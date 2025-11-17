Τεχνητή νοημοσύνη: Η μεγάλη… αντικατάσταση (υπαλλήλων) και ο «κύκλος καταστροφής ταλέντων»

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες ανακοινώνουν χωρίς κανένα πρόβλημα ότι θα προβούν σε απολύσεις λόγω της τεχνητής νοημοσύνης το 2025, οι πρώτες θέσεις εργασίας που θα καταργηθούν φαίνεται να είναι οι θέσεις των νεότερων υπαλλήλων και οι θέσεις για αρχάριους.

Τα προγράμματα για αποφοίτους και οι πρακτικές ασκήσεις κινδυνεύουν να γίνουν παρελθόν, καθώς οι μεγάλες εταιρείες μειώνουν το προσωπικό τους σε μια προσπάθεια να εφαρμόσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσφατα, η Amazon απέλυσε 14.000 υπαλλήλους, καθώς στοχεύει να επενδύσει στις «μεγαλύτερες στοιχηματικές της κινήσεις», που περιλαμβάνουν τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Το 62% των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν ότι οι θέσεις κατώτερων υπαλλήλων, γραφειακών, διευθυντικών και διοικητικών θα χαθούν πιθανότατα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Άλλες εταιρείες που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και μειώνουν τις θέσεις εργασίας είναι η Accenture, η Salesforce, η Lufthansa και η Duolingo.

Τώρα, αυξάνονται οι ανησυχίες για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη δουλειά των εργαζομένων αρχάριων και των αποφοίτων, αυξάνοντας έτσι τα εμπόδια για την είσοδο στην αγορά εργασίας.

Στην πραγματικότητα, το 62% των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν ότι οι θέσεις κατώτερων υπαλλήλων, γραφειακών, διευθυντικών και διοικητικών θα χαθούν πιθανότατα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 2.019 ανώτερους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας για αποφοίτους έχει μειωθεί κατά το τελευταίο έτος. Στις Η.Π.Α., οι αγγελίες για θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου έχουν μειωθεί κατά περίπου 35% από τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας έρευνας εργασίας Revelio Labs.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Institute for Student Employers διαπίστωσε στην ετήσια έρευνα Student Recruitment Survey ότι λίγο λιγότερες από 17.000 θέσεις εργασίας για αποφοίτους στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν λάβει 1,2 εκατομμύρια αιτήσεις, υπογραμμίζοντας τον έντονο ανταγωνισμό και τις περιορισμένες θέσεις που διατίθενται για τους νέους.

Καθώς οι εταιρείες μειώνουν τις προσλήψεις νεαρών εργαζομένων, ο Fabian Stephany, επίκουρος καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης και εργασίας στο Oxford Internet Institute, επεσήμανε ότι η πρόσληψη εργαζομένων αρχικού επιπέδου είναι στην πραγματικότητα μια «επένδυση» στο μέλλον.

Αν και τείνουν να κάνουν λάθη και χρειάζονται πρακτική εκπαίδευση, οι ειδικοί εξήγησαν στο CNBC γιατί η αντικατάσταση των νεαρών εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη θα έχει στην πραγματικότητα αρνητικές συνέπειες για τις εταιρείες μακροπρόθεσμα.

«Η ηγεσία του μέλλοντος»

Οι υγιείς οργανισμοί καλλιεργούν τα δικά τους ταλέντα και δεν είναι εφικτό να προσλαμβάνουν εξωτερικούς υπαλλήλους για όλες τις θέσεις, σύμφωνα με τον Chris Eldridge, CEO της εταιρείας πρόσληψης προσωπικού στον τομέα της τεχνολογίας Robert Walters για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Αμερική.

«Αν καταργήσετε πάρα πολλές θέσεις για νέους υπαλλήλους, μπορεί να στερήσετε την εταιρεία από την εσωτερική ροή ταλέντων», δήλωσε ο Eldridge.

«Οι θέσεις για νέους υπαλλήλους και αρχάριους είναι το φυτώριο για τους ηγέτες του μέλλοντος. Πιστεύω ότι αν καταργήσετε υπερβολικά πολλές θέσεις για νέους υπαλλήλους, θα αντιμετωπίσετε κάποια στιγμή έλλειψη ταλέντων στην επιχείρηση, η οποία θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αύξηση του κόστους πρόσληψης».

Αν μια εταιρεία δεν διαθέτει αρκετά νεαρά ταλέντα, θα αναγκαστεί να προσλάβει από έξω στο μέλλον και θα δημιουργήσει έναν «κύκλο καταστροφής ταλέντων» που θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους, πληθωρισμό των μισθών και εξάρτηση από την εξωτερική αγορά ταλέντων.

«Εκπροσωπώ μια εταιρεία συμβούλων ταλέντων, ωστόσο, θα συμβουλεύαμε κάθε οργανισμό να έχει διάφορες οδούς πρόσβασης στα ταλέντα της αγοράς, και μία από αυτές είναι να δημιουργήσετε τη δική σας», είπε ο Eldridge.

«Επίσης, η διατήρηση των ταλέντων είναι πολύ σημαντική μέσω της ανάπτυξης της κατάρτισης και των ευκαιριών που μπορείτε να προσφέρετε στους ανθρώπους… αλλά χάνετε μια σημαντική πτυχή της ανάπτυξης αν κλείσετε τον αγωγό προσέλκυσης νέων ή αρχάριων ταλέντων σε έναν οργανισμό», πρόσθεσε.

«Γέφυρα μεταξύ γενεών»

Οι εταιρείες που δεν καλλιεργούν νεαρά ταλέντα θα χάσουν τελικά την επαφή με τους καταναλωτές και την κυρίαρχη κουλτούρα, σύμφωνα με την Stephany του Oxford Internet Institute.

«Μια επιχείρηση είναι μέρος της κοινωνίας και, αν δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς την κοινωνία, μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ένα επιχειρηματικό μοντέλο ή προϊόν που δεν χρειάζεται αυτή τη γέφυρα μεταξύ των γενεών… και οι νέοι φέρνουν φρέσκες ιδέες που προσφέρουν μια νέα προοπτική», δήλωσε ο Stephany στο CNBC Make It.

Οι εταιρείες που δεν προσαρμόζονται και δεν προσλαμβάνουν νεότερους υπαλλήλους θα γίνουν «σαν εταιρείες γηροκομείων», δήλωσε ο Stephany. «Είναι σαν εταιρείες με ανθρώπους που σύντομα θα συνταξιοδοτηθούν, επειδή… μπορεί να μην έχουν το πλεονέκτημα και την ενέργεια που χρειάζεστε για να φέρουν ένα νέο προϊόν στην αγορά».

Ο Eldridge συμφώνησε, σημειώνοντας ότι υπάρχει ένα στερεότυπο ότι όλες οι καλές ιδέες προέρχονται από την κορυφή, αλλά «ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των εξαιρετικών ιδεών στην εταιρεία προέρχεται από άτομα που βρίσκονται στα πρώτα δύο ή τρία χρόνια τους σε έναν οργανισμό, επειδή το βλέπουν με φρέσκο μάτι».

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της παρουσίας νέων ανθρώπων σε έναν οργανισμό είναι η ευκαιρία για αντίστροφη καθοδήγηση, ιδίως καθώς οι νέοι διαθέτουν κρίσιμες γνώσεις τεχνολογίας και η απώλεια αυτών των γνώσεων θα αποτελούσε «πραγματική απειλή» για τους οργανισμούς.

«Αν κάτι υπονομεύσει αυτή την ευκαιρία για αμοιβαία καθοδήγηση και αμοιβαία μεταφορά γνώσεων, θα μειώσει τη θεσμική γνώση ή θα δημιουργήσει θεσμικά κενά», είπε.

Ο Matthew Prince, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Cloudflare, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο «Worldwide Exchange» του CNBC ότι η τεχνολογική εταιρεία σχεδιάζει να προσλάβει 11.000 ασκούμενους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αναβαθμίσει τις δεξιότητες της επόμενης γενιάς, αλλά και να φέρει νέες, φρέσκες ιδέες.

«Οι 50χρονοι διευθύνοντες σύμβουλοι όπως εγώ δεν θα είμαστε αυτοί που θα διδάξουν στις εταιρείες πώς να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να μάθουμε από την επόμενη γενιά», δήλωσε ο Prince.

«Φορείς πολιτισμού»

Σύμφωνα με τον Stephany, η «σιωπηρή γνώση» είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της υγείας ενός οργανισμού. Αναφέρεται στις σιωπηρές και άγραφες πληροφορίες σχετικά με την κουλτούρα μιας εταιρείας που μοιράζονται οι συνάδελφοι.

«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που κάνουν μια εταιρεία να λειτουργεί και που δεν είναι γραμμένα πουθενά», είπε. «Προέρχονται από το δίκτυο των ανθρώπων, εκείνων που κάθονται μερικές φορές στην καφετέρια και λένε “Είμαι στην εταιρεία 25 χρόνια, μπορώ να σου εξηγήσω τι συμβαίνει, γιατί ο Χ έχει πρόβλημα με τον Υ”.

Αυτός είναι ο τύπος της εταιρικής σοφίας της σιωπηρής γνώσης που λειτουργεί ως λιπαντικό για την οικονομική ευημερία της εταιρείας», είπε.

Ο Eldridge της Robert Walters πρόσθεσε ότι οι νέοι είναι σαν σφουγγάρια και «απορροφούν το καλύτερο μιας επιχείρησης», συμπεριλαμβανομένου αυτού του είδους της σιωπηρής γνώσης που μπορεί να μεταδοθεί μόνο μέσω των ανθρώπων.

«Είναι οι φορείς της κουλτούρας του μέλλοντος, οπότε αν δεν φέρνετε αυτή την ομάδα, τι σημαίνει αυτό για την κουλτούρα;»

«Νομίζω ότι οι επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτή την ανοδική πίεση, όπου φέρνεις μια ομάδα άπειρων ανθρώπων, που είναι πεινασμένοι, που θέλουν να μάθουν. Ζητούν πάρα πολλά από τις οργανώσεις, κάτι που μερικές φορές τους δοκιμάζει και κρατά την εταιρεία σε εγρήγορση. Αν δεν το έχεις αυτό, θα μπορούσε ενδεχομένως να καταλήξει να είναι επιζήμιο για την κουλτούρα και την απόδοση μιας οργάνωσης», πρόσθεσε ο Eldridge.