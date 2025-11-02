Black Friday: Η ημέρα που έγινε.. εβδομάδα και μήνας

Η εκπτωτική ημέρα που ξεκινησε από τις ΗΠΑ, η Black Friday, «ελληνικοποιήθηκε» και πλέον διαρκεί ένα... μήνα

Business 02.11.2025, 16:25
Black Friday: Η ημέρα που έγινε.. εβδομάδα και μήνας
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ήδη από την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου, e-shops και σελίδες μεγάλων αλυσίδων σήμαναν την έναρξη της Black Friday. Μιας εκπτωτικής περιόδου που ξέφυγε από τα στενά όρια της ημέρας και επεκτάθηκε όχι απλά σε εβδομάδα, αλλά σε μήνα και στην Ελλάδα.

Κάτι που φρόντισαν να επικοινωνήσουν με ποικίλους ψηφιακούς κυρίως τρόπους -από email μέχρι τα social media- αλυσίδες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων ή αθλητικών ειδών κατά κύριο λόγο, αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο online shopping.

Black Friday, η ελληνική

Της δόθηκε ανεπίσημα το όνομα «Black Friday» για να καθοριστεί η ημέρα που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, δηλαδή η τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου, ημέρα η οποία έχει θεωρηθεί ως η αρχή της περιόδου των Χριστουγεννιάτικων αγορών στην χώρα από το 1952.

Οι εικόνες με τις ουρές των καταναλωτών να περιμένουν από τα ξημερώματα το άνοιγμα των καταστημάτων για να έχουν πρόσβαση πρώτοι στις χαμηλές τιμές της μίας και μόνο ημέρας κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, έφτασαν και στην Ελλάδα, όπου χαρακτηρίζονταν ως «υπερβολικές» για χρόνια.

Η έλευσή της στην ελληνική πραγματικότητα τοποθετείται το 2015, όταν φυσικά καταστήματα μεγάλων αλυσίδων τοποθέτησαν τα πρώτα αυτοκόλλητα στη βιτρίνα τους, σημαίνοντας την έναρξη μιας εκπτωτικής ημέρας που δεν είχε συνηθίσει ο καταναλωτής.

Από το 2016 και μετά η εμφάνισή της εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, με το χαρακτήρα της να αποκτά ψηφιακά χαρακτηριστικά μέσα στη πανδημία, όπου μαζί με την έκρηξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων, η Black Friday ξεφεύγει από τα στενά όρια της ημέρας και γίνεται… εβδομάδα.

Πέρυσι, οι μισές επιχειρήσεις επέλεξαν να διευρύνουν τη Black Friday σε όλη την εβδομάδα, ενώ το 30% των επιχειρήσεων συμμετείχε μόνο το τριήμερο

Όλα είναι «μαύρα» και digital

Για να φτάσουμε σε επίπεδα μήνα τη μεταπανδημική εποχή, με προσωποποιημένα email να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις εκπτώσεις και τις προσφορές, την ίδια στιγμή που στα προφίλ τους στα social media ανακοινώνουν την έναρξη της συγκεκριμένης εκπτωτικής σεζόν με επιλεγμένα προϊόντα, που ακολουθούν τη λογική του rotation. Από αθλητικά παπούτσια και μπουφάν για καταστήματα όπως τα Intersport, JD/ Cosmos, Zackret, μέχρι στοχευμένες προσφορές για ηλεκτρικά είδη.

Με μεγαλύτερη πλέον την εστίαση σε σκούπες stick, συσκευές καθαρισμού, σκούπες ρομπότ αλλά και μικροσυσκευές, όπως new-age σεσουάρ και συσκευές για περιποίηση μαλλιών και σώματος μέχρι air fryer, και φυσικά, smartphones και αξεσουάρ αλλά και gaming, σύμφωνα με τις ενημερώσεις από Κωτσόβολος, Public, Πλαίσιο.

Εξάλλου, έρευνα της Klarna μιλούσε για έντονο ενδιαφέρον -της τάξης του 58,7%- για online αγορές, καθώς έπεται παραδοσιακά την επόμενη Δευτέρα η Cyber Monday με ανάλογες προσφορές. Μοναδικός αστερίσκος, το γεγονός ότι ενώ το 25% αναζητά προσφορές online, ολοκληρώνει τις αγορές του σε φυσικά καταστήματα.

Αγορές από το κινητό

Η μηνιαία διάρκεια της Black Friday ενισχύεται από την 24/7 πρόσβαση που έχουν πλέον οι καταναλωτές σε αγορές από το κινητό τους τηλέφωνο.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα στοιχεία της περασμένης αντίστοιχης σεζόν, μιλούσαν για αγορές ακόμη και 8 στους 10 καταναλωτών να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, με τις κορυφαίες επιλογές να περιλαμβάνουν smartphones, τηλεοράσεις, έξυπνες οικιακές συσκευές και δημοφιλή gaming προϊόντα.

Η ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών κυριάρχησε για μία ακόμη χρονιά, αποτελώντας την πλέον ενεργή ομάδα καταναλωτών. Παράλληλα, οι νεότερες, τεχνολογικά εξοικειωμένες γενιές κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενισχύοντας τη μετατόπιση του κοινού προς τις online αγορές και το mobile shopping.

Ενδεικτικό της διείσδυσης του mobile shopping, είναι ότι ανάλυση της Public κατέγραψε ότι η τάση ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024, με τις mobile αγορές να σημειώνουν νέο ρεκόρ, φτάνοντας σχεδόν το 84% των συνολικών ηλεκτρονικών αγορών, ενώ οι αγορές μέσω υπολογιστή παρουσίασαν ήπια πτώση, όπως και το 2023.

Παρά το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, υπάρχουν προσδοκίες για αλλαγή ρυθμού στην κατανάλωση

Η άλλη ανάγνωση της Black Friday

Πίσω από την χρονική επέκταση της Black Friday βρίσκεται η αγωνιώδης προσπάθεια της αγοράς να κερδίσει το δικό της μερίδιο, μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον με υψηλότερο κόστος διαβίωσης, χρέη πιστωτικών καρτών και πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς.

«Οι αγοραστές δεν κυνηγούν απλώς τις εκπτώσεις — λαμβάνουν στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις», εξηγούσε ο Marty Bauer, ειδικός σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και λιανικής πώλησης στην Omnisend για να περιγράψει τα αμερικανικά πεπραγμένα και τις προσδοκίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ομοίως και στην ελληνική αγορά, το ευρύτερο πληθωριστικό περιβάλλον και οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων λόγω δασμών, δημιουργούν μικρές ανασχέσεις για το πώς αναμένεται η κατανάλωση. Και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν έχουν προγραμματίσει απόλυτα τις αγορές τους κατά τη Black Friday, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο, όπως εξάλλου κατέγραφε και πέρυσι η πανελλαδική έρευνα της NielsenIQ.

Η αγορά περιμένει το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς και οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τις τελευταίες στιγμές για να αξιολογήσουν τις καλύτερες «ευκαιρίες».

Σύμφωνα, δε, με τα περσινά δεδομένα της έκθεσης του Ινστιτούτου Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), έδειξαν πως οι μισές επιχειρήσεις επέλεξαν να διευρύνουν τη Black Friday σε όλη την εβδομάδα, ενώ το 30% των επιχειρήσεων συμμετείχε μόνο το τριήμερο.

Σχετικά άρθρα:
Business
Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass
ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ
ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu
Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY
ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Business
Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu

Για την ΕΣΕΕ η συμφωνία στο Ecofin δίνει μία πραγματική ανάσα για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και ελληνικού εμπορίου

Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas

Η νέα συμφωνία της Intralot με την Arkansas Scholarship Lottery τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου του 2026

HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY

Προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY

ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ - Η ελληνική θέση

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-Μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
Business

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

O πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη φορολόγηση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Latest News
Heineken: Μειώνει την περιεκτικότητα αλκοόλ της Foster στο 3,4%
World

Η νέα lager με λιγότερο αλκοόλ από τη Heineken

Η Foster's της Heineken πρόκειται να μειώσει την περιεκτικότητα αλκοόλ στην lager που παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Burberry: Επιστρέφει στην ανάπτυξη στην Κίνα
World

Το δυναμικό comeback της Burberry στην Κίνα

Η Burberry κατασκευής ενδυμάτων πολυτελείας αναφέρει την πρώτη τριμηνιαία αύξηση πωλήσεων σε δύο χρόνια

Toyota: Επενδύσεις έως και 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη πενταετία
World

Επενδύσεις έως 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ υπόσχεται η Toyota

Η Toyota δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευσή της

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO
Επικαιρότητα

Γκίλφοϊλ: Ατυχές το ότι ο Πειραιάς πέρασε στην COSCO

Η δυναμική διπλωμάτης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη.

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αγορές

Ναταλία Δανδόλου
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία παραμένει σταθερά σε αρνητικό έδαφος διαπιστώνει έρευνα του ΕΒΕΘ

Μαρία Σιδέρη
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

