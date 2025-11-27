Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): «Μακάρι να υπήρχε Ταμείο Ανάκαμψης 2»

Ο CEO του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής τόνισε ότι έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό θα πρέπει να δώσει και ο ιδιωτικός τομέας

Τηλεπικοινωνίες 27.11.2025, 17:05
Ο ΟΤΕ ηγείται διαχρονικά του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, επενδύοντας δυναμικά στην ανάπτυξη δικτύου FTTH, είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Κώστας Νεμπής, ενώ παράλληλα εστίασε στις εξελίξεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στις προκλήσεις της αγοράς, αλλά και στις προοπτικές ανάπτυξης που φέρνει η τεχνολογία.

«Τα δίκτυα είναι το core business μας. Δουλειά μας, πάνω απ’ όλα, είναι να προσφέρουμε συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας, φροντίζοντας να καλύπτουμε τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες. Πέρα από αυτό όμως, τα δίκτυα είναι και θέμα εθνικής σημασίας, γιατί αυτές οι υποδομές είναι η βάση, η προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της χώρας.», είπε ο Κώστας Νεμπής κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο InfoCom World.

Δίκτυο FTTH και voucher

Ο ΟΤΕ έχει καλύψει ήδη 2 εκατ. σπίτια κι επιχειρήσεις με FTTH και θα κλείσει τη χρονιά με 2,1 εκατ. Απώτερος στόχος, αναλαμβάνoντας το σύνολο του έργου UFBB, είναι να φτάσει τα 3,5 εκατ. το 2030. Όπως σημείωσε ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ «αυτό σημαίνει ότι ο ΟΤΕ μόνο, θα καλύψει πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.».

Ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι η περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης FTTH είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για να πιάσουν τόπο οι πολύ μεγάλες επενδύσεις των παρόχων όσο και για να πετύχει η χώρα τους στόχους που θέτει η Ευρώπη. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν συμβάλει σημαντικά τα vouchers που εισήγαγε η Πολιτεία, με τον ΟΤΕ να έχει αξιοποιήσει πάνω από 95.000 κουπόνια Gigabit και 30.000 κουπόνια Smart Readiness.

Ο κ. Νεμπής εξέφρασε μάλιστα την επιθυμία η δράση αυτή της Πολιτείας να συνεχιστεί. Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, στην αύξηση της διείσδυσης του FTTH θα συμβάλλει και ο νέος κανονισμός της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τον οποίο, στα κτίρια στα οποία έχει ήδη γίνει εγκατάσταση για οπτική ίνα, θα προσφέρονται στο εξής μόνο υπηρεσίες FTTH, τόσο στη λιανική όσο και στην χονδρική. «Το 22% των ευρυζωνικών συνδέσεων του ΟΤΕ είναι FTTH. Είμαστε 7-8 μονάδες πάνω σε σχέση με πέρυσι, αλλά απέχουμε πολύ από τον μ.ο. της Ευρώπης», είπε και συμπλήρωσε: «Το FTTH είναι το παρόν και το μέλλον της συνδεσιμότητας και εμείς επενδύουμε δυναμικά σε αυτό, με στόχο τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις».

Κώστας Νεμπής για το δίκτυο 5G Stand Alone

Ο επικεφαλής του ΟΤΕ ανέδειξε το δίκτυο 5G Stand Alone (SA) ως εργαλείο ψηφιακοποίησης, που ανοίγει νέους δρόμους, κυρίως χάρη στο network slicing. Το δίκτυο 5G SA είναι μέχρι στιγμής εμπορικά διαθέσιμο μόνο από τον Όμιλο ΟΤΕ, ενώ η πανελλαδική πληθυσμιακή του κάλυψη ξεπερνά το 75%. Όπως ανέφερε, η εταιρεία αξιοποιεί ήδη το 5G SA για την υπηρεσία COSMOTE 5G WIFI, μια εναλλακτική λύση για παροχή γρήγορου, αξιόπιστου internet, σε περιοχές όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, η οποία μετρά ήδη πάνω από 40.000 πελάτες.

Επόμενο βήμα είναι η διάθεση του Priority Pass για εταιρικούς πελάτες, που εξασφαλίζει υπηρεσία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες υψηλής κίνησης δικτύου μέσω dedicated slice. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του 5G SA από τις επιχειρήσεις, ο κ. Νεμπής σχολίασε πως «η αγορά θέλει εκπαίδευση, και πρέπει να συμβάλουμε όλοι σε αυτό».

Νέες συχνότητες κινητής

Από τη συζήτηση για την κινητή, δεν έλειψε η νέα δημοπράτηση συχνοτήτων στα 900 και 1.800GHz, με τον επικεφαλής του ΟΤΕ να εκφράζει την αισιοδοξία του για μία «state of the art» διαδικασία, αντίστοιχη με εκείνη για το 5G στην Ελλάδα, που ήταν «σημείο αναφοράς» για την υπόλοιπη Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Νεμπής ανέδειξε το ζητούμενο η παραχώρηση των συχνοτήτων να αφορά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που θα διευκολύνει τον προγραμματισμό των επενδύσεων.

Για τον τομέα του ICT, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ υπενθύμισε ότι η εταιρεία επένδυσε νωρίς στον τομέα αυτό, αναπτύσσοντας δομές, τεχνογνωσία και εμπειρία, στοιχεία που της επέτρεψαν να αναλάβει και να φέρει εις πέρας πολλά μικρά και μεγάλα έργα, και να καθιερωθεί ως συνεργάτης επιλογής στην ψηφιακή εποχή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο κ. Νεμπής εξέφρασε την άποψη ότι η Πολιτεία έχει ως ξεκάθαρη προτεραιότητα την ψηφιακή μετάβαση, γι’ αυτό και το Κράτος θα υποστηρίξει την εξέλιξη των έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, και θα επενδύσει σε τομείς που δεν έχουν εκσυγχρονιστεί. «Μακάρι να υπήρχε Ταμείο Ανάκαμψης 2», σχολίασε. Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, στην επιτάχυνση του ψηφιακού του μετασχηματισμού θα πρέπει να δώσει έμφαση και ο ιδιωτικός τομέας, και κυρίως οι ΜμΕ, υπογραμμίζοντας ότι «το να μην επενδύσεις στην τεχνολογία είναι πιο κοστοβόρο από το να μην κάνεις τίποτα».

Η AI στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ΑΙ, με τον κ. Νεμπή να τονίζει την αναγκαιότητα για γρήγορες αποφάσεις και άμεσες κινήσεις από τις επιχειρήσεις αν θέλουν να παραμείνουν βιώσιμες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας τομέας στον οποίο ο ΟΤΕ επενδύει εδώ και χρόνια, χρησιμοποιώντας ΑΙ εργαλεία σε τομείς, όπως τα δίκτυα και η εξυπηρέτηση πελατών, ενώ την έχει ενσωματώσει πλήρως στη στρατηγική του.

Στόχος του ΟΤΕ είναι να γίνει μια «digital first» εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση του ΑΙ. Ο Κώστας Νεμπής ανέφερε ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οφείλουν να εξοικειώσουν τους πελάτες τους με την ΑΙ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Νεμπής αναφέρθηκε στο Magenta AI, την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσίασε πρόσφατα ο Όμιλος ΟΤΕ. Όπως υπογράμμισε ο κ. Νεμπής, όλες οι δράσεις του Ομίλου σε σχέση με το ΑΙ έχουν έναν στόχο: «να μην μείνει κανείς στη χώρα μας πίσω στην κούρσα του ΑΙ».

Τηλεπικοινωνίες και ανάπτυξη

Σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές προοπτικές των τηλεπικοινωνιών, ο Κώστας Νεμπής είπε: «Έχουμε πάψει προ πολλού να είμαστε απλώς τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Ο ΟΤΕ είναι εταιρεία τεχνολογίας. Η ανάπτυξη θα έρθει από τη μέγιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, το ότι είμαστε μέλος του παγκόσμιου ομίλου Telekom, με μεγάλη δύναμη και δυνατές συνεργασίες». Και πρόσθεσε: «οι τηλεπικοινωνίες είναι το ασφαλές λιμάνι, στο οποίο στρέφονται οι επενδυτές σε περιόδους κρίσεων. Θα πρέπει όμως η ασφάλεια να συνδυάζεται με προοπτική».

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά στην επιστολή κορυφαίων CEOs, μεταξύ των οποίων και ο Tim Höttges της Telekom, προς την Κομισιόν, με το αίτημα για τολμηρές αποφάσεις και θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέψουν στοχευμένες επενδύσεις που θα κάνουν τη διαφορά.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ έδωσε το στίγμα για την επόμενη μέρα: «Κερδισμένοι θα βγουν όσοι σχεδιάζουν όχι την επόμενη ημέρα, αλλά την επόμενη δεκαετία, και προσπαθούν να είναι μπροστά από τις εξελίξεις, απαντώντας στις ανάγκες πριν ακόμη δημιουργηθούν».

