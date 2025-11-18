Η ΑΙ προσθέτει λογική στην επανεφεύρεση του τροχού του πυριτίου

Ένα από τα οφέλη της στρατηγικής «φτιάξ’ το μόνος σου» είναι ότι δίνει στις εταιρείες μεγαλύτερο έλεγχο

Reuters Breakingviews 18.11.2025, 08:42
Robyn Mak

Reuters Breakingviews

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι όλοι θέλουν να γίνουν κατασκευαστές chips. Για δεκαετίες, οι τεχνολογικές εταιρείες ανέθεταν την ανάπτυξη ημιαγωγών σε ειδικούς όπως η Nvidia, επειδή ήταν φθηνότερο και πιο αποδοτικό. Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει αλλάξει αυτόν τον υπολογισμό: γίγαντες όπως οι Alphabet, Amazon.com, Microsoft και Meta Platforms ενισχύουν τις εσωτερικές τους προσπάθειες για ανάπτυξη δικών τους chips. Υπάρχει κάποια λογική στο να ξαναεφευρίσκουν τον τροχό.

Η Apple άνοιξε τον δρόμο το 2010 όταν λάνσαρε το iPhone 4 με δικά της chips. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία κινητών τηλεφώνων ήταν εξαίρεση. Αλλά η κυριαρχία της Nvidia, με χρηματιστηριακή αξία 4,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, στην ανάπτυξη προηγμένων μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPUs) που είναι κρίσιμες για την εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ, έχει αναγκάσει ολόκληρο τον κλάδο να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική του.

Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες ανησυχούν για το ότι εξαρτώνται από έναν μόνο προμηθευτή για ένα τόσο σημαντικό εξάρτημα. Το σχεδόν μονοπώλιο της Nvidia της δίνει τεράστια δύναμη τιμολόγησης επίσης. Το τμήμα data centers της αναμένεται να αποφέρει μικτό περιθώριο κέρδους 74% σε έσοδα 187 δισ. δολαρίων μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τη Visible Alpha.

Η κούρσα εξοπλισμών της ΤΝ απαιτεί επίσης όλο και μεγαλύτερες ποσότητες υπολογιστικής ισχύος. Παρά τις ταχείες προόδους της Nvidia, το κόστος εκπαίδευσης προηγμένων μοντέλων ΤΝ αυξάνεται κατά 2,4 φορές ετησίως από το 2016, σύμφωνα με μία περσινή μελέτη. Αν αυτή η αύξηση συνεχιστεί, μπορεί να κοστίζει πάνω από 1 δισ. δολάρια για την εκπαίδευση των μεγαλύτερων μοντέλων έως το 2027, προσθέτοντας επιπλέον κίνητρο στις εταιρείες να βρουν φθηνότερο hardware.

Γι’ αυτό οι μεγαλύτεροι πάροχοι cloud στον κόσμο – Alphabet, Amazon και Microsoft – καθώς και η Meta, έχουν αναπτύξει τους δικούς τους προσαρμοσμένους επεξεργαστές, γνωστούς ως ASICs (application-specific integrated circuits). Αυτοί οι ημιαγωγοί σχεδιάζονται για έναν και μόνο σκοπό, κάτι που τους διαφοροποιεί από τα έτοιμα chips της Nvidia ή της AMD.

Η Google της Alphabet, για παράδειγμα, ανέπτυξε τις μονάδες Tensor Processing πριν από πάνω από μία δεκαετία για λειτουργίες μετατροπής ομιλίας σε κείμενο. Σήμερα, η Google χρησιμοποιεί τα TPU της για την εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ καθώς και για την απάντηση σε ερωτήματα χρηστών – μια διαδικασία γνωστή ως inference. Microsoft, Amazon και Meta έχουν ακολουθήσει την ίδια πρακτική. Τον περασμένο μήνα, ένα στέλεχος της Meta επιβεβαίωσε σχέδια για την εξαγορά της startup Rivos προκειμένου να ενισχύσει τις εσωτερικές ικανότητες chip της εταιρείας.

Ένα από τα οφέλη της στρατηγικής «φτιάξ’ το μόνος σου» είναι ότι δίνει στις εταιρείες μεγαλύτερο έλεγχο στο hardware, το οποίο μπορεί να βελτιστοποιηθεί και να προσαρμοστεί στις δικές τους πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους και αλγορίθμους ΤΝ. Η Microsoft υποστηρίζει ότι η στρατηγική «silicon to service» – δηλαδή η προσαρμογή του data center από την κορυφή έως τη βάση, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, των servers, των racks και των συστημάτων ψύξης – μπορεί να ενισχύσει την απόδοση και την αποδοτικότητα για τους χρήστες του Azure.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι είναι σχετικά εύκολο να «φτιάξεις» ένα προσαρμοσμένο chip. Αυτό συμβαίνει διότι οι εταιρείες αφήνουν τη δύσκολη δουλειά της εκτύπωσης των ημιαγωγών σε δίσκους πυριτίου σε προμηθευτές όπως η Broadcom, αξίας 1,6 τρισ. δολαρίων, αλλά και μικρότερους, όπως οι Marvell και MediaTek. Αυτές οι εταιρείες βοηθούν στον σχεδιασμό και τη μηχανική των επεξεργαστών, συνεργάζονται με κατασκευαστές chips όπως η TSMC, προμηθεύονται μνήμες και άλλα. Η αγορά AI ASIC αναμένεται να αυξηθεί έως και 55% ετησίως και να φτάσει τα 60 δισ. δολάρια το 2028, σύμφωνα με αναλυτές της Bernstein – αν και αυτό το ποσό είναι μικρό μπροστά στα 375 δισ. δολάρια σε πωλήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει η Nvidia την ίδια περίοδο.

Δεν είναι μόνο οι αμερικανικές εταιρείες που αγκαλιάζουν αυτή την προσέγγιση. Κινεζικοί γίγαντες όπως οι Alibaba και Baidu αναπτύσσουν δικούς τους ημιαγωγούς στο πλαίσιο της προσπάθειας της χώρας να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξετάζουν επίσης προσαρμοσμένα chips για πρωτοβουλίες αυτόνομης οδήγησης. Η έκρηξη έχει ωθήσει τη SoftBank της Ιαπωνίας – ιδιοκτήτρια της Arm – να εξετάσει εξαγορά της Marvell αξίας 75 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον Νοέμβριο.

Τον Οκτώβριο, η OpenAI, δημιουργός του chatbot ChatGPT, ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει από κοινού με την Broadcom 10 gigawatts προσαρμοσμένων AI accelerators. Αν και δεν αποκαλύφθηκαν οικονομικοί όροι, ο επικεφαλής της Nvidia, Jensen Huang, δήλωσε πρόσφατα ότι κάθε gigawatt δυναμικότητας data center μεταφράζεται σε 35 δισ. δολάρια έσοδα για την εταιρεία του. Αυτό υποδηλώνει ότι η συνεργασία της OpenAI αντιστοιχεί σε 350 δισ. δολάρια χαμένων πωλήσεων για τη Nvidia.

Ωστόσο, το να αποτρέπεις πωλήσεις από τη Nvidia δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι αγοραστές βγαίνουν κερδισμένοι. Ένα μεγάλο μέρος των πιθανών εξοικονομήσεων της OpenAI πιθανότατα θα πάει στη Broadcom, η οποία, σύμφωνα με τον Mark Li της Bernstein, απολαμβάνει μικτό περιθώριο έως 60% στη δραστηριότητα ASIC της. Με τον καιρό, οι εταιρείες μπορεί να αποκτήσουν αρκετή τεχνογνωσία ώστε να συνεργάζονται απευθείας με κατασκευαστές όπως η TSMC, όπως κάνει σήμερα η Apple. Η Google φαίνεται πιο μπροστά: ο Li εκτιμά ότι η εταιρεία μπορεί να χειριστεί τον βασικό «frontend» σχεδιασμό chip εσωτερικά και σύντομα θα αναθέσει σχεδιασμό back-end και περιφερειακών εξαρτημάτων στη MediaTek, η οποία χρεώνει λιγότερο από τη Broadcom, οδηγώντας σε ετήσια εξοικονόμηση 5 δισ. δολαρίων.

Το μικτό περιθώριο 40% της Apple για τα iPhone δείχνει ότι η κάθετη ολοκλήρωση έχει αποδώσει. Η περίπτωση των παρόχων cloud δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Η χρήση προσαρμοσμένων chips που είναι φθηνότερα αλλά λιγότερο ισχυρά μπορεί τελικά να κοστίσει περισσότερο όταν λαμβάνονται υπόψη κόστος γης, ηλεκτροδότησης και υποδομών.

Κλειδί σε αυτό το επιχείρημα είναι το τεχνολογικό προβάδισμα της Nvidia. Ανάλυση της Morgan Stanley τον Δεκέμβριο διαπίστωσε ότι οι τελευταίες GPUs Blackwell προσφέρουν 1,9 φορές μεγαλύτερη απόδοση ανά watt σε σχέση με τα Trainium 2 της Amazon κατά την εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ, βάσει ορισμένων παραδοχών. Με άλλα λόγια, η Amazon χρειάζεται σχεδόν διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια για να επιτύχει το ίδιο επίπεδο υπολογιστικής ισχύος. Αυτό εξηγεί γιατί οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες θα παραμείνουν οι κορυφαίοι πελάτες της Nvidia στο άμεσο μέλλον.

Παρόλα αυτά, τα οικονομικά των ASIC μπορούν να λειτουργήσουν εφόσον υπάρχει αρκετή κλίμακα. Στην περίπτωση του inference, το οποίο δεν απαιτεί τόσο μεγάλη υπολογιστική ισχύ, η εγκατάσταση ενός cluster 24.000 επεξεργαστών Blackwell σημαίνει αρχικό κόστος hardware 852 εκατ. δολαρίων και ετήσιες αποσβέσεις 213 εκατ. για τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τη Morgan Stanley. Ένα ισοδύναμου μεγέθους cluster TPU της Google θα κοστίσει 99 εκατ. για hardware και 25 εκατ. ετησίως για αποσβέσεις. Η ανάπτυξη ικανοτήτων κατασκευής chips θα επιτρέψει επίσης στις εταιρείες να διαπραγματευτούν πιο επιθετικά με τη Nvidia.

Τελικά, οι επενδυτές θα παρακολουθούν την απόδοση που μπορούν να αποκομίσουν οι τεχνολογικές εταιρείες από τις επενδύσεις τους. Χαμηλότερα αρχικά και λειτουργικά κόστη μπορεί να βοηθήσουν, αλλά τα ASIC πρέπει επίσης να είναι ανταγωνιστικά σε απόδοση και να δημιουργούν έσοδα. Αυτό θα καθορίσει αν άξιζε τελικά να ξαναεφευρεθεί ο τροχός του πυριτίου.

Σχετικά άρθρα:
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά
Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street
Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Η θεαματική άνοδος της Nvidia εκπέμπει σήμα αλαζονείας στα VC
Reuters Breakingviews

Το σήμα υπεροψίας της Nvidia στα venture capital

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ακόμη να αποδειχθεί διαφορετική από προηγούμενες περιόδους υπερβολής

Robert Cyran
Η διαμάχη Ιαπωνίας-Κίνας ενέχει τον κίνδυνο κλιμάκωσης της επιθετικότητας
Reuters Breakingviews

Η διαμάχη Ιαπωνίας-Κίνας για την Ταϊβάν και ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Η άνοδος της Τακαΐτσι σημαίνει ότι η Ιαπωνία και η Κίνα καθοδηγούνται τώρα από ηγέτες που θεωρούν την ενίσχυση της στρατιωτικής ικανότητας, ύψιστη προτεραιότητα

Hudson Lockett
Η ραγδαία αύξηση στην τιμή μιας μπριζόλας
Financial Times

Η ραγδαία αύξηση στην τιμή μιας μπριζόλας

Το κόστος του βοείου κρέατος έχει αυξηθεί απότομα σε πολλές χώρες φέρνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ σε σύγκρουση με τους κτηνοτρόφους

Susannah Savage
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Walmart αποδεικνύει την άποψη του καπιταλισμού των μετόχων
Reuters Breakingviews

Η Walmart και ο καπιταλισμός... των μετόχων

Οι αντίπαλοι ενός πιο φιλικού καπιταλισμού, θα έκαναν καλά να εξετάσουν την επιτυχία του ΜακΜίλον

Stephen Gandel
Ένα νέο φάντασμα πλανάται πάνω από τη δημοκρατία: οι αγορές προβλέψεων
Financial Times

Το νέο φάντασμα πάνω από τη δημοκρατία: οι προβλέψεις...

Προσφέρουν μια ανησυχητική ευκαιρία για χειραγώγηση των αντιλήψεων του κοινού σχετικά με την έκβαση των πολιτικών γεγονότων.

Jemima Kelly
Το shutdown των ΗΠΑ θα διαρκέσει πολύ μετά το τέλος του
Reuters Breakingviews

Γιατί το shutdown δεν θα τελειώσει, όταν τελειώσει...

Περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένη δραστηριότητα πιθανότατα δεν μπορούν να ανακτηθούν

Gabriel Rubin
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

