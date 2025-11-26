Υπερταμείο: Στον ΟΠΑΠ για 12 χρόνια τα κρατικά λαχεία

Πώς είδε το τίμημα η Citi - 'Οπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο, ο ΟΠΑΠ θα καταβάλλει εφάπαξ το ποσό των 80 εκατ. ευρώ

Economy 26.11.2025, 17:18
Upd: 19:13
Υπερταμείο: Στον ΟΠΑΠ για 12 χρόνια τα κρατικά λαχεία
Newsroom

Την ανάδειξη της OPAP Investment Limited ως Προτιμητέου Επενδυτή στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων για 12 χρόνια, ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, ως δικαιούτο από τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζήτησε βελτιωμένη οικονομική προσφορά από την «OPAP Investment Limited», την οποία έκανε αποδεκτή.

Η σύμβαση

Ο Προτιμητέος Επενδυτής θα καταβάλλει εφάπαξ το ποσό των € 80.000.000 καθώς και ποσοστό 30% επί του Μικτού Κέρδους κάθε έτος, με ελάχιστη ετήσια καταβολή το ποσό των € 20.000.000.

Το δικαίωμα στα Κρατικά Λαχεία περιλαμβάνει τις επίγειες εκδόσεις του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, του Λαϊκού Λαχείου, , του Εθνικού Λαχείου, του Ειδικού Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (Πρωτοχρονιάτικο), του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου (ανενεργό) και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (ΑELLE) (ανενεργό).

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Το Υπερταμείο ολοκλήρωσε με διαφάνεια και ταχύτητα τον διαγωνισμό για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων για 12 έτη, με ικανοποιητικό τίμημα και διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημόσιου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακήρυξη της Opap Investment Limited ως Προτιμητέου Επενδυτή, με την εκτεταμένη εμπειρία που διαθέτει στην αγορά τυχερών παιγνίων, εγγυάται τη συνέχεια του θεσμού των Κρατικών Λαχείων, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται σημαντικές κοινωνικές δράσεις».

«Έναυσμα για περαιτέρω εξέλιξη»

Ο Jan Karas, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού. Η εξέλιξη αυτή μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε, για τα επόμενα 12 χρόνια, παιχνίδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό, μέσα από το ιδιαίτερα ευρύ δίκτυο μας. Ταυτόχρονα, μας δίνει το έναυσμα για να εστιάσουμε περαιτέρω στην εξέλιξη και την ανανέωση των παιχνιδιών, πάντα με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, αλλά και αξιοποιώντας καινοτόμες προσεγγίσεις στις προτάσεις μας. Προχωράμε δυναμικά σε μια νέα εποχή για τα λαχεία».

Σημειώνεται ότι ο ΟΠΑΠ, μέσω της θυγατρικής του Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων για την περίοδο 2014-2026. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η εταιρεία επανασύστησε στο κοινό το Λαϊκό, το Εθνικό
και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, καθώς και το ΣΚΡΑΤΣ (Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο), μέσω διάφορων επιτυχημένων εκδόσεων.

Πώς «είδε» το τίμημα η Citi

Σύμφωνα με τη Citi το εφάπαξ τίμημα των κρατικών λαχείων ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ (έναντι εκτίμησης ~120 εκατ. ευρώ), ενώ ο φόρος στα ακαθάριστα έσοδα παιγνίων (GGR) θα ανέρχεται σε 30%, με ελάχιστη εγγυημένη καταβολή 20 εκατ. ευρώ, ποσοστό εναρμονισμένο με τον σημερινό φόρο GGR στα επίγεια παιχνίδια.

Οι αναλυτές χαρακτηρίζουν την είδηση οριακά θετική, καθώς λειτουργεί ως ένδειξη για τον επερχόμενο διαγωνισμό σχετικά με τα λαχεία και το επίγειο στοίχημα, η άδεια των οποίων λήγει το 2030. Τα στιγμιαία και ξυστά λαχεία παρήγαγαν περίπου 105 εκατ. ευρώ GGR το 2024, αντιστοιχώντας στο 5% του συνολικού GGR του ΟΠΑΠ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το νέο εφάπαξ τίμημα είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα 190 εκατ. ευρώ που είχαν καταβληθεί για την ίδια παραχώρηση το 2013, γεγονός που αντανακλά και τη μείωση κατά περίπου 33% του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς την περίοδο 2015-2024.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Τζαννετάκης (Motor Oil): Χτίζουμε έναν ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα
Business

Τζαννετάκης: Η MOH εξελίσσεται σε ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα
Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Μήνυμα Μυτιληναίου για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα
Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Η κεφαλαιακή επάρκεια δίνει περιθώρια εξαγορών
Τράπεζες

Ψάλτης (Alpha Bank): Η κεφαλαιακή επάρκεια δίνει περιθώρια εξαγορών
Enerwave: Nέα προϊόντα ρεύματος και χριστουγεννιάτικη προσφορά
Business

Νέα προϊόντα ρεύματος από την Enerwave

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Economy
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Τζαννετάκης (Motor Oil): Χτίζουμε έναν ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα
Business

Τζαννετάκης: Η MOH εξελίσσεται σε ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα

Ο Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής CEO της Motor Oil παρουσίασεστο 4ο Greek Investment Conference τον μετασχηματισμό του Ομίλου εν μέσω των γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Μήνυμα Μυτιληναίου για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Τι είπε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος στη Διάσκεψη του Λονδίνου της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πάνελ «Γεωπολιτική και η νέα παγκόσμια τάξη»

Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Η κεφαλαιακή επάρκεια δίνει περιθώρια εξαγορών
Τράπεζες

Ψάλτης (Alpha Bank): Η κεφαλαιακή επάρκεια δίνει περιθώρια εξαγορών

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, συμμετείχε στο Morgan Stanley and ΑΤΗΕΧ Investment Conference 2025

Enerwave: Nέα προϊόντα ρεύματος και χριστουγεννιάτικη προσφορά
Business

Νέα προϊόντα ρεύματος από την Enerwave

Tα προϊόντα της Enerwave, δωδεκάμηνης διάρκειας, προσφέρουν σταθερή ημερήσια χρέωση και ετήσιο πακέτο κατανάλωσης kWh

Citigroup: Νέα τιμή στόχος στα €19,1 για την μετοχή του ΟΠΑΠ
Business

Η εκτίμηση της Citigroup για τον ΟΠΑΠ

Οι προβληματισμοί της αγοράς για το νέο εταιρικό σχήμα

Νερά Κρήτης: Αυξήθηκε κατά 14,59% ο τζίρος το 2024
Business

Άνοδος 14,59% στον τζίρο της Νερά Κρήτης - Η νέα επένδυση

Ανήλθε στα 32,34 εκατ. ευρώ ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 46,38% από 41,13% το 2023

Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο