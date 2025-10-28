Το χρέος των πλούσιων χωρών θα οδηγήσει σε αυξήσεις φόρων και τιμών

Οι πλούσιες χώρες του κόσμου αντιμετωπίζουν μια σειρά από δυσάρεστες επιλογές

Reuters Breakingviews 28.10.2025, 07:19
Το χρέος των πλούσιων χωρών θα οδηγήσει σε αυξήσεις φόρων και τιμών
Hugo Dixon

Reuters Breakingviews

Ο κρατικός δανεισμός δεν είναι βιώσιμος στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Υπάρχει επίσης τεράστια πίεση για αύξηση των δαπανών για το κλίμα, την άμυνα και τη γήρανση του πληθυσμού. Κάποιος συνδυασμός υψηλότερων φόρων και πληθωρισμού θα είναι τελικά αναπόφευκτος.

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Θα ξεπεράσει το 100%,  του ΑΕΠ έως το 2030, το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Το πρόβλημα είναι ότι οι κυβερνήσεις δαπανούν περισσότερα από όσα εισπράττουν από φόρους. Ο δανεισμός μπορεί να είναι βιώσιμος μόνο εάν είναι σταθερός ή μειώνεται ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αλλά αυτό ισχύει μόνο εάν το ετήσιο έλλειμμα του προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ίσο ή μικρότερο από την ονομαστική ανάπτυξη – τον ρυθμό ανάπτυξης μιας οικονομίας πριν από την προσαρμογή στον πληθωρισμό.

Μεταξύ της Ομάδας των Επτά πλούσιων χωρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τα ελλείμματα των κυβερνήσεών τους,  προβλέπεται να ανέλθουν σε 7,4%, 5,4% και 4,3% του ΑΕΠ αντίστοιχα φέτος, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Εν τω μεταξύ, οι βιώσιμοι ονομαστικοί ρυθμοί ανάπτυξης των οικονομιών τους πιθανότατα δεν υπερβαίνουν το 4%, υποθέτοντας ανάπτυξη και πληθωρισμό 2%. Με χρέος στο 121%, 113% και 101% του ΑΕΠ αντίστοιχα το 2024, κάτι θα πρέπει να αλλάξει.

Τα χρέη των άλλων χωρών της G7 δεν βρίσκονται σε ανοδική πορεία, επειδή τα ετήσια ελλείμματά τους είναι λίγο πολύ υπό έλεγχο. Αλλά το χρέος της Ιαπωνίας, που ανέρχεται στο 237% του ΑΕΠ, και της Ιταλίας στο 135%, είναι δυσάρεστα υψηλά. Μόνο η Γερμανία και ο Καναδάς βρίσκονται σε λογική κατάσταση.

Τρόποι για να μειωθεί το χρέος

Ένα μη βιώσιμο χρέος δεν οδηγεί απαραίτητα σε οικονομική κρίση. Οι πλούσιες χώρες συνήθως έχουν πολλά σχοινιά για να κρεμαστούν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις χώρες που τυπώνουν τα δικά τους νομίσματα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία. Σε μικρότερο βαθμό ισχύει για τη Γαλλία και την Ιταλία, οι οποίες πρέπει να ζουν σύμφωνα με τη νομισματική πολιτική που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Αλλά ακόμα κι αν η μέρα της κρίσης δεν πλησιάζει, ο δανεισμός δεν μπορεί να αυξάνεται για πάντα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν λίγοι εύκολοι τρόποι για να τον θέσουμε υπό έλεγχο.

Η καλύτερη επιλογή θα ήταν η αύξηση της ανάπτυξης. Αλλά εκτός αν η τεχνητή νοημοσύνη δώσει μια θαυματουργή ώθηση στις οικονομίες τους, οι πλούσιες χώρες φαίνεται πιο πιθανό να επιβραδύνουν τους ρυθμούς τους τα επόμενα χρόνια – κυρίως επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπονομεύει το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα με τους δασμούς του.

Μια άλλη επιλογή είναι η μείωση των κρατικών δαπανών. Αλλά υπάρχει μαζική δημόσια αντίσταση σε αυτό. Απλώς δείτε πώς η Γαλλία δεν είναι πρόθυμη να αυξήσει την ηλικία στην οποία οι πολίτες της λαμβάνουν σύνταξη.

Στην πραγματικότητα, οι «διαρθρωτικοί άνεμοι» θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις δημόσιες δαπάνες κατά περίπου 3% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τον Erik Nielsen, ανώτερο σύμβουλο στην Independent Economics. Τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι η γήρανση του πληθυσμού, η οποία αυξάνει το κόστος των συντάξεων και της υγειονομικής περίθαλψης, τις αμυντικές δαπάνες, τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα και τις υποδομές.

Ένας ακόμη τρόπος για τον έλεγχο του αυξανόμενου χρέους είναι η «οικονομική καταστολή» – πολιτικές που καταστέλλουν τεχνητά το επιτόκιο που λαμβάνουν οι αποταμιευτές για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι δυνατό μόνο εάν μια χώρα περιορίζει τις διασυνοριακές ροές κεφαλαίων. Αυτό δεν είναι δυνατό για χώρες όπως η Γαλλία που μοιράζονται το ενιαίο νόμισμα. Λειτουργεί επίσης μόνο εάν μια χώρα έχει πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό δεν ισχύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, οι οποίες εξάγουν λιγότερα από ό,τι εισάγουν και βασίζονται σε ξένα κεφάλαια για να χρηματοδοτηθούν.

Η αθέτηση αποπληρωμής του χρέους είναι ένας άλλος τρόπος για να μειωθεί. Αλλά αυτή δεν είναι μια σοβαρή επιλογή για καμία χώρα της G7 – αν και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η διαμάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου να οδηγήσει την Ουάσινγκτον στην απώλεια μιας πληρωμής χρέους κατά λάθος.

Αυτό αφήνει δύο άλλους τρόπους για να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα δανεισμού: υψηλότεροι φόροι και πληθωρισμός, ο οποίος από μόνος του είναι σαν ένας σιωπηλός φόρος. Και οι δύο είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλείς. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Γαλλία τελικά θα οδηγηθούν σε κάποιο μείγμα αυτών των επιλογών.

Συνδυασμός

Ο πληθωρισμός είναι, από πολλές απόψεις, η οδός της ελάχιστης αντίστασης. Η αύξηση των φόρων απαιτεί αμφιλεγόμενες συζητήσεις στα κοινοβούλια. Οι υψηλότερες τιμές συνήθως απλώς πλήττουν τους ψηφοφόρους.

Ωστόσο, οι πλούσιες χώρες έχουν ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες που έχουν ως αποστολή να διατηρούν τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι, οι κυβερνήσεις θα πρέπει πρώτα να εκφοβίσουν αυτούς τους οικονομικούς θεματοφύλακες για να κάνουν ό,τι θέλουν.

Ο Τραμπ προσπαθεί ήδη να το κάνει αυτό, επιτιθέμενος στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, επειδή άργησε πολύ να μειώσει τα επιτόκια και επιχειρώντας να απολύσει την κυβερνήτη Λίζα Κουκ. Αλλά δεν είναι σαφές ότι θα πετύχει τον στόχο του.

Η Τράπεζα της Αγγλίας είναι επίσης ευάλωτη σε πιέσεις από πολιτικούς. Η σημερινή κυβέρνηση είναι απίθανο να το κάνει αυτό. Αλλά όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν το Reform, το δεξιό κόμμα με επικεφαλής τον Nigel Farage, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις, κερδίσει τις επόμενες γενικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2029.

Από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός δεν θα αποτελούσε χαρτί διαφυγής από τη φυλακή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι το ένα τέταρτο του δημόσιου χρέους συνδέεται με τον πληθωρισμό, που σημαίνει ότι το επιτόκιο και το κεφάλαιο αυξάνονται όταν αυξάνονται οι τιμές. Επιπλέον, οι επενδυτές ενδέχεται να απαιτήσουν υψηλότερα επιτόκια για την αγορά ομολόγων εάν πίστευαν ότι ο πληθωρισμός ήταν στον ορίζοντα – πράγμα που σημαίνει ότι οι λόγοι χρέους ενδέχεται να μην μειωθούν καθόλου.

Εν τω μεταξύ, η ΕΚΤ φαίνεται λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψει την εντολή της για την καταπολέμηση του πληθωρισμού λόγω πολιτικής πίεσης. Αυτό ορίζεται σε μια συνθήκη. Ακόμη και ένας συνασπισμός χωρών δεν θα μπορούσε να ανατρέψει αυτό.

Η Γαλλία και άλλες χώρες της ευρωζώνης με μη βιώσιμο χρέος είναι επομένως πιο πιθανό να καταλήξουν σε αύξηση φόρων. Αυτό μπορεί να σημαίνει συνεχείς πολιτικές κρίσεις μέχρι να αναδυθεί ένας ηγέτης που θα είναι σε θέση να πείσει τον λαό ότι είναι απαραίτητο να πίνει δυσάρεστο φάρμακο.

Μπορεί να υπάρχει μια θετική πλευρά των υψηλότερων φόρων. Εάν οι χώρες της ευρωζώνης ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο για δημοσιονομική βιωσιμότητα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφύγουν στον πληθωρισμό, το ευρώ είναι πιθανό να ξεπεράσει το δολάριο σε απόδοση. Ακόμα κι έτσι, οι πλούσιες χώρες του κόσμου αντιμετωπίζουν μια σειρά από δυσάρεστες επιλογές.

OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Reuters Breakingviews
Οι πιστωτικές κατσαρίδες είναι παντού εκτός από τις τραπεζικές μετοχές
Reuters Breakingviews

Οι κατσαρίδες είναι παντού εκτός από τις... τράπεζες

Οι μέτοχοι κάνουν ένα τολμηρό στοίχημα

Liam Proud
Το χρέος των πλούσιων χωρών θα οδηγήσει σε αυξήσεις φόρων και τιμών
Reuters Breakingviews

Πώς το χρέος των πλούσιων χωρών προκαλεί αυξήσεις φόρων και τιμών

Οι πλούσιες χώρες του κόσμου αντιμετωπίζουν μια σειρά από δυσάρεστες επιλογές

Hugo Dixon
Το παράδοξο της crypto-πολιτικής
Financial Times

Το παράδοξο της crypto-πολιτικής

Είναι αδύνατο να διοικείται από το κέντρο, αλλά οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην αγορά χρειάζονται ισχυρή ρύθμιση

Barnabas Reynolds
Πώς η κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση
Reuters Breakingviews

Τι μπορούν να μάθουν ΗΠΑ και ΕΕ από την «Ξεχασμένη Ύφεση»

Όπως και στα τέλη της δεκαετίας του 1920, η άνθηση κρύβει βαθιές αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Edward Chancellor
Η χρυσοθηρία των επενδυτών είναι ένα ξέσπασμα τεράστιας υπερανάλυσης
Financial Times

Τι μας λέει ο «χρυσός» θησαυρός των... προγόνων μας

Η χρησιμότητα του κίτρινου μετάλλου ως αντιστάθμιση κατά του πληθωρισμού είναι αμφίβολη

Katie Martin
Η κλοπή έργων τέχνης οφείλεται σε μετατόπιση του μεριδίου αγοράς
Reuters Breakingviews

Πού οφείλεται η κλοπή έργων τέχνης

Παραδόξως, τα κοσμήματα δεν αποτελούν δημοφιλή στόχο

Robert Cyran
Οι ΗΠΑ βρίσκουν επιτέλους έναν καλό τρόπο να χτυπήσουν το ρωσικό πετρέλαιο
Reuters Breakingviews

Επιτέλους (;) ένας καλός τρόπος να πληγεί το ρωσικό πετρέλαιο

Είναι ένα πακέτο που οι ΗΠΑ αναμφισβήτητα θα έπρεπε να είχαν υιοθετήσει νωρίτερα

Yawen Chen
Latest News
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

