Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Walmart αποδεικνύει την άποψη του καπιταλισμού των μετόχων

Reuters Breakingviews

Το ότι κάτι είναι εκτός μόδας δεν σημαίνει ότι είναι και λάθος. Ο λιανοπωλητής Walmart ανακοίνωσε την Παρασκευή την αποχώρηση του επικεφαλής Νταγκ ΜακΜίλον, ο οποίος από το 2014 αναμόρφωσε τον μεγαλύτερο εργοδότη του ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ, αυξάνοντας τους μισθούς και διευρύνοντας την πρόσβαση σε φρέσκα τρόφιμα για τους απλούς Αμερικανούς. Το έπραξε αυτό ενώ παράλληλα επέβλεπε μια αύξηση σχεδόν 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Με έναν Ρεπουμπλικανικό Λευκό Οίκο να πιέζει κατά των πρωτοβουλιών μετοχικού κεφαλαίου ή των κοινωνικά συνειδητών επενδύσεων, η τρέχουσα μόδα είναι για διευθύνοντες συμβούλους που επικεντρώνονται αυστηρά στο αποτέλεσμα. Οι αντίπαλοι ενός πιο φιλικού καπιταλισμού, ωστόσο, θα έκαναν καλά να εξετάσουν πιο προσεκτικά την επιτυχία του ΜακΜίλον.

Στα τέλη Ιανουαρίου, τα ηνία θα περάσουν στον John Furner, έναν «υπολοχαγό» με μακρά θητεία και νυν επικεφαλής επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. Ο νέος επικεφαλής θα απολαύσει μια ομαλότερη μετάβαση από τον προκάτοχό της. Μια έρευνα στις δραστηριότητες της Walmart στο Μεξικό το 2012 από τους New York Times περιέγραψε μια σειρά από φερόμενες δωροδοκίες που κατέβαλε η εταιρεία, πυροδοτώντας ομοσπονδιακές διώξεις. Ο γιγαντιαίος λιανοπωλητής αντιμετώπισε επίσης κατηγορίες ότι εξάντλησε αμφότερους, και υπαλλήλους και προμηθευτές. Παρά την ισχύ της, ανταγωνιστές όπως η Target απείλησαν να προχωρήσουν δυναμικά στην κατηγορία των σούπερ μάρκετ που τα κάνουν όλα. Για χρόνια, οι αποτιμήσεις των ανταγωνιστών ήταν περίπου ίσες ως πολλαπλάσιο του αναμενόμενου κέρδους.

Προσθέστε και την άνοδο των ηλεκτρονικών αγορών που προαναγγέλλεται από την Amazon.com και ο ΜακΜίλον αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις. Οι πρώτες κινήσεις έρχονταν σε αντίθεση με την συμβατική άποψη: μια πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε το 2015 για τη δαπάνη 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εκπαίδευση των εργαζομένων και την αύξηση των μισθών τελικά πυροδότησε μια μαζική πώληση που μείωσε την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε λιγότερο από μισή ώρα. Η εξαγορά της Jet.com έναντι 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν προκάλεσε άμεση διαδικτυακή αναγέννηση, ενώ η αυξανόμενη εστίαση σε φρέσκα προϊόντα χαμηλού περιθωρίου κέρδους φάνηκε εξίσου περίπλοκη.

Με μια προοπτική δεκαετίας, ο ΜακΜίλον φαίνεται προφητικός. Ο μακροχρόνιος αντίπαλός της, KMart, έκλεισε το τελευταίο της κατάστημα το 2024. Η αναζήτηση της Target για μοντέρνα προϊόντα γρήγορης μόδας έχει σκοντάψει, με τη μετοχή της να έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 60% από την κορύφωση του 2021. Οι μετοχές λιανικής πώλησης έχουν γενικά εξασθενήσει.

Η Walmart θα μπορούσε πάντα να τα είχε πάει καλύτερα – δεν έχει κλείσει το χάσμα με την Amazon στο διαδίκτυο, παρά το γεγονός ότι η ώθηση του τεχνολογικού γίγαντα μέσω της Whole Foods έχει επίσης σταματήσει. Το μοντέλο ένταξης της Costco επιβάλλει μεγαλύτερη αφοσίωση. Ωστόσο, ο ΜακΜίλον ενσάρκωσε αυτό που, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, φαινόταν μια αναδυόμενη τάση μεταξύ των γιγάντων της βιομηχανίας. Ο Larry Fink το διατυμπάνισε ως «καπιταλισμό των ενδιαφερομένων μετόχων»: την ιδέα ότι η μακροπρόθεσμη αξία καθορίζεται από την εξέταση των επιπτώσεων μιας επιχείρησης στον ευρύτερο κόσμο. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και το αφεντικό της BlackRock φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από το να προωθεί δημόσια το μάντρα. Η Walmart δείχνει ότι εξακολουθεί να αξίζει να το εξετάσουμε.