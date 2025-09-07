Apple iPhone 17 Air: Πότε θα κάνει την εμφάνισή του το λεπτότερο iPhone

Αρκετοί αναλυτές χαρακτηρίζουν το Apple iPhone 17 Air ως ένα iPhone που μπήκε στον... πειρασμό του Ozempic με αποτέλεσμα να αποκτήσει εξαιρετικά λεπτή σιλουέτα

Τεχνολογία 07.09.2025, 23:55
Apple iPhone 17 Air: Πότε θα κάνει την εμφάνισή του το λεπτότερο iPhone
Newsroom

Η Apple θα διοργανώσει το ετήσιο φθινοπωρινό της event στις 9 Σεπτεμβρίου στα κεντρικά της γραφεία στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις τελευταίες σειρές iPhone και Apple Watch.

Αυτό που αναμένεται να είναι η μεγάλη ανακοίνωση της εκδήλωσης θα είναι το iPhone 17 Air της Apple. Αρκετοί αναλυτές το χαρακτηρίζουν ως ένα iPhone που μπήκε στον… πειρασμό του Ozempic με αποτέλεσμα να αποκτήσει εξαιρετικά λεπτή σιλουέτα. Με πάχος 5,5 χιλιοστά, θα είναι πολύ πιο λεπτό από το τυπικό iPhone και το iPhone Pro. Το τυπικό iPhone έχει πάχος 7,8 χιλιοστά, ενώ το Pro έχει πάχος 8,3 χιλιοστά.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο λεπτότερος σχεδιασμός του Air θα μπορούσε να συνοδεύεται από κάποια πλεονεκτήματα. Το τηλέφωνο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει μόνο μία ευρυγώνια κάμερα, αντί για τη διπλή κάμερα που υπάρχει στο βασικό iPhone ή την τριπλή κάμερα που υπάρχει στα Pro.

Τα μυστήρια του Apple iPhone 17 Air

Το τηλέφωνο φέρεται επίσης να διαθέτει μικρότερη μπαταρία, η οποία, εκτός αν η Apple καταφέρει να αξιοποιήσει κάποια από τα πλεονεκτήματα του λογισμικού της, θα μπορούσε να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αυτό θα μπορούσε να δυσκολέψει την πώληση του στους καταναλωτές, οι οποίοι γενικά θέλουν τηλέφωνα με περισσότερες κάμερες και μεγαλύτερες μπαταρίες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του εξαιρετικά λεπτού Galaxy S25 Edge της Samsung το οποίο δεν σημείωσε ακριβώς μεγάλες πωλήσεις όταν η εταιρεία το κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, δήλωσε στο Yahoo Finance η Ναμπίλα Ποπάλ, ανώτερη διευθύντρια έρευνας στην IDC.

Αλλά το iPhone 17 Air θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως πρότυπο για το αναδιπλούμενο iPhone της Apple, το οποίο το Bloomberg υποστηρίζει ότι η Apple θα κυκλοφορήσει το 2026. Η Samsung ακολούθησε μια παρόμοια φόρμουλα με το S25 Edge, παρουσιάζοντας το λεπτό τηλέφωνο και στη συνέχεια αποκαλύπτοντας το Galaxy Z Fold 7 τον Ιούλιο.

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο, το οποίο διαθέτει τόσο λεπτό σχεδιασμό που μόλις και μετά βίας έχει χώρο για τη θύρα USB-C, πουλάει πολύ καλά. Η Samsung δήλωσε ότι οι πωλήσεις του Fold 7 έχουν αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με τον προκάτοχό του.

Οι αλλαγές της σειράς

Εκτός από το iPhone 17 Air, η Apple αναμένεται επίσης να παρουσιάσει το βασικό iPhone 17, καθώς και το iPhone 17 Pro και το μεγαλύτερο iPhone 17 Pro Max. Το iPhone 17 Air θα αντικαταστήσει το παλαιότερο μοντέλο Plus, το οποίο ήταν το πιο «αδύναμο» σε πωλήσεις από τα iPhone.

Τα 17 Air και τα βασικά 17άρια θα διαθέτουν τον νέο επεξεργαστή A19 της Apple, ενώ τα Pro θα διαθέτουν τα τσιπ A19 Pro της εταιρείας, αποκαλύπτει το Bloomberg.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα MacRumors, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τα προϊόντα της Apple και επικαλείται τον αναλυτή Jeff Pu, τα iPhone 17 Pro θα διαθέτουν αναβαθμισμένους τηλεφακούς μαζί με ένα επανασχεδιασμένο εξάρτημα στην κάμερα, καθιστώντας τα πιο ξεχωριστά από τα τρέχοντα iPhone 16 Pro.

Το iPhone 17 θα αποκτήσει επίσης μεγαλύτερη οθόνη, η οποία θα αυξηθεί στις 6,3 ίντσες από την οθόνη των 6,1 ιντσών του iPhone 16.

Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν επίσης αύξηση των τιμών για τα τελευταία iPhone, η οποία θα κυμαίνεται από 50 έως 100 δολάρια για τα Air.

Τα έξυπνα ρολόγια

Εκτός από τα iPhone, η Apple θα κυκλοφορήσει τα τελευταία της Apple Watches, το Apple Watch Series 11 και το Apple Watch Ultra 3. Η Series 11 δεν αναμένεται να λάβει σημαντικές βελτιώσεις εκτός από μια πιθανή αναβάθμιση του επεξεργαστή, καθώς η Apple ενημέρωσε τη Series 10 με μεγαλύτερες οθόνες.

Το Ultra 3, ωστόσο, θα μπορούσε να λαμβάνει δορυφορικά μηνύματα για χρήση όταν κάνετε πεζοπορία και χρειάζεστε βοήθεια, καθώς και μεγαλύτερη οθόνη, αναφέρει το Bloomberg. Η Apple θα κυκλοφορήσει επίσης μια νέα έκδοση του εισαγωγικού Apple Watch SE.

Τέλος, η Apple θα μπορούσε να παρουσιάσει τα AirPods 3 με δυνατότητες παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού. Η Apple προσφέρει ήδη μια παρόμοια λειτουργία στα ακουστικά PowerBeats Pro 2, επομένως θα ήταν λογικό για την εταιρεία να μεταφέρει τη λειτουργικότητα και στα εμβληματικά ακουστικά της.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive
Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
How Far Is Greece from Canada?
Επικαιρότητα

How Far Is Greece from Canada?
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διατηρεί και σήμερα τον ανοδικό του ρυθμό το ΧΑ
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων
World

UBS: Οι επικίνδυνες πόλεις για «φούσκα» στα ακίνητα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

Τέλος του μήνα η ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου από το ΣτΕ για το μπόνους δόμησης - Σε αναμονή η κατασκευαστική αγορά 

Μάχη Τράτσα
Adidas: Εξωστρέφεια και ανάπτυξη για την ελληνική θυγατρική – Οι νέοι στόχοι
Business

Με πόσο «τρέχει» η Adidas στην Ελλάδα - Οι νέοι στόχοι

Από την Ελλάδα στη Σερβία με εξαγωγές αλλά και νέα καταστήματα, βαδίζει η Adidas Hellas

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων αλλά οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι
Τουρισμός

Γιατί οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Κερδισμένοι σούπερ μάρκετ και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι οι πληρότητες, όπως και η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Τεχνολογία
TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa
Τεχνολογία

TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa

Οι ΗΠΑ και η Κίνα φαίνεται να βρίσκονται σε τροχιά οριστικής συμφωνίας για το μέλλον της εφαρμογής TikTok στις ΗΠΑ, ύστερα από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Windows 10: Σταματά στις 14 Οκτωβρίου η υποστήριξη από τη Microsoft
Τεχνολογία

