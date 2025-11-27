ΟΠΑ: Επιβράβευσε 190 φοιτήτριες και φοιτητές για την εθελοντική προσφορά τους

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση της έρευνας του ΟΠΑ με θέμα: «Εθελοντισμός στην Ελλάδα - το προφίλ του Έλληνα Εθελοντή»

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 27.11.2025, 23:55
ΟΠΑ: Επιβράβευσε 190 φοιτήτριες και φοιτητές για την εθελοντική προσφορά τους
Newsroom

Με μια τιμητική εκδήλωση στις 27 Νοεμβρίου 2025, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) επιβράβευσε τους συνολικά 190 εθελοντές φοιτητές και φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους στο πρόγραμμα δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς του Πανεπιστημίου.

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, η Διευθύντρια Βιωσιμότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ κυρία Μάιρα Πασσιά και η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Humanity Greece κυρία Γεωργία Παράσχου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση της έρευνας του ΟΠΑ με θέμα: «Εθελοντισμός στην Ελλάδα – το προφίλ του Έλληνα Εθελοντή» από τον κ. Ανδρέα Ευαγγελάτο, Μέλος του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας ΟΠΑ.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ολόκληρη την Ελλάδα, υλοποιήθηκε με τη χορηγία του Ομίλου Μοτοδυναμική και την υποστήριξη της Humanity Greece.

Τιμητική διάκριση έλαβαν για την εξαιρετική και πολλαπλή συμμετοχή τους στις δράσεις του ΟΠΑ ο φοιτητής Μιχάλης Περιάλης και η φοιτήτρια Ελευθερία Γερμενή.

Ομιλητές

Κατά την ομιλία του, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Βαδέκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας μακρά παράδοση σε δράσεις εθελοντισμού, αναγνωρίζει την κοινωνική ευθύνη και προσφορά των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη διάπλαση υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων πολιτών. Μέσα από τις δράσεις που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύουμε τις αξίες και τα ιδεώδη του εθελοντισμού και στοχεύουμε στην ετήσια αύξηση του αριθμού των ενεργών εθελοντών. Επίσης, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την παρουσίαση της καινοτόμου έρευνας του Πανεπιστημίου για τον Εθελοντισμό στην Ελλάδα, μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ολόκληρη την επικράτεια.»

Η Διευθύντρια Βιωσιμότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κυρία Μάιρα Πασσιά δήλωσε: «Στον Όμιλο  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ θεωρούμε ότι η προσφορά απαιτεί συντονισμό, γνώση και συνεργασίες με πραγματικό νόημα. Γι’ αυτό επιλέξαμε να χρηματοδοτήσουμε την πρώτη πανελλαδική έρευνα για τον Εθελοντισμό, μια σημαντική πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Humanity Greece και βρήκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον ιδανικό επιστημονικό εταίρο για την υλοποίησή της. Η δική μας συνεισφορά δεν περιορίστηκε στη χρηματοδότηση. Το σημαντικότερο είναι ότι φέραμε κοντά δύο από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες μας — το ΟΠΑ και τη Humanity Greece — δημιουργώντας μια πλατφόρμα συνεργασίας που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με την κοινωνική δράση. Στόχος μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα έχει βάθος, επιστημονική εγκυρότητα και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ως Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο να καλλιεργούμε κουλτούρα ευθύνης και να στηρίζουμε δράσεις με διάρκεια και πραγματική αξία για την κοινωνία.»

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Humanity Greece, κυρία Γεωργία Παράσχου συμπλήρωσε: «Στη Humanity πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός δεν αποτελεί μόνο μια πράξη ατομικής προσφοράς, αλλά έναν ισχυρό μηχανισμό κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης δεξιοτήτων και συλλογικής προόδου. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν ήταν απλώς μια ευκαιρία συλλογής δεδομένων. Ήταν μια στρατηγική σύμπραξη που μας επέτρεψε να αποτυπώσουμε με μεθοδολογική ακρίβεια τις στάσεις, τα κίνητρα και τις ανάγκες των νέων γύρω από τον εθελοντισμό στην Ελλάδα και αυτό επιτεύχθη με την αποκλειστική υποστήριξη του Όμιλου Μοτοδυναμική. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν με σαφήνεια ότι οι νέες/οι  επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικές δράσεις, αρκεί να τους δοθούν ουσιαστικές ευκαιρίες, δομημένα πλαίσια συμμετοχής και δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης. Για εμάς στη Humanity, αυτά τα ευρήματα δεν αποτελούν απλά συμπεράσματα. Αποτελούν έναν οδηγό για τον επανασχεδιασμό και τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων μας, αφού καθοδηγούν τις προσπάθειες μας να διαμορφώσουμε δράσεις με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα, βασισμένες σε επιστημονική τεκμηρίωση και σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.»

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΟΠΑ, στο σύνολό τους, οι εθελοντικές ομάδες του ΟΠΑ πρόσφεραν πολύτιμο έργο αφήνοντας ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, συμμετέχοντας σε δράσεις όπως: Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια, η Εθελοντική Αιμοδοσία, η ενεργή συμβολή της ομάδας AUEB Gen Z με δράσεις όπως τα Buddies που καθοδηγούν φοιτητές και φοιτήτριες στην πορεία και τη ζωή τους στο πανεπιστήμιο, τα podcasts, τα events και τα social media του Πανεπιστημίου, η υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω του Προγράμματος Εθελοντισμού της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Κέντρο ACEin του ΟΠΑ, η εθελοντική συμμετοχή στις Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ, η ομάδα ESN AUEB που επικουρεί τους φοιτητές Erasmus καθώς επίσης και οι εθελοντές που συνέβαλαν στην οργάνωση και υλοποίηση της μεγάλης εκδήλωσης με θέμα «Ημερίδα Ισότιμης Πρόσβασης».

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΟΠΑ: Επιβράβευσε 190 φοιτήτριες και φοιτητές για την εθελοντική προσφορά τους
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΟΠΑ επιβραβεύει 190 φοιτήτριες και φοιτητές για την εθελοντική προσφορά τους

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση της έρευνας του ΟΠΑ με θέμα: «Εθελοντισμός στην Ελλάδα - το προφίλ του Έλληνα Εθελοντή»

Οι 100 Πρώτοι Δημοσιογράφοι στην Ελλάδα Πιστοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Academia

Οι 100 Πρώτοι Δημοσιογράφοι στην Ελλάδα Πιστοποιούνται στην AI

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσα από το ΚΕΔΙΒΙΜ, ξεκινά σε λίγες ημέρες το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη για Δημοσιογράφους»,

ΕΣΠΑ: Νέες δράσεις για τρία ΑΕΙ
ΕΣΠΑ

Νέες δράσεις μέσω ΕΣΠΑ για τρία ΑΕΙ

Αφορούν την ενδυνάμωση και προώθηση της ισότητας και την υποστήριξη Κέντρων Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Μανώλης Κόντος (Austriacard): Έχουμε περάσει σε φάση ανάπτυξης που θα συνεχιστεί
Business

Κόντος (Austriacard): Έχουμε περάσει σε φάση ανάπτυξης

O CEO της Austriacard, Μανώλης Κόντος στάθηκε στην ολική επαναφορά στην ανάπτυξη

Γιώργος Πολύζος
Επίσκεψη φοιτητών του ΕΚΠΑ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Academia

Επίσκεψη φοιτητών του ΕΚΠΑ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας

PODCAST Economics & Business TALKS- Η τεχνητή νοημοσύνη και πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις | Γιώργος Λεκάκος
Economics & Business Talks

Η ΑΙ και πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις | Γιώργος Λεκάκος

Σε αυτό το επεισόδιο υποδεχόμαστε τον Γιώργο Λεκάκο, καθηγητή στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ελένη Στεργίου
ΟΠΑ: Ημέρες Καριέρας 2025 – Μια γιορτή Καριέρας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2025 - Μια γιορτή Καριέρας

Στην εκδήλωση Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2025 συμμετείχαν πάνω από 600 φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο