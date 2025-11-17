Τεχνητή νοημοσύνη: Η μεγάλη… αντικατάσταση (υπαλλήλων) και ο «κύκλος καταστροφής ταλέντων»

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας για αποφοίτους έχει μειωθεί κατά το τελευταίο έτος

Executive 17.11.2025, 07:00
Τεχνητή νοημοσύνη: Η μεγάλη… αντικατάσταση (υπαλλήλων) και ο «κύκλος καταστροφής ταλέντων»
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες ανακοινώνουν χωρίς κανένα πρόβλημα ότι θα προβούν σε απολύσεις λόγω της τεχνητής νοημοσύνης το 2025, οι πρώτες θέσεις εργασίας που θα καταργηθούν φαίνεται να είναι οι θέσεις των νεότερων υπαλλήλων και οι θέσεις για αρχάριους.

Τα προγράμματα για αποφοίτους και οι πρακτικές ασκήσεις κινδυνεύουν να γίνουν παρελθόν, καθώς οι μεγάλες εταιρείες μειώνουν το προσωπικό τους σε μια προσπάθεια να εφαρμόσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσφατα, η Amazon απέλυσε 14.000 υπαλλήλους, καθώς στοχεύει να επενδύσει στις «μεγαλύτερες στοιχηματικές της κινήσεις», που περιλαμβάνουν τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Το 62% των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν ότι οι θέσεις κατώτερων υπαλλήλων, γραφειακών, διευθυντικών και διοικητικών θα χαθούν πιθανότατα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Άλλες εταιρείες που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και μειώνουν τις θέσεις εργασίας είναι η Accenture, η Salesforce, η Lufthansa και η Duolingo.

Τώρα, αυξάνονται οι ανησυχίες για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη δουλειά των εργαζομένων αρχάριων και των αποφοίτων, αυξάνοντας έτσι τα εμπόδια για την είσοδο στην αγορά εργασίας.

Στην πραγματικότητα, το 62% των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν ότι οι θέσεις κατώτερων υπαλλήλων, γραφειακών, διευθυντικών και διοικητικών θα χαθούν πιθανότατα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 2.019 ανώτερους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας για αποφοίτους έχει μειωθεί κατά το τελευταίο έτος. Στις Η.Π.Α., οι αγγελίες για θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου έχουν μειωθεί κατά περίπου 35% από τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας έρευνας εργασίας Revelio Labs.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Institute for Student Employers διαπίστωσε στην ετήσια έρευνα Student Recruitment Survey ότι λίγο λιγότερες από 17.000 θέσεις εργασίας για αποφοίτους στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν λάβει 1,2 εκατομμύρια αιτήσεις, υπογραμμίζοντας τον έντονο ανταγωνισμό και τις περιορισμένες θέσεις που διατίθενται για τους νέους.
Καθώς οι εταιρείες μειώνουν τις προσλήψεις νεαρών εργαζομένων, ο Fabian Stephany, επίκουρος καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης και εργασίας στο Oxford Internet Institute, επεσήμανε ότι η πρόσληψη εργαζομένων αρχικού επιπέδου είναι στην πραγματικότητα μια «επένδυση» στο μέλλον.

Αν και τείνουν να κάνουν λάθη και χρειάζονται πρακτική εκπαίδευση, οι ειδικοί εξήγησαν στο CNBC γιατί η αντικατάσταση των νεαρών εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη θα έχει στην πραγματικότητα αρνητικές συνέπειες για τις εταιρείες μακροπρόθεσμα.

«Η ηγεσία του μέλλοντος»

Οι υγιείς οργανισμοί καλλιεργούν τα δικά τους ταλέντα και δεν είναι εφικτό να προσλαμβάνουν εξωτερικούς υπαλλήλους για όλες τις θέσεις, σύμφωνα με τον Chris Eldridge, CEO της εταιρείας πρόσληψης προσωπικού στον τομέα της τεχνολογίας Robert Walters για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Αμερική.

«Αν καταργήσετε πάρα πολλές θέσεις για νέους υπαλλήλους, μπορεί να στερήσετε την εταιρεία από την εσωτερική ροή ταλέντων», δήλωσε ο Eldridge.

«Οι θέσεις για νέους υπαλλήλους και αρχάριους είναι το φυτώριο για τους ηγέτες του μέλλοντος. Πιστεύω ότι αν καταργήσετε υπερβολικά πολλές θέσεις για νέους υπαλλήλους, θα αντιμετωπίσετε κάποια στιγμή έλλειψη ταλέντων στην επιχείρηση, η οποία θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αύξηση του κόστους πρόσληψης».

Αν μια εταιρεία δεν διαθέτει αρκετά νεαρά ταλέντα, θα αναγκαστεί να προσλάβει από έξω στο μέλλον και θα δημιουργήσει έναν «κύκλο καταστροφής ταλέντων» που θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους, πληθωρισμό των μισθών και εξάρτηση από την εξωτερική αγορά ταλέντων.

«Εκπροσωπώ μια εταιρεία συμβούλων ταλέντων, ωστόσο, θα συμβουλεύαμε κάθε οργανισμό να έχει διάφορες οδούς πρόσβασης στα ταλέντα της αγοράς, και μία από αυτές είναι να δημιουργήσετε τη δική σας», είπε ο Eldridge.

«Επίσης, η διατήρηση των ταλέντων είναι πολύ σημαντική μέσω της ανάπτυξης της κατάρτισης και των ευκαιριών που μπορείτε να προσφέρετε στους ανθρώπους… αλλά χάνετε μια σημαντική πτυχή της ανάπτυξης αν κλείσετε τον αγωγό προσέλκυσης νέων ή αρχάριων ταλέντων σε έναν οργανισμό», πρόσθεσε.

«Γέφυρα μεταξύ γενεών»

Οι εταιρείες που δεν καλλιεργούν νεαρά ταλέντα θα χάσουν τελικά την επαφή με τους καταναλωτές και την κυρίαρχη κουλτούρα, σύμφωνα με την Stephany του Oxford Internet Institute.

«Μια επιχείρηση είναι μέρος της κοινωνίας και, αν δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς την κοινωνία, μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ένα επιχειρηματικό μοντέλο ή προϊόν που δεν χρειάζεται αυτή τη γέφυρα μεταξύ των γενεών… και οι νέοι φέρνουν φρέσκες ιδέες που προσφέρουν μια νέα προοπτική», δήλωσε ο Stephany στο CNBC Make It.

Οι εταιρείες που δεν προσαρμόζονται και δεν προσλαμβάνουν νεότερους υπαλλήλους θα γίνουν «σαν εταιρείες γηροκομείων», δήλωσε ο Stephany. «Είναι σαν εταιρείες με ανθρώπους που σύντομα θα συνταξιοδοτηθούν, επειδή… μπορεί να μην έχουν το πλεονέκτημα και την ενέργεια που χρειάζεστε για να φέρουν ένα νέο προϊόν στην αγορά».

Ο Eldridge συμφώνησε, σημειώνοντας ότι υπάρχει ένα στερεότυπο ότι όλες οι καλές ιδέες προέρχονται από την κορυφή, αλλά «ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των εξαιρετικών ιδεών στην εταιρεία προέρχεται από άτομα που βρίσκονται στα πρώτα δύο ή τρία χρόνια τους σε έναν οργανισμό, επειδή το βλέπουν με φρέσκο μάτι».

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της παρουσίας νέων ανθρώπων σε έναν οργανισμό είναι η ευκαιρία για αντίστροφη καθοδήγηση, ιδίως καθώς οι νέοι διαθέτουν κρίσιμες γνώσεις τεχνολογίας και η απώλεια αυτών των γνώσεων θα αποτελούσε «πραγματική απειλή» για τους οργανισμούς.

«Αν κάτι υπονομεύσει αυτή την ευκαιρία για αμοιβαία καθοδήγηση και αμοιβαία μεταφορά γνώσεων, θα μειώσει τη θεσμική γνώση ή θα δημιουργήσει θεσμικά κενά», είπε.

Ο Matthew Prince, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Cloudflare, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο «Worldwide Exchange» του CNBC ότι η τεχνολογική εταιρεία σχεδιάζει να προσλάβει 11.000 ασκούμενους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αναβαθμίσει τις δεξιότητες της επόμενης γενιάς, αλλά και να φέρει νέες, φρέσκες ιδέες.

«Οι 50χρονοι διευθύνοντες σύμβουλοι όπως εγώ δεν θα είμαστε αυτοί που θα διδάξουν στις εταιρείες πώς να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να μάθουμε από την επόμενη γενιά», δήλωσε ο Prince.

«Φορείς πολιτισμού»

Σύμφωνα με τον Stephany, η «σιωπηρή γνώση» είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της υγείας ενός οργανισμού. Αναφέρεται στις σιωπηρές και άγραφες πληροφορίες σχετικά με την κουλτούρα μιας εταιρείας που μοιράζονται οι συνάδελφοι.

«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που κάνουν μια εταιρεία να λειτουργεί και που δεν είναι γραμμένα πουθενά», είπε. «Προέρχονται από το δίκτυο των ανθρώπων, εκείνων που κάθονται μερικές φορές στην καφετέρια και λένε “Είμαι στην εταιρεία 25 χρόνια, μπορώ να σου εξηγήσω τι συμβαίνει, γιατί ο Χ έχει πρόβλημα με τον Υ”.

Αυτός είναι ο τύπος της εταιρικής σοφίας της σιωπηρής γνώσης που λειτουργεί ως λιπαντικό για την οικονομική ευημερία της εταιρείας», είπε.

Ο Eldridge της Robert Walters πρόσθεσε ότι οι νέοι είναι σαν σφουγγάρια και «απορροφούν το καλύτερο μιας επιχείρησης», συμπεριλαμβανομένου αυτού του είδους της σιωπηρής γνώσης που μπορεί να μεταδοθεί μόνο μέσω των ανθρώπων.

«Είναι οι φορείς της κουλτούρας του μέλλοντος, οπότε αν δεν φέρνετε αυτή την ομάδα, τι σημαίνει αυτό για την κουλτούρα;»

«Νομίζω ότι οι επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτή την ανοδική πίεση, όπου φέρνεις μια ομάδα άπειρων ανθρώπων, που είναι πεινασμένοι, που θέλουν να μάθουν. Ζητούν πάρα πολλά από τις οργανώσεις, κάτι που μερικές φορές τους δοκιμάζει και κρατά την εταιρεία σε εγρήγορση. Αν δεν το έχεις αυτό, θα μπορούσε ενδεχομένως να καταλήξει να είναι επιζήμιο για την κουλτούρα και την απόδοση μιας οργάνωσης», πρόσθεσε ο Eldridge.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά
Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street
Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Executive
Τεχνητή νοημοσύνη: Η μεγάλη… αντικατάσταση (υπαλλήλων) και ο «κύκλος καταστροφής ταλέντων»
Executive

Ο «κύκλος καταστροφής ταλέντων» της ΑΙ

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας για αποφοίτους έχει μειωθεί κατά το τελευταίο έτος

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή νοημοσύνη: Πάνω από 90% των εργαζομένων χρησιμοποιεί ΑΙ
Executive

Πόσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ΑΙ στη δουλειά τους

Νέα παγκόσμια έρευνα της PwC για το εργατικό δυναμικό και την τεχνητή νοημοσύνη

Ανθρώπινο δυναμικό: Πώς το τμήμα HR κατέκτησε τον κόσμο
Executive

Πόσα κερδίζουν οι διευθυντές HR

Το επάγγελμα έχει αναπτυχθεί ραγδαία σε μέγεθος και κύρος. Θα το συρρικνώσει η τεχνητή νοημοσύνη;

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από την παραγωγικότητα στα κέρδη
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η AI θα... «ξεκλειδώσει» κέρδη δισεκατομμυρίων

Με όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη οι εταιρείες μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους και να πετύχουν κέρδη

Γιώργος Πολύζος
Manpower: Πώς η αυτοματοποίηση επαναπροσδιορίζει την εργασία
Executive

Manpower: Πώς η αυτοματοποίηση επαναπροσδιορίζει την εργασία

Τι δείχνει έρευνα της Manpower για την Ελλάδα - Πού γίνονται οι περισσότερες επενδύσεις

CEOs: Αλλάζουν νοοτροπία, εστιάζουν σε πιο στρατηγικές συναλλαγές
Executive

CEOs: Αλλάζουν νοοτροπία, εστιάζουν σε πιο στρατηγικές συναλλαγές

Οι CEOs παγκοσμίως εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν στρατηγικά

Τηλεργασία: Τελευταία θέση η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Χειρότερη χώρα στον κόσμο για τηλεργασία η Ελλάδα [έρευνα]

Ποια χώρα της Ευρώπης είναι ο «παράδεισος» της εξ αποστάσεως εργασίας - Η έρευνα του Compare the Market Australia

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο