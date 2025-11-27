Η τριμερής συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Κυβέρνησης, και των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αγορά εργασίας και τη θεσμική λειτουργία της χώρας μας. Για τη ΓΣΕΒΕΕ, η συμφωνία αυτή μπορεί να σηματοδοτήσει την προσπάθεια επιστροφής σε ένα πλαίσιο όπου οι κανόνες διαμορφώνονται μέσα από διάλογο και ισοτιμία, και όχι με μονομερείς αποφάσεις.

Οι μακρές και ουσιαστικές διαβουλεύσεις που μας οδήγησαν σε αυτή την συμφωνία απέδειξαν την πραγματική αξία του κοινωνικού διαλόγου. Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία, ήταν όμως απολύτως αναγκαία. Σε όλη τη διάρκεια, φάνηκε ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να συγκλίνουν όταν ο διάλογος γίνεται με υπευθυνότητα, με σεβασμό στα επιχειρήματα και με επίγνωση ότι η αγορά εργασίας δεν μπορεί να λειτουργεί με μεμονωμένες και αποσπασματικές πρακτικές.

Αναδείχτηκε στην πράξη ότι ο ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος δεν καθυστέρει τις λύσεις, αντιθέτως, αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση σύνθετων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων. Είναι μια πρακτική άσκηση δημοκρατίας και ένα ισχυρό μήνυμα για το πώς πρέπει να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις στη χώρα μας.

Η συμφωνία για μείωση του ποσοστού αντιπροσωπευτικότητας στο 40% για την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων και η ενδυνάμωση του ρόλου των εθνικών κοινωνικών εταίρων αποτελούν σημαντικές θεσμικές τομές. Αποκαθιστούν εν μέρει την ισορροπία που είχε διαταραχθεί τη δεκαετία των μνημονίων και φέρνουν ξανά στο προσκήνιο έναν συλλογικό μηχανισμό που δύναται να λειτουργήσει υπέρ τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων. Η αγορά χρειάζεται σαφείς κανόνες, χρειάζεται σταθερότητα, όχι αβεβαιότητα. Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, η ύπαρξη ενός αξιόπιστου συστήματος συλλογικών συμβάσεων αποτελεί παράγοντα υγιούς ανταγωνισμού.

Ωστόσο, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι το επόμενο καθοριστικό βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της θεσμικής τάξης πρέπει να είναι η επαναφορά του κατώτατου μισθού στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Το αίτημα αυτό δεν αποτελεί μέρος μόνο της δικής μας ατζέντας, αλλά αναγκαίο συμπλήρωμα της νέας τριμερούς ισορροπίας. Ο κατώτατος μισθός πρέπει να αποδεσμευτεί από τον κύκλο των κυβερνητικών παρεμβάσεων και να επιστρέψει στη συλλογική διαπραγμάτευση, όπου ανήκει θεσμικά και πολιτικά.

Εν κατακλείδι, η ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και να στηρίζει τον ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, ο οποίος παράγει αποτελέσματα που διασφαλίζουν ότι κανείς δεν μένει στο περιθώριο των θεσμικών και πολιτικών εξελίξεων.

Ο Γιώργος Καββαθάς είναι πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