Τέλος εποχής για τα Windows 10 - Οι επιλογές των επιχειρήσεων

Η διακοπή της υποστήριξης δεν θα εμποδίσει τη λειτουργία των εφαρμογών της Microsoft, αλλά χωρίς τις απαιτούμενες ενημερώσεις, τα τρωτά σημεία θα παραμένουν ανοιχτά

TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Τεχνολογία

Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle

Η Oracle και η Venture Private Equity Silver Lake πρόκειται να ηγηθούν της νέας επιχείρησης, με την κινεζική ByteDance να κατέχει μερίδιο λιγότερο από 20%

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
World

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

EΕ: Υπο αναθεώρηση οι κανονισμοί για τα cookies
World

Η ΕΕ αλλάζει τους κανονισμούς για τα cookies

H EE εξετάζει την αλλαγή των κανονισμών για τα cookies οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο των τεχνολογικών κολοσσών αλλά και των διαφημιστών

Kaspersky: Αύξηση των επιθέσεων σε smartphones το πρώτο εξάμηνο του 2025
Τεχνολογία

Αύξηση των επιθέσεων σε smartphones το πρώτο εξάμηνο του 2025

Σύμφωνα με στοιχεία της Kaspersky, το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν 29% περισσότερες επιθέσεις σε χρήστες Android

Spotify: Γιατί χάνει καλλιτέχνες
Τεχνολογία

Γιατί το Spotify χάνει καλλιτέχνες

Από τον Ρόγκαν στις αυξήσεις τιμών και την επένδυση σε τεχνητή νοημοσύνη για στρατιωτική χρήση, το Spotify δοκιμάζει τα όρια καλλιτεχνών και συνδρομητών που στρέφονται αλλού

Latest News
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ

Η οικονομική στρατηγική του Χαβιέ Μιλέι καταρρέει, οδηγώντας την Αργεντινή ξανά στο χείλος της κρίσης

Νατάσα Σινιώρη
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive

Η αναβαθμισμένη λύση προσφέρει μια αρθρωτή σουίτα υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

Ο Όμιλος Alter Ego Media, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;».

How Far Is Greece from Canada?
Επικαιρότητα

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διατηρεί και σήμερα τον ανοδικό του ρυθμό το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ήπια ανοδικά, επιχειρώντας να εδραιωθεί πάνω από τις 2.050 μονάδες με στήριξη από τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων
World

UBS: Οι επικίνδυνες πόλεις για «φούσκα» στα ακίνητα

Τι αποκαλύπτει έρευνα της UBS για τις μεγάλες πόλεις του κόσμου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;
Τα νέα της αγοράς

Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;

Χαμηλό κόστος ή απόλυτη σιγουριά; - Πώς να επιλέξετε ασφάλεια αυτοκινήτου

Τομά Πικετί: Γιατί ο φόρος πλούτου 2% δεν λύνει το γαλλικό έλλειμμα
World

Ο Πικετί προειδοποιεί: «Αναγκαίος αλλά ανεπαρκής» ο φόρος πλούτου 2%

Ο διάσημος Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί καλεί σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις για τη χρηματοδότηση του χρέους και των επενδύσεων

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη

Προαστιακός σιδηρόδρομος: Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Παπασταύρου: Μπαράζ επαφών στη Νέα Υόρκη
Ενέργεια

Μπαράζ επαφών Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright

Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια»

ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024

Η ΣΥΝ.ΚΑ έκλεισε το 2024 με αύξηση τζίρου στα 176 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική μείωση κερδών, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι πιέσεις της αγοράς περιόρισαν την κερδοφορία της

Ασιατικά χρηματιστήρια: Διστακτικότητα στις αγορές
Markets

Διστακτικότητα στις αγορές της Ασίας

Αμφίσημα τα μηνύματα από τις ΗΠΑ

Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα
Πολιτική

Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση – «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Economy

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων

Ο κ Πιερρακάκης κατέστησε σαφές ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο