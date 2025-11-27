ΟΠΑ: Επιβράβευσε 190 φοιτήτριες και φοιτητές για την εθελοντική προσφορά τους

Με μια τιμητική εκδήλωση στις 27 Νοεμβρίου 2025, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) επιβράβευσε τους συνολικά 190 εθελοντές φοιτητές και φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους στο πρόγραμμα δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς του Πανεπιστημίου.

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, η Διευθύντρια Βιωσιμότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ κυρία Μάιρα Πασσιά και η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Humanity Greece κυρία Γεωργία Παράσχου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση της έρευνας του ΟΠΑ με θέμα: «Εθελοντισμός στην Ελλάδα – το προφίλ του Έλληνα Εθελοντή» από τον κ. Ανδρέα Ευαγγελάτο, Μέλος του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας ΟΠΑ.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ολόκληρη την Ελλάδα, υλοποιήθηκε με τη χορηγία του Ομίλου Μοτοδυναμική και την υποστήριξη της Humanity Greece.

Τιμητική διάκριση έλαβαν για την εξαιρετική και πολλαπλή συμμετοχή τους στις δράσεις του ΟΠΑ ο φοιτητής Μιχάλης Περιάλης και η φοιτήτρια Ελευθερία Γερμενή.

Ομιλητές

Κατά την ομιλία του, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Βαδέκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας μακρά παράδοση σε δράσεις εθελοντισμού, αναγνωρίζει την κοινωνική ευθύνη και προσφορά των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη διάπλαση υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων πολιτών. Μέσα από τις δράσεις που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύουμε τις αξίες και τα ιδεώδη του εθελοντισμού και στοχεύουμε στην ετήσια αύξηση του αριθμού των ενεργών εθελοντών. Επίσης, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την παρουσίαση της καινοτόμου έρευνας του Πανεπιστημίου για τον Εθελοντισμό στην Ελλάδα, μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ολόκληρη την επικράτεια.»

Η Διευθύντρια Βιωσιμότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κυρία Μάιρα Πασσιά δήλωσε: «Στον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ θεωρούμε ότι η προσφορά απαιτεί συντονισμό, γνώση και συνεργασίες με πραγματικό νόημα. Γι’ αυτό επιλέξαμε να χρηματοδοτήσουμε την πρώτη πανελλαδική έρευνα για τον Εθελοντισμό, μια σημαντική πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Humanity Greece και βρήκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον ιδανικό επιστημονικό εταίρο για την υλοποίησή της. Η δική μας συνεισφορά δεν περιορίστηκε στη χρηματοδότηση. Το σημαντικότερο είναι ότι φέραμε κοντά δύο από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες μας — το ΟΠΑ και τη Humanity Greece — δημιουργώντας μια πλατφόρμα συνεργασίας που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με την κοινωνική δράση. Στόχος μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα έχει βάθος, επιστημονική εγκυρότητα και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ως Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο να καλλιεργούμε κουλτούρα ευθύνης και να στηρίζουμε δράσεις με διάρκεια και πραγματική αξία για την κοινωνία.»

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Humanity Greece, κυρία Γεωργία Παράσχου συμπλήρωσε: «Στη Humanity πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός δεν αποτελεί μόνο μια πράξη ατομικής προσφοράς, αλλά έναν ισχυρό μηχανισμό κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης δεξιοτήτων και συλλογικής προόδου. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν ήταν απλώς μια ευκαιρία συλλογής δεδομένων. Ήταν μια στρατηγική σύμπραξη που μας επέτρεψε να αποτυπώσουμε με μεθοδολογική ακρίβεια τις στάσεις, τα κίνητρα και τις ανάγκες των νέων γύρω από τον εθελοντισμό στην Ελλάδα και αυτό επιτεύχθη με την αποκλειστική υποστήριξη του Όμιλου Μοτοδυναμική. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν με σαφήνεια ότι οι νέες/οι επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικές δράσεις, αρκεί να τους δοθούν ουσιαστικές ευκαιρίες, δομημένα πλαίσια συμμετοχής και δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης. Για εμάς στη Humanity, αυτά τα ευρήματα δεν αποτελούν απλά συμπεράσματα. Αποτελούν έναν οδηγό για τον επανασχεδιασμό και τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων μας, αφού καθοδηγούν τις προσπάθειες μας να διαμορφώσουμε δράσεις με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα, βασισμένες σε επιστημονική τεκμηρίωση και σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.»

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΟΠΑ, στο σύνολό τους, οι εθελοντικές ομάδες του ΟΠΑ πρόσφεραν πολύτιμο έργο αφήνοντας ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, συμμετέχοντας σε δράσεις όπως: Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια, η Εθελοντική Αιμοδοσία, η ενεργή συμβολή της ομάδας AUEB Gen Z με δράσεις όπως τα Buddies που καθοδηγούν φοιτητές και φοιτήτριες στην πορεία και τη ζωή τους στο πανεπιστήμιο, τα podcasts, τα events και τα social media του Πανεπιστημίου, η υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω του Προγράμματος Εθελοντισμού της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Κέντρο ACEin του ΟΠΑ, η εθελοντική συμμετοχή στις Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ, η ομάδα ESN AUEB που επικουρεί τους φοιτητές Erasmus καθώς επίσης και οι εθελοντές που συνέβαλαν στην οργάνωση και υλοποίηση της μεγάλης εκδήλωσης με θέμα «Ημερίδα Ισότιμης Πρόσβασης».