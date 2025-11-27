ΔΕΗ – ΔΕΠΑ: Μετρά αντίστροφα η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη

Στα μέσα φθινοπώρου του 2027 αναμένεται ότι θα μπει στην πρίζα η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο των ΔΕΗ (71%) – ΔΕΠΑ Εμπορίας (29%) στην Αλεξανδρούπολη, μια επένδυση περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Τότε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΣΦΑ, αναμένεται ότι θα είναι έτοιμος ο Διασυνδετικός Αγωγός Φυσικού Αερίου και οι αναγκαίες συνοδευτικές εγκαταστάσεις που θα συνδέουν τη μονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), ώστε να τροφοδοτείται με φυσικό αέριο ο νέος αεριοστροβιλικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυασμένου κύκλου, με εγκατεστημένη ισχύ 840 MW (μεγαβάτ) και ετήσια παραγωγή 5 TWh (τεραβατώρες).

«Πράσινο φως» για τον αγωγό

Μάλιστα, χθες ο γενικός διευθυντής περιβαλλοντικής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος έδωσε το «πράσινο φως» για τις κατασκευαστικές εργασίες και τη λειτουργία του αγωγού υπογράφοντας την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Η σύνδεση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το ΕΣΜΦΑ και η τροφοδοσία των εγκαταστάσεων με φυσικό αέριο απαιτεί τη δημιουργία νέου σημείου εξόδου και την κατασκευή έργου σύνδεσης.

Οργασμός εργασιών στη μονάδα

Όσο για τη μονάδα, οι εργασίες κατασκευής της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, όπως και η διευθέτηση των συνοδών έργων, δηλαδή οι γραμμές μεταφοράς της ενέργειας που θα παράγεται και οι απαραίτητοι υποσταθμοί 400 kV. Ο σταθμός θα τροφοδοτεί με ενέργεια την εγχώρια αγορά, αλλά και τις γειτονικές χώρες.

Κομβικός ρόλος στις διασυνδέσεις της περιοχής

Η διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ θα γίνει με απευθείας γραμμές στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Νέας Σάντας, σημείο κατάληξης, μεταξύ άλλων, της νέας γραμμής μεταφοράς ρεύματος (400 KV) προς Βουλγαρία. Έτσι, ο σταθμός αναμένεται να παίξει κομβικό ρόλο στην εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και δη, προς τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία.

Μια μονάδα έτοιμη για το ενεργειακό μέλλον

Η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο κατασκευάζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 181 στρεμμάτων. Θα έχει τη δυνατότητα και για καύση 100% υδρογόνου αλλά και για μεικτή λειτουργία αερίου – υδρογόνου, κάτι που τον καθιστά συμβατό και απολύτως υποστηρικτικό με τον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τη σταδιακή μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Έχει, δε, σχεδιαστεί ώστε να έχει τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης (63%) για μονάδες τέτοιας τεχνολογίας, που συνεπάγεται υψηλό συντελεστή εκμετάλλευσης, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και περιορισμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η «καρδιά» της εγκατάστασης

Στην «καρδιά» του νέου σταθμού θα τοποθετηθούν ένας αεριοστρόβιλος General Electric ισχύος 571 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο, και ένας ατμοστρόβιλος, ισχύος 269 MW, τριών βαθμίδων πίεσης, με απευθείας σύνδεση με τη γεννήτρια.

Στρατηγική θέση δίπλα στο FSRU

Ο σταθμός θα συνδέεται μέσω του ΕΣΦΑ και με την Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης Φυσικού Αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, της Gastrade, του ομίλου Κοπελούζου, μετατρέποντας την Αλεξανδρούπολη σε ένα ενεργειακό σταυροδρόμι δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η διαδρομή του αγωγού

Ο αγωγός παροχής φυσικού αερίου στη νέα μονάδα θα είναι υπόγειος και θα ξεκινά από την περιοχή της Άνθειας Έβρου, όπου θα συνδεθεί με τον αγωγό του ΕΣΦΑ και θα καταλήγει στην ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, πλησίον του νέου Σταθμού.