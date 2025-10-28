Το χρέος των πλούσιων χωρών θα οδηγήσει σε αυξήσεις φόρων και τιμών

Reuters Breakingviews

Ο κρατικός δανεισμός δεν είναι βιώσιμος στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Υπάρχει επίσης τεράστια πίεση για αύξηση των δαπανών για το κλίμα, την άμυνα και τη γήρανση του πληθυσμού. Κάποιος συνδυασμός υψηλότερων φόρων και πληθωρισμού θα είναι τελικά αναπόφευκτος.

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Θα ξεπεράσει το 100%, του ΑΕΠ έως το 2030, το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Το πρόβλημα είναι ότι οι κυβερνήσεις δαπανούν περισσότερα από όσα εισπράττουν από φόρους. Ο δανεισμός μπορεί να είναι βιώσιμος μόνο εάν είναι σταθερός ή μειώνεται ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αλλά αυτό ισχύει μόνο εάν το ετήσιο έλλειμμα του προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ίσο ή μικρότερο από την ονομαστική ανάπτυξη – τον ρυθμό ανάπτυξης μιας οικονομίας πριν από την προσαρμογή στον πληθωρισμό.

Μεταξύ της Ομάδας των Επτά πλούσιων χωρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τα ελλείμματα των κυβερνήσεών τους, προβλέπεται να ανέλθουν σε 7,4%, 5,4% και 4,3% του ΑΕΠ αντίστοιχα φέτος, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Εν τω μεταξύ, οι βιώσιμοι ονομαστικοί ρυθμοί ανάπτυξης των οικονομιών τους πιθανότατα δεν υπερβαίνουν το 4%, υποθέτοντας ανάπτυξη και πληθωρισμό 2%. Με χρέος στο 121%, 113% και 101% του ΑΕΠ αντίστοιχα το 2024, κάτι θα πρέπει να αλλάξει.

Τα χρέη των άλλων χωρών της G7 δεν βρίσκονται σε ανοδική πορεία, επειδή τα ετήσια ελλείμματά τους είναι λίγο πολύ υπό έλεγχο. Αλλά το χρέος της Ιαπωνίας, που ανέρχεται στο 237% του ΑΕΠ, και της Ιταλίας στο 135%, είναι δυσάρεστα υψηλά. Μόνο η Γερμανία και ο Καναδάς βρίσκονται σε λογική κατάσταση.

Τρόποι για να μειωθεί το χρέος

Ένα μη βιώσιμο χρέος δεν οδηγεί απαραίτητα σε οικονομική κρίση. Οι πλούσιες χώρες συνήθως έχουν πολλά σχοινιά για να κρεμαστούν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις χώρες που τυπώνουν τα δικά τους νομίσματα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία. Σε μικρότερο βαθμό ισχύει για τη Γαλλία και την Ιταλία, οι οποίες πρέπει να ζουν σύμφωνα με τη νομισματική πολιτική που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Αλλά ακόμα κι αν η μέρα της κρίσης δεν πλησιάζει, ο δανεισμός δεν μπορεί να αυξάνεται για πάντα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν λίγοι εύκολοι τρόποι για να τον θέσουμε υπό έλεγχο.

Η καλύτερη επιλογή θα ήταν η αύξηση της ανάπτυξης. Αλλά εκτός αν η τεχνητή νοημοσύνη δώσει μια θαυματουργή ώθηση στις οικονομίες τους, οι πλούσιες χώρες φαίνεται πιο πιθανό να επιβραδύνουν τους ρυθμούς τους τα επόμενα χρόνια – κυρίως επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπονομεύει το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα με τους δασμούς του.

Μια άλλη επιλογή είναι η μείωση των κρατικών δαπανών. Αλλά υπάρχει μαζική δημόσια αντίσταση σε αυτό. Απλώς δείτε πώς η Γαλλία δεν είναι πρόθυμη να αυξήσει την ηλικία στην οποία οι πολίτες της λαμβάνουν σύνταξη.

Στην πραγματικότητα, οι «διαρθρωτικοί άνεμοι» θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις δημόσιες δαπάνες κατά περίπου 3% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τον Erik Nielsen, ανώτερο σύμβουλο στην Independent Economics. Τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι η γήρανση του πληθυσμού, η οποία αυξάνει το κόστος των συντάξεων και της υγειονομικής περίθαλψης, τις αμυντικές δαπάνες, τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα και τις υποδομές.

Ένας ακόμη τρόπος για τον έλεγχο του αυξανόμενου χρέους είναι η «οικονομική καταστολή» – πολιτικές που καταστέλλουν τεχνητά το επιτόκιο που λαμβάνουν οι αποταμιευτές για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι δυνατό μόνο εάν μια χώρα περιορίζει τις διασυνοριακές ροές κεφαλαίων. Αυτό δεν είναι δυνατό για χώρες όπως η Γαλλία που μοιράζονται το ενιαίο νόμισμα. Λειτουργεί επίσης μόνο εάν μια χώρα έχει πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό δεν ισχύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, οι οποίες εξάγουν λιγότερα από ό,τι εισάγουν και βασίζονται σε ξένα κεφάλαια για να χρηματοδοτηθούν.

Η αθέτηση αποπληρωμής του χρέους είναι ένας άλλος τρόπος για να μειωθεί. Αλλά αυτή δεν είναι μια σοβαρή επιλογή για καμία χώρα της G7 – αν και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η διαμάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου να οδηγήσει την Ουάσινγκτον στην απώλεια μιας πληρωμής χρέους κατά λάθος.

Αυτό αφήνει δύο άλλους τρόπους για να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα δανεισμού: υψηλότεροι φόροι και πληθωρισμός, ο οποίος από μόνος του είναι σαν ένας σιωπηλός φόρος. Και οι δύο είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλείς. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Γαλλία τελικά θα οδηγηθούν σε κάποιο μείγμα αυτών των επιλογών.

Συνδυασμός

Ο πληθωρισμός είναι, από πολλές απόψεις, η οδός της ελάχιστης αντίστασης. Η αύξηση των φόρων απαιτεί αμφιλεγόμενες συζητήσεις στα κοινοβούλια. Οι υψηλότερες τιμές συνήθως απλώς πλήττουν τους ψηφοφόρους.

Ωστόσο, οι πλούσιες χώρες έχουν ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες που έχουν ως αποστολή να διατηρούν τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι, οι κυβερνήσεις θα πρέπει πρώτα να εκφοβίσουν αυτούς τους οικονομικούς θεματοφύλακες για να κάνουν ό,τι θέλουν.

Ο Τραμπ προσπαθεί ήδη να το κάνει αυτό, επιτιθέμενος στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, επειδή άργησε πολύ να μειώσει τα επιτόκια και επιχειρώντας να απολύσει την κυβερνήτη Λίζα Κουκ. Αλλά δεν είναι σαφές ότι θα πετύχει τον στόχο του.

Η Τράπεζα της Αγγλίας είναι επίσης ευάλωτη σε πιέσεις από πολιτικούς. Η σημερινή κυβέρνηση είναι απίθανο να το κάνει αυτό. Αλλά όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν το Reform, το δεξιό κόμμα με επικεφαλής τον Nigel Farage, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις, κερδίσει τις επόμενες γενικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2029.

Από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός δεν θα αποτελούσε χαρτί διαφυγής από τη φυλακή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι το ένα τέταρτο του δημόσιου χρέους συνδέεται με τον πληθωρισμό, που σημαίνει ότι το επιτόκιο και το κεφάλαιο αυξάνονται όταν αυξάνονται οι τιμές. Επιπλέον, οι επενδυτές ενδέχεται να απαιτήσουν υψηλότερα επιτόκια για την αγορά ομολόγων εάν πίστευαν ότι ο πληθωρισμός ήταν στον ορίζοντα – πράγμα που σημαίνει ότι οι λόγοι χρέους ενδέχεται να μην μειωθούν καθόλου.

Εν τω μεταξύ, η ΕΚΤ φαίνεται λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψει την εντολή της για την καταπολέμηση του πληθωρισμού λόγω πολιτικής πίεσης. Αυτό ορίζεται σε μια συνθήκη. Ακόμη και ένας συνασπισμός χωρών δεν θα μπορούσε να ανατρέψει αυτό.

Η Γαλλία και άλλες χώρες της ευρωζώνης με μη βιώσιμο χρέος είναι επομένως πιο πιθανό να καταλήξουν σε αύξηση φόρων. Αυτό μπορεί να σημαίνει συνεχείς πολιτικές κρίσεις μέχρι να αναδυθεί ένας ηγέτης που θα είναι σε θέση να πείσει τον λαό ότι είναι απαραίτητο να πίνει δυσάρεστο φάρμακο.

Μπορεί να υπάρχει μια θετική πλευρά των υψηλότερων φόρων. Εάν οι χώρες της ευρωζώνης ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο για δημοσιονομική βιωσιμότητα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφύγουν στον πληθωρισμό, το ευρώ είναι πιθανό να ξεπεράσει το δολάριο σε απόδοση. Ακόμα κι έτσι, οι πλούσιες χώρες του κόσμου αντιμετωπίζουν μια σειρά από δυσάρεστες επιλογές.

