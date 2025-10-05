Danone: Νέο OneBiome Lab στο Paris-Saclay για την υγεία του εντέρου

Η επιστήμη του εντέρου μπαίνει σε νέα εποχή στη Γαλλία.

Η Danone εγκαινίασε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο στο Paris-Saclay, με στόχο να συνδέσει τη διατροφή με την ευεξία, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της μικροβιολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής καινοτομίας, αναφέρει το περιοδικό ESM.

Danone: Ένα παγκόσμιο κέντρο για τη μικροβιολογία

Το OneBiome Lab δεν είναι απλά ένα ακόμη εργαστήριο·.

Πρόκειται για έναν διεθνή κόμβο έρευνας που θα ενσωματώνει τη μικροβιολογία, την ψηφιακή τεχνολογία και την εξατομικευμένη διατροφή.

Με έδρα το Paris-Saclay, το εργαστήριο φιλοδοξεί να αναδείξει νέες λύσεις για την υγεία του εντέρου, επεκτείνοντας την εμπειρία που ξεκίνησε στη Σιγκαπούρη για τις πρώιμες φάσεις της ζωής.

Νέα στρατηγική για τη διατροφή του μέλλοντος

«Η υγεία μέσω της διατροφής είναι ο πυρήνας της στρατηγικής μας», αναφέρει ο Antoine de Saint-Affrique, CEO της Danone.

«Το OneBiome Lab αποτελεί κομβικό σημείο για να ενισχύσουμε την έρευνα στο μικροβίωμα και να προωθήσουμε προϊόντα που βασίζονται στην επιστήμη».

Η επιστήμη του εντέρου, με τα προβιοτικά, πρεβιοτικά και ποστβιοτικά, αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα για την ευεξία και την πρόληψη ασθενειών, ενώ η ζήτηση των καταναλωτών για λύσεις που ενισχύουν τη μικροβιακή ισορροπία αυξάνεται συνεχώς.

Τεχνολογία και εξατομίκευση

Το νέο εργαστήριο θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία και ανάλυση δεδομένων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων διατροφής.

Η πρόσφατη εξαγορά της Akkermansia Company δίνει επιπλέον ώθηση στη στρατηγική της Danone για λύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε στάδιο ζωής, ενισχύοντας brands όπως Activia και Actimel.

Η Isabelle Esser, υπεύθυνη Έρευνας και Καινοτομίας, τονίζει: «Η κατανόηση του μικροβιώματος και η εφαρμογή της γνώσης σε προϊόντα διατροφής ανοίγει νέους δρόμους για την πρόληψη και την υγεία».

Στόχος: Συνεργασίες και ευαισθητοποίηση

Με το OneBiome Lab, η Danone στοχεύει να δημιουργήσει συνεργασίες με επιστημονικά κέντρα, να ενισχύσει τη δημόσια ενημέρωση γύρω από τη μικροβιολογία και να καθιερωθεί ως ηγέτης στην καινοτομία υγείας μέσω της διατροφής.

Το Paris-Saclay γίνεται έτσι το νέο επίκεντρο για τη μελλοντική επιστήμη της διατροφής και της υγείας, δείχνοντας την πρόθεση της Danone να συνδυάσει έρευνα, τεχνολογία και προϊόντα που αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων.