αναθεώρηση της επενδυτικής του στρατηγικής.

Το PFZW, το οποία επιβλέπει συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 248 δισεκατομμυρίων ευρώ για περισσότερους από 3 εκατομμύρια Ολλανδούς εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τερματίζει μια σημαντική σύμβαση με τον μεγαλύτερο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο και πουλάει τα μερίδιά της σε χιλιάδες εταιρείες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανάπτυξη μιας νέας επενδυτικής στρατηγικής από το συνταξιοδοτικό ταμείο, όπου η οικονομική απόδοση, ο κίνδυνος και η βιωσιμότητα έχουν ίση σημασία.

Ο τερματισμός της συνεργασίας με την BlackRock υπογραμμίζει την αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σχετικά με τις υπεύθυνες επενδύσεις, μια πρακτική συμπερίληψης παραδοσιακών μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στις επενδυτικές αποφάσεις.

«Δεν ανανεώσαμε το συμβόλαιό μας με την BlackRock στο πλαίσιο της νέας επενδυτικής μας στρατηγικής», δήλωσε το PFZW, προσθέτοντας ότι είχε διορίσει διαχειριστές τους οποίους πίστευε ότι ήταν «στην καλύτερη θέση» για να εφαρμόσουν τη νέα επενδυτική της στρατηγική. Η BlackRock εξακολουθεί να διαχειρίζεται ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς για το PFZW.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απόσυρση των Αμερικανών διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων από τις λεγόμενες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ESG επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς τα ελεγχόμενα από τους Ρεπουμπλικάνους συνταξιοδοτικά ταμεία και τα κρατικά ταμεία εξαργύρωσαν δισεκατομμύρια δολάρια από διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της BlackRock, για αυτό που χαρακτήρισαν «woke» και «αριστερή ατζέντα».

Η υποχώρηση έχει εξοργίσει ορισμένα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία αντ’ αυτού έχουν διπλασιάσει τις βιώσιμες επενδύσεις και έχουν επανεξετάσει τις επενδύσεις τους με Αμερικανούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.

Η PGGM, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων του PFZW και διεξήγαγε αναθεώρηση που οδήγησε στην αλλαγή της επενδυτικής του στρατηγικής, πούλησε επίσης 2.600 εταιρείες για το συνταξιοδοτικό ταμείο, μειώνοντας τις εισηγμένες μετοχικές της συμμετοχές σε 756 επιχειρήσεις, καθώς εγκατέλειψε τις παθητικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, το PFZW τερμάτισε επίσης μια εντολή ύψους 15 δισ. ευρώ με την Legal and General Investment Management, τον μεγάλο παθητικό διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων.

Τον Φεβρουάριο, το βρετανικό ταμείο People’s Pension απέσυρε 28 δισεκατομμύρια λίρες από την State Street, λέγοντας ότι δίνει προτεραιότητα στη «βιωσιμότητα, την ενεργό διαχείριση και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».

Άλλα συνταξιοδοτικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος PME ​​των ολλανδών βιομηχανικών εργατών ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουν επίσης θέσει υπό αναθεώρηση τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων τους, συμπεριλαμβανομένης της BlackRock.

Μια έκθεση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού υπεύθυνων επενδύσεων Share Action φέτος ανέφερε ότι λίγοι μεγάλοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ πληρούσαν τα βασικά πρότυπα βιωσιμότητας. Διαπίστωσε ότι η BlackRock υποστήριξε μόνο το 4% των ψηφισμάτων ESG στις ετήσιες συνεδριάσεις πέρυσι, από περίπου 40% το 2021.

Η PFZW δήλωσε ότι «ακολουθούσε πάντα τη δική της πολιτική ψηφοφορίας» στις ετήσιες συναντήσεις, αλλά πρόσθεσε ότι «έχει γίνει πιο δύσκολο να ευθυγραμμιστεί με τους Αμερικανούς διευθυντές όσον αφορά την ψηφοφορία».

BlackRock: Απόσυρση από την πρωτοβουλία Net Zero Asset Managers

Τον Ιανουάριο, η BlackRock αποσύρθηκε από την πρωτοβουλία Net Zero Asset Managers, μια ομάδα επενδυτών που επικεντρώνεται στην πράσινη μετάβαση, λίγο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ — ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή φάρσα — επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο επικεφαλής της BlackRock, Λάρι Φινκ, είχε προηγουμένως εκφράσει ανοιχτά την άποψη για την υπερθέρμανση του πλανήτη, προειδοποιώντας ότι «ο κλιματικός κίνδυνος είναι επενδυτικός κίνδυνος» στην ετήσια επιστολή του το 2020. Η φετινή επιστολή αναφερόταν μόνο στην απαλλαγή από τον άνθρακα.

Η BlackRock δήλωσε ότι «σημείωσε την εξαγορά του PFZW κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025».

Πρόσθεσε: «Οι πελάτες μας — συμπεριλαμβανομένων των Ολλανδών πελατών μας — συνεχίζουν να επενδύουν μέσω της BlackRock για να επιτύχουν τους στόχους τους για βιώσιμες επενδύσεις, εμπιστευόμενοι σε εμάς τη διαχείριση άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε βιώσιμα και μεταβατικά περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό τους».

Τον Ιούλιο, το ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την BlackRock, επικαλούμενο την εμπειρία της στη βιωσιμότητα.