Rheinmetall: Στόχος ετήσιες πωλήσεις ύψους 50 δισ. ευρώ το 2030

Σε ετήσιες πωλήσεις περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ στοχεύει η Rheinmetall έως το 2030, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Armin Papperger μιλώντας σε αναλυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τις κεφαλαιαγορές την Τρίτη.

Ο γερμανικός κατασκευαστής αρμάτων μάχης επιθυμεί επίσης να αυξήσει το λειτουργικό του περιθώριο σε πάνω από 20% έως το τέλος της δεκαετίας και να επιτύχει ποσοστό μετατροπής μετρητών άνω του 50%, ανέφερε ο Papperger.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η εταιρεία σχεδιάζει να πουλήσει την πολιτική της δραστηριότητα, η οποία επικεντρώνεται στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Θα ολοκληρώσει σημαντικές επενδύσεις στην κατασκευή πυρομαχικών και την ψηφιοποίηση το επόμενο έτος.

Mοχλός ανάπτυξης της Rheinmetall τα θωρακισμένα οχήματα

Ο Papperger θεωρεί το τμήμα οχημάτων της Rheinmetall — και ιδιαίτερα τα θωρακισμένα οχήματα Boxer — ως σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τα επόμενα πέντε χρόνια. Με παραγγελίες από τη Γερμανία που αναμένονται το 2026, η εταιρεία προετοιμάζεται να παράγει περίπου 1.000 Boxer ετησίως. Αναμένει επίσης παραγγελίες για τα θωρακισμένα οχήματα μάχης Lynx από την Ιταλία και την Ουκρανία, ενώ η Rheinmetall υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα σύμβαση με τη Ρουμανία για 298 οχήματα Lynx, όπως ανέφερε ο Papperger κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

«Θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιήσουμε όλες αυτές τις διεθνείς συναλλαγές χωρίς τα χρήματα του SAFE», σχολίασε ο Papperger, αναφερόμενος στον μηχανισμό χρηματοδότησης της ΕΕ για τις προμήθειες άμυνας.

Οι θετικές προοπτικές της Rheinmetall για το 2025 παρέμειναν αμετάβλητες όταν η εταιρεία ανακοίνωσε τα κέρδη της στις 6 Νοεμβρίου. Η εταιρεία άνοιξε πρόσφατα το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών της Ευρώπης στη Γερμανία και σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή κινητήρων πυραύλων εκεί το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους.