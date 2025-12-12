Wall Street: O Nasdaq «βούλιαξε» καθώς οι επενδυτές γυρίζουν την πλάτη στην τεχνολογία

Οι μετοχές στη Wall Street υποχώρησαν την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αποχωρούν από τις μετοχές τεχνολογίας και να μετακινούνται σε τομείς της αγοράς με μεγαλύτερη αξία.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,51% και έκλεισε στις 48.4587,05 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,07% κλείνοντας στις 6.827,41 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε επίσης καθοδικά κατά 1,69% κλείνοντας στις 23.195,169 μονάδες.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς και ο Nasdaq με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών μετοχών επηρεάστηκαν αρνητικά από την πτώση 12% της Broadcom, η οποία, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, οφείλεται σε ανησυχίες για συμπίεση των περιθωρίων κέρδους. Αυτό συνέβη ακόμη και μετά την υπέρβαση των προσδοκιών για το τέταρτο τρίμηνο από την εταιρεία και την ισχυρή πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο, σύμφωνα με την οποία οι πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να διπλασιαστούν.

Καθώς ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετώπιζε μεγαλύτερη πίεση, με εταιρείες όπως η AMD, η Palantir Technologies και η Micron να σημειώνουν απώλειες μαζί με την Broadcom, οι μετοχές σε άλλους τομείς της αγοράς, όπως ο χρηματοοικονομικός, ο τομέας της υγείας και ο βιομηχανικός, σημείωσαν μικρή άνοδο. Σε αυτούς τους τομείς, οι Visa και Mastercard, καθώς και η UnitedHealth Group και η GE Aerospace ήταν οι νικητές.

Η Lululemon ήταν επίσης νικήτρια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο 11% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας λιανικής πώλησης αθλητικών ενδυμάτων ότι ο διευθύνων σύμβουλός της θα παραιτηθεί στα τέλη Ιανουαρίου, λόγω των κακών επιδόσεων της εταιρείας κατά το παρελθόν έτος.

«Σήμερα είναι μια μέρα όπου η αξία υπερισχύει της ανάπτυξης», δήλωσε ο Τζεντ Ελερμπρόκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management. «Οι επενδυτές είναι σίγουρα νευρικοί όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη — όχι εντελώς απαισιόδοξοι, αλλά απλώς, νομίζω, προσεκτικοί, νευρικοί και διστακτικοί».

Η δράση της Παρασκευής σηματοδότησε μια ακόμη ημέρα εναλλαγής συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές την Πέμπτη έσπευσαν να αγοράσουν κυκλικές μετοχές που θεωρούνται πιο ευαίσθητες στην οικονομία, ενώ πραγματοποίησαν κέρδη σε μετοχές με προσανατολισμό στην ανάπτυξη που συνδέονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την Τετάρτη να μειώσει τα επιτόκια για τρίτη φορά φέτος.

Η άνοδος των μετοχών της Visa και της UnitedHealth, μαζί με άλλες όπως η Nike, ώθησε τον Dow να κλείσει σε ρεκόρ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ο S&P 500 σημείωσε επίσης νέο υψηλό κλείσιμο, ενώ ο Nasdaq έκλεισε χαμηλότερα, καθώς οι μετοχές υψηλής τεχνολογίας όπως η Alphabet και η Nvidia σημείωσαν πτώση.

«Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη αποκομίζουν σε μεγάλο βαθμό καλές αποδόσεις από αυτές τις επενδύσεις. Δεν πρόκειται για μια γενική δήλωση που ισχύει για όλες τις εταιρείες, αλλά οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που έχουν τεράστιο βάρος στον δείκτη — οι Amazon, οι Microsoft, οι Google, οι Meta του κόσμου, εταιρείες που αγοράζουν πολλά τσιπ ημιαγωγών, χτίζουν πολλά κέντρα δεδομένων — αποκομίζουν καλές αποδόσεις από αυτές τις επενδύσεις», δήλωσε επίσης ο Ελερμπρόκ.

«Τα ίδια πράγματα δεν έχουν καλύτερες επιδόσεις στις αγορές μήνα ανά μήνα για πάντα, οπότε αυτό είναι φυσιολογικό», συνέχισε. «Είναι αναμενόμενο, αλλά αδικαιολόγητο».

Σε επίπεδο εβδομάδας

Οι απώλειες της ημέρας συνέβαλαν στο να οδηγήσουν τον S&P 500 και τον Nasdaq σε μια εβδομάδα με απώλειες, με τον πρώτο να υποχωρεί 0,5% και τον δεύτερο να χάνει περισσότερο από 1%. Ο Dow των 30 μετοχών βρέθηκε σε τροχιά κερδών, με άνοδο άνω του 1% την εβδομάδα. Οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν ξεπεράσει τις μεγαλύτερες, με τον Russell 2000 να σημειώνει άνοδο άνω του 1% αυτή την εβδομάδα, μετά την επίτευξη νέων ιστορικών υψηλών και κλεισίματος την Πέμπτη.

Οι μετοχές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώνουν μια εβδομάδα με απώλειες.

Οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν πτώση αυτή την εβδομάδα, με επικεφαλής τις Oracle και Broadcom, λόγω των ανησυχιών που προκάλεσαν οι εκθέσεις κερδών και των δύο εταιρειών. Οι επενδυτές πραγματοποίησαν κέρδη από μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και αγόρασαν μετοχές κυκλικών εταιρειών με έμφαση στην αξία.

Από την ομάδα των «Magnificent 7» των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, η Alphabet και η Meta είναι οι μεγαλύτερες χαμένες της εβδομάδας, με απώλειες 3,6% και 4,1% αντίστοιχα. Ο γίγαντας της κατασκευής τσιπ Nvidia έχει χάσει περίπου 3% αυτή την εβδομάδα, ενώ η Amazon έχει υποχωρήσει κατά 1,1% περίπου.

Η Broadcom έχει χάσει 8,4% αυτή την εβδομάδα. Παρόλο που η εταιρεία δημοσίευσε ισχυρά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και τις προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο, οι επενδυτές ενδέχεται να επικεντρώνονται στην μείωση των περιθωρίων κέρδους και στις ανησυχίες για τα βραχυπρόθεσμα έσοδα, σύμφωνα με αναλυτές. Η Oracle έχει υποχωρήσει κατά 12,6%, συνεχίζοντας την πτωτική τάση της μετοχής.

