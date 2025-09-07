Apple iPhone 17 Air: Πότε θα κάνει την εμφάνισή του το λεπτότερο iPhone

Η Apple θα διοργανώσει το ετήσιο φθινοπωρινό της event στις 9 Σεπτεμβρίου στα κεντρικά της γραφεία στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις τελευταίες σειρές iPhone και Apple Watch.

Αυτό που αναμένεται να είναι η μεγάλη ανακοίνωση της εκδήλωσης θα είναι το iPhone 17 Air της Apple. Αρκετοί αναλυτές το χαρακτηρίζουν ως ένα iPhone που μπήκε στον… πειρασμό του Ozempic με αποτέλεσμα να αποκτήσει εξαιρετικά λεπτή σιλουέτα. Με πάχος 5,5 χιλιοστά, θα είναι πολύ πιο λεπτό από το τυπικό iPhone και το iPhone Pro. Το τυπικό iPhone έχει πάχος 7,8 χιλιοστά, ενώ το Pro έχει πάχος 8,3 χιλιοστά.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο λεπτότερος σχεδιασμός του Air θα μπορούσε να συνοδεύεται από κάποια πλεονεκτήματα. Το τηλέφωνο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει μόνο μία ευρυγώνια κάμερα, αντί για τη διπλή κάμερα που υπάρχει στο βασικό iPhone ή την τριπλή κάμερα που υπάρχει στα Pro.

Τα μυστήρια του Apple iPhone 17 Air

Το τηλέφωνο φέρεται επίσης να διαθέτει μικρότερη μπαταρία, η οποία, εκτός αν η Apple καταφέρει να αξιοποιήσει κάποια από τα πλεονεκτήματα του λογισμικού της, θα μπορούσε να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αυτό θα μπορούσε να δυσκολέψει την πώληση του στους καταναλωτές, οι οποίοι γενικά θέλουν τηλέφωνα με περισσότερες κάμερες και μεγαλύτερες μπαταρίες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του εξαιρετικά λεπτού Galaxy S25 Edge της Samsung το οποίο δεν σημείωσε ακριβώς μεγάλες πωλήσεις όταν η εταιρεία το κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, δήλωσε στο Yahoo Finance η Ναμπίλα Ποπάλ, ανώτερη διευθύντρια έρευνας στην IDC.

Αλλά το iPhone 17 Air θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως πρότυπο για το αναδιπλούμενο iPhone της Apple, το οποίο το Bloomberg υποστηρίζει ότι η Apple θα κυκλοφορήσει το 2026. Η Samsung ακολούθησε μια παρόμοια φόρμουλα με το S25 Edge, παρουσιάζοντας το λεπτό τηλέφωνο και στη συνέχεια αποκαλύπτοντας το Galaxy Z Fold 7 τον Ιούλιο.

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο, το οποίο διαθέτει τόσο λεπτό σχεδιασμό που μόλις και μετά βίας έχει χώρο για τη θύρα USB-C, πουλάει πολύ καλά. Η Samsung δήλωσε ότι οι πωλήσεις του Fold 7 έχουν αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με τον προκάτοχό του.

Οι αλλαγές της σειράς

Εκτός από το iPhone 17 Air, η Apple αναμένεται επίσης να παρουσιάσει το βασικό iPhone 17, καθώς και το iPhone 17 Pro και το μεγαλύτερο iPhone 17 Pro Max. Το iPhone 17 Air θα αντικαταστήσει το παλαιότερο μοντέλο Plus, το οποίο ήταν το πιο «αδύναμο» σε πωλήσεις από τα iPhone.

Τα 17 Air και τα βασικά 17άρια θα διαθέτουν τον νέο επεξεργαστή A19 της Apple, ενώ τα Pro θα διαθέτουν τα τσιπ A19 Pro της εταιρείας, αποκαλύπτει το Bloomberg.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα MacRumors, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τα προϊόντα της Apple και επικαλείται τον αναλυτή Jeff Pu, τα iPhone 17 Pro θα διαθέτουν αναβαθμισμένους τηλεφακούς μαζί με ένα επανασχεδιασμένο εξάρτημα στην κάμερα, καθιστώντας τα πιο ξεχωριστά από τα τρέχοντα iPhone 16 Pro.

Το iPhone 17 θα αποκτήσει επίσης μεγαλύτερη οθόνη, η οποία θα αυξηθεί στις 6,3 ίντσες από την οθόνη των 6,1 ιντσών του iPhone 16.

Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν επίσης αύξηση των τιμών για τα τελευταία iPhone, η οποία θα κυμαίνεται από 50 έως 100 δολάρια για τα Air.

Τα έξυπνα ρολόγια

Εκτός από τα iPhone, η Apple θα κυκλοφορήσει τα τελευταία της Apple Watches, το Apple Watch Series 11 και το Apple Watch Ultra 3. Η Series 11 δεν αναμένεται να λάβει σημαντικές βελτιώσεις εκτός από μια πιθανή αναβάθμιση του επεξεργαστή, καθώς η Apple ενημέρωσε τη Series 10 με μεγαλύτερες οθόνες.

Το Ultra 3, ωστόσο, θα μπορούσε να λαμβάνει δορυφορικά μηνύματα για χρήση όταν κάνετε πεζοπορία και χρειάζεστε βοήθεια, καθώς και μεγαλύτερη οθόνη, αναφέρει το Bloomberg. Η Apple θα κυκλοφορήσει επίσης μια νέα έκδοση του εισαγωγικού Apple Watch SE.

Τέλος, η Apple θα μπορούσε να παρουσιάσει τα AirPods 3 με δυνατότητες παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού. Η Apple προσφέρει ήδη μια παρόμοια λειτουργία στα ακουστικά PowerBeats Pro 2, επομένως θα ήταν λογικό για την εταιρεία να μεταφέρει τη λειτουργικότητα και στα εμβληματικά ακουστικά της.