ΕΕ: Σταθερό παρέμεινε το εμπόριο αγροτικών προϊόντων τον Μάιο

Σταθερές παρέμεινα οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ τον Μάιο του 2025. Το συνολικό εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό θετικό, παρά τις υψηλές τιμές που διογκώνουν την αξία ορισμένων βασικών εισαγωγών της ΕΕ.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ έφτασαν τα 19,9 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάιο, σημειώνοντας μικρή πτώση (-1%) από τον Απρίλιο, αλλά εξακολουθούν να είναι 1% υψηλότερες από ό,τι τον Μάιο του 2024. Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, οι συνολικές εξαγωγές έφτασαν τα 99,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (+2%) σε σύγκριση με πέρυσι.

Τα προϊόντα κακάο και καφέ συνέχισαν να βρίσκονται στην κορυφή της αξίας των εξαγωγών

Οι πρωτιές

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η κορυφαία αγορά μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, αντιπροσωπεύοντας το 23% των εξαγωγών (23 δισεκατομμύρια ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 964 εκατομμυρίων ευρώ (+4%), κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των προϊόντων κακάο.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν επίσης, φτάνοντας τα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ (+700 εκατομμύρια ευρώ, +6%), υποστηριζόμενες από προϊόντα κακάο, οινοπνευματώδη ποτά, γαλακτοκομικά προϊόντα και κρασί.

Η Ελβετία ακολούθησε με 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση 555 εκατομμυρίων ευρώ (+11%), ενισχυμένη και πάλι από τις τιμές του κακάο.

Αντιθέτως, οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 619 εκατομμύρια ευρώ (-11%), κυρίως λόγω της απότομης μείωσης του όγκου των δημητριακών.

Η αξία

Τα προϊόντα κακάο και καφέ συνέχισαν να βρίσκονται στην κορυφή της αξίας των εξαγωγών. Οι εξαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών αυξήθηκαν κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ (+39%), αντανακλώντας τον διπλασιασμό των τιμών της πάστας κακάο, του βουτύρου και της σκόνης, καθώς και την αύξηση 30% των τιμών του καφέ.

Οι εξαγωγές σοκολάτας και ζαχαρωδών προϊόντων αυξήθηκαν επίσης σημαντικά (+831 εκατομμύρια ευρώ, +20%), ενώ τα γαλακτοκομικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 574 εκατομμύρια ευρώ (+7%) παρά τους χαμηλότερους όγκους.

Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές δημητριακών μειώθηκαν κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ (-22%), λόγω της μείωσης του όγκου κατά 28%, ενώ οι εξαγωγές ελιάς και ελαιολάδου μειώθηκαν κατά 459 εκατομμύρια ευρώ (-14%), καθώς η πτώση των τιμών αντιστάθμισε την αύξηση του όγκου κατά 17%.

Οι εισαγωγές

Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ έφτασαν τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 15% υψηλότερες σε ετήσια βάση. Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 81,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (+16%) σε σύγκριση με το 2024.

Η Βραζιλία παρέμεινε η μεγαλύτερη πηγή, προμηθεύοντας 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου (+591 εκατομμύρια ευρώ, +9%), κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών του καφέ. Οι εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ (+336 εκατομμύρια ευρώ, +5%), ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ (+878 εκατομμύρια ευρώ, +17%), λόγω των υψηλότερων εισαγωγών καλαμποκιού, καθώς και ξηρών καρπών και οινοπνευματωδών ποτών.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση προήλθαν από την Ακτή Ελεφαντοστού (+1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, +68%, κυρίως στο κακάο), τον Καναδά (+933 εκατομμύρια ευρώ, +93%, κυρίως σε δημητριακά και ελαιοκράμβη), την Κίνα (+868 εκατομμύρια ευρώ, +24%, κυρίως σε μη βρώσιμα προϊόντα) και την Αυστραλία (+790 εκατομμύρια ευρώ, +111%, κυρίως σε ελαιοκράμβη, αν και εξακολουθούν να είναι κάτω από τα επίπεδα του 2023).

Αντίθετα, οι εισαγωγές από την Ουκρανία μειώθηκαν κατά 687 εκατομμύρια ευρώ (-12%) και αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 480 εκατομμύρια ευρώ (-74%).

Οι υψηλές τιμές για βασικά προϊόντα συνέχισαν να ωθούν προς τα πάνω τις τιμές των εισαγωγών. Ο καφές, το τσάι, το κακάο και τα μπαχαρικά αυξήθηκαν κατά 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ (+62%), ενώ οι φρούτα και οι ξηροί καρποί πρόσθεσαν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ (+18%).

Οι εισαγωγές μη βρώσιμων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 588 εκατομμύρια ευρώ (+15%). Αντίθετα, οι ελιές και το ελαιόλαδο μειώθηκαν κατά 378 εκατομμύρια ευρώ (-41%), ενώ η ζάχαρη και η ισογλυκόζη κατά 347 εκατομμύρια ευρώ (-39%).