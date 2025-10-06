Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο

Reuters Breakingviews

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναθεωρεί τον τρόπο με τον οποίο οι Βρυξέλλες σκέφτονται τις συγχωνεύσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε τον περασμένο μήνα ότι, η αναθεώρηση των κανόνων συγχωνεύσεων και εξαγορών, υπό την επίβλεψη της αναπληρώτριάς της, Τερέζα Ριμπέρα, απαιτεί ταχεία διαδικασία.

Ένα μεγάλο μέρος αυτού περιλαμβάνει την αύξηση της αποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εξαγορές που ενισχύουν την ανάπτυξη – σκεφτείτε τη συγχώνευση τηλεπικοινωνιακών ομίλων για να αντισταθμίσουν τις πενιχρές αποδόσεις και να επιτρέψουν μεγαλύτερες κεφαλαιακές επενδύσεις. Αλλά ένα άλλο πιθανό αποτέλεσμα είναι ότι οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες δυσκολεύονται να συνάψουν τις δικές τους συμφωνίες.

Εκ πρώτης όψεως, οι Βρυξέλλες έχουν ήδη τις εξουσίες που χρειάζονται για να ρυθμίσουν μια σειρά θεμάτων όπως οι Meta Platforms και η Alphabet, ιδιοκτήτης της Google, οι οποίες αντλούν περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων τους από την Ευρώπη. Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2024, τέθηκε εν αμφιβόλω εν μέσω της διαμάχης για τους δασμούς των ΗΠΑ – αλλά εξακολουθεί να ισχύει. Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Alphabet πρόστιμο 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά μέσω μιας συμβατικής υπόθεσης αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Ακόμα κι έτσι, η φον ντερ Λάιεν έχει ένα πρόβλημα. Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι όπως η Meta δεν βελτιώθηκαν κάνοντας οριζόντιους συνδυασμούς όπως η Siemens-Alstom, η οποία μπλοκαρίστηκε το 2019. Αντίθετα, συχνά στόχευαν μικρότερα “διαμάντια”: όταν η Meta αγόρασε το Instagram το 2014, η ΕΕ δεν εξέτασε καν τη συναλλαγή επειδή τα έσοδα της πλατφόρμας κοινής χρήσης φωτογραφιών ήταν κάτω από το όριο εσόδων της για εξέταση.

Ακόμα χειρότερα, οι προσπάθειες της ΕΕ να περιορίσει αυτές τις «τεράστιες εξαγορές» – μια ακόμη μεγαλύτερη απειλή στον ταχέως μεταβαλλόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης – έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει.

Το 2021, εφάρμοσε το Άρθρο 22 των κανόνων συγχωνεύσεων για να αποτρέψει τον αμερικανικό φαρμακευτικό όμιλο Illumina να αποκτήσει την Grail, έναν όμιλοπου ανέπτυσσε τεστ για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, που είχε ελάχιστα έσοδα. Αλλά τον Σεπτέμβριο του 2024, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την προσέγγιση των Βρυξελλών.

Ωστόσο, αν ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και οι συνάδελφοί του στη Meta αισθάνονται ότι μπορούν πλέον να απορροφήσουν ό,τι θέλουν, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Η αναθεώρηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών της Ριμπέρα μπορεί να μειώσει τα όρια εσόδων για την παρέμβαση σε συμφωνίες. Και με την υποστήριξη των Βρυξελλών, κράτη της ΕΕ που προηγουμένως δεν είχαν εξουσίες «κλήσης» σε εθνικό επίπεδο – επιτρέποντάς τους να παραπέμπουν στις Βρυξέλλες μία μη προβληματική εξαγορά – τώρα τα υιοθετούν.

Πέρυσι, η ιταλική αρχή ανταγωνισμού έγινε η πρώτη που παρέπεμψε μια τέτοια υπόθεση, επισημαίνοντας την υπόθεση εξαγοράς από τη Nvidia της Run:ai, εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης. Η ίδια η συγχώνευση τελικά απορρίφθηκε. Ωστόσο, η ξεχωριστή αμφισβήτηση της Nvidia κατά του δικαιώματος της Ρώμης να παραπέμψει την υπόθεση εκκρεμεί επί του παρόντος , και αν η ΕΕ κερδίσει, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πολύ περισσότερες προκλήσεις.

Ο κίνδυνος για τους ξένους αγοραστές είναι τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εξουσίες προσέλκυσης, μαζί με αυστηρότερες νέες απαγορεύσεις στις εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις και στους πλειοδότες που επωφελούνται από ξένες επιδοτήσεις, για να περιορίσουν τα φτερά τους στις συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης των Βρυξελλών να προωθήσουν την ανάπτυξη και την καινοτομία, η αντίσταση μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Αλλά οι αμερικανοί μνηστήρες μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που στοχεύουν σε ευρωπαϊκούς στόχους μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν αισθητά.