Μιλάνο: Ήρθαν για ψώνια και έγιναν κάτοικοι – Το μυστικό της ελίτ

Ολοένα και περισσοτεροι εύποροι ταξιδιώτες επιλέγουν να μετακομίσουν στο Μιλάνο, την πόλη της βόρειας Ιταλίας, που κάποτε χλευαζόταν από τους Ιταλούς ως λειτουργικό αλλά ζοφερό, αλλά σήμερα πλέον έχει μεταμορφωθεί σε μια ζωντανή, κοσμοπολίτικη πόλη.

Το Μιλάνο συνδυάζει στοιχεία Λονδίνου, Παρισιού και Νέας Υόρκης, αλλά χωρίς το χάος.

Η νέα φορολογική πολιτική έχει χρησιμοποιηθεί από περίπου 5.000 άτομα που έχουν μετακομίσει στην Ιταλία

Το χρήμα στο Μιλάνο

Η Ιταλία έχει προσελκύσει νέους κατοίκους με υψηλή καθαρή αξία και ειδικευμένους εργάτες από όλο τον κόσμο, ειδικά από το Λονδίνο, χάρη σε δελεαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Και καμία τοποθεσία δεν έχει ωφεληθεί περισσότερο από το Μιλάνο, όπου το χρήμα διαδέχεται το χρήμα. Η δημοτική αρχή έχει χρηματοδοτήσει έργα ανακαίνισης. Έχουν ανοίξει περισσότερα εστιατόρια υψηλής ποιότητας, κλαμπ μόνο για μέλη και γκαλερί σύγχρονης τέχνης. Οι τιμές των πολυτελών ακινήτων αυξάνονται ανάλογα.

Γνωστό ως η πρωτεύουσα των οικονομικών, της μόδας και των επιχειρήσεων της χώρας, το Μιλάνο περιγράφεται από πολλούς ντόπιους ως η πιο ευρωπαϊκή από τις πόλεις της Ιταλίας, με διεθνή σχολεία, πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων, λιγότερους τουρίστες και αποτελεσματικές δημόσιες συγκοινωνίες. Η λίμνη Κόμο, το Πορτοφίνο και οι Άλπεις είναι προσβάσιμες αποδράσεις για το Σαββατοκύριακο.

Η Ιταλία, που εδώ και καιρό αποτελεί πρότυπο για τα προβλήματα της Ευρώπης, όπως η οικονομική στασιμότητα και το υψηλό δημόσιο χρέος, εισήγαγε φορολογικές ελαφρύνσεις με στόχο την προσέλκυση υψηλόμισθων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τόνωση της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον νόμο που θεσπίστηκε το 2017, όσοι μετακομίζουν στην Ιταλία πληρώνουν μόνο έναν ετήσιο εφάπαξ φόρο για όλα τα εισοδήματα από το εξωτερικό. Ανάλογα με το έτος άφιξης, ο φόρος είναι 100.000 ευρώ ή 200.000 ευρώ, που ισοδυναμεί με περίπου 117.000 έως 235.000 δολάρια. Τα επιπλέον μέλη της οικογένειας πληρώνουν μόνο 25.000 ευρώ ετησίως.

Πολιτικοί στη γειτονική Γαλλία έχουν κατηγορήσει την Ιταλία για «δημοσιονομικό ντάμπινγκ» — χρησιμοποιώντας χαμηλούς φόρους για να παρασύρει πλούσιους

Ο κανόνας CR7

Η φορολογική ελάφρυνση στην Ιταλία έχει το παρατσούκλι «κανόνας CR7» από τα αρχικά και τον αριθμό φανέλας του ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν ένας από τους πρώτους που επωφελήθηκαν από την αλλαγή φόρου όταν αγωνίστηκε για την ομάδα Γιουβέντους με έδρα το Τορίνο από το 2018 έως το 2021.

Μέχρι στιγμής, η νέα φορολογική πολιτική έχει χρησιμοποιηθεί από περίπου 5.000 άτομα που έχουν μετακομίσει στην Ιταλία, εκτιμά η Maisto e Associati, μια ιταλική δικηγορική εταιρεία που ειδικεύεται στο φορολογικό δίκαιο.

Οι Αμερικανοί και οι περισσότεροι μη Ευρωπαίοι χρειάζονται βίζα και άδεια παραμονής για να ζήσουν στην Ιταλία. Ο φορολογικός κανόνας δεν ωφελεί ουσιαστικά τους Αμερικανούς, οι οποίοι φορολογούνται από τις ΗΠΑ για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Πολιτικοί στη γειτονική Γαλλία έχουν κατηγορήσει την Ιταλία για «δημοσιονομικό ντάμπινγκ» — χρησιμοποιώντας χαμηλούς φόρους για να παρασύρει πλούσιους.

Ο ρόλος του Λονδίνου

Αλλά το Λονδίνο είναι μια από τις μεγαλύτερες πηγές αφίξεων. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατάργησε φέτος ένα φορολογικό πλεονέκτημα για τους ομογενείς, γνωστό ως καθεστώς μη μόνιμης κατοικίας, που επέτρεπε στους αλλοδαπούς που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να πληρώνουν φόρο μόνο για όσα κέρδιζαν στην εγχώρια αγορά.

Τα χρήματα που κέρδιζαν στο εξωτερικό αγνοούνταν, εκτός εάν εισέρχονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η φετινή κίνηση για αύξηση των φόρων στους πλούσιους αλλοδαπούς είχε σχεδιαστεί για να συγκεντρώσει τα απαραίτητα έσοδα για την κυβέρνηση, αλλά αντ’ αυτού ώθησε πολλούς ομογενείς να φύγουν.

Η αναγέννηση

Το Μιλάνο, το οποίο δεν διαθέτει την ομορφιά της Ρώμης, της Φλωρεντίας ή της Βενετίας, γνώρισε μια αναγέννηση ακριβώς την κατάλληλη στιγμή.

Ιστορικά, το Μιλάνο είναι το μέρος όπου οι Ιταλοί έρχονταν για δουλειά και όχι για να απολαύσουν τη ζωή. Ωστόσο, δύο γεγονότα λειτούργησαν ως καταλύτες για την αστική ανανέωση: η Παγκόσμια Έκθεση του 2015, η οποία έφερε εκατομμύρια επισκέπτες στο Μιλάνο, και η επιλογή του Μιλάνου και της Κορτίνα για τη φιλοξενία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Έδωσαν ώθηση στον μετασχηματισμό της πόλης, με ουρανοξύστες, πολυτελή διαμερίσματα και ολόκληρες γειτονιές να αναδύονται τα τελευταία χρόνια. Νέα πάρκα, ποδηλατόδρομοι και γραμμές του μετρό αναμόρφωσαν τη ζωή στην πόλη, όπου ζουν περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι. Και η Ιταλία φαίνεται εκπληκτικά σταθερή αυτές τις μέρες σε μια περίοδο πολιτικής αναταραχής σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

«Κάτι συμβαίνει στο Μιλάνο. Τα funds επιχειρηματικών κεφαλαίων με καλούν κάθε μέρα λέγοντας: “Αν δείτε κάτι ενδιαφέρον, θέλουμε να επενδύσουμε στην Ιταλία”», δήλωσε στη Wall Street Journal ο Paul Guillemin, συνιδρυτής της τεχνολογικής startup Volta. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Παρίσι, ο Guillemin μετακόμισε στο Μιλάνο με τη σύζυγό του και τον γιο τους το 2022. Νοικιάζουν ένα διαμέρισμα που είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος του σπιτιού τους στο Παρίσι – αλλά μόνο περίπου 30% πιο ακριβό.

Οι κατοικίες

Στην Quadrilatero della Moda, την πιο αριστοκρατική γειτονιά του Μιλάνου, οι οικιστικές ιδιοκτησίες πουλήθηκαν για έως και 39.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (περίπου 4.000 δολάρια το τετραγωνικό πόδι) πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση άνω του 50% σε σχέση με τις κορυφαίες τιμές του 2021, σύμφωνα με την εταιρεία πολυτελών ακινήτων Tirelli & Partners. Αυτό το ποσό είναι συγκρίσιμο με τα πιο περιζήτητα ακίνητα στην πιο ακριβή γειτονιά της Νέας Υόρκης, το West Village.

«Οι τιμές εκτοξεύτηκαν στα ύψη επειδή απλώς δεν υπάρχει αρκετή προσφορά», πρόσθεσε ο Μάρκο Τιρέλι, επικεφαλής της ομώνυμης εταιρείας ακινήτων.

Η έλλειψη ακινήτων υψηλής ποιότητας αποτελεί εμπόδιο για την πόλη να τοποθετηθεί ως παγκόσμιος επιχειρηματικός κόμβος, συμπλήρωσε και ο Mauro Moretti , ιδρυτής της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Three Hills Capital Partners με έδρα το Λονδίνο, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Three Hills δεν επένδυε πολλά στην Ιταλία μέχρι πρόσφατα, από φόβο μήπως τρομάξουν τους επενδυτές που αποθαρρύνονται από την υποτονική οικονομία και την ασταθή πολιτική της χώρας. «Τώρα μας ζητούν να επενδύσουμε περισσότερα στην Ιταλία. Η αντίληψη του κινδύνου έχει αλλάξει», σημείωσε ο Moretti.