Λεωφορεία: Χαμηλά στην ΕΕ η Ελλάδα στην ανανέωση στόλου

Στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ κυμαίνεται η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων όλων των κατηγοριών (αστικά, τουριστικά, τρόλεϊ κ.α.) στην Ελλάδα καθώς ήταν κάτω από το 4% και επτά θέσεις πριν από την τελευταία στην κατάταξη χώρα που ήταν η Βουλγαρία με μόλις 0,7%.

Αντίθετα στην κορυφή βρέθηκε το Λουξεμβουργο όπου ανανεώθηκε το 11,6% του στόλου, η Ολλανδία με 9,6% και η Αυστρία με 9,5%.

Μετά την χειρότερη επίδοση της Βουλγαρίας, έπονται η Πολωνία με 2,4% και η Ουγγαρία με 2,5%.

Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, Eurostat.

Το 2024, υπήρχαν 737.142 λεωφορεία και πούλμαν (συμπεριλαμβανομένων τρόλεϊ, μίνι λεωφορείων και μίνι πούλμαν) στην ΕΕ , δηλαδή 1,6 λεωφορεία και πούλμαν ανά 1.000 κατοίκους. Αυτό το ποσοστό μηχανοκίνησης παρέμεινε σταθερό τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ ο αριθμός των επιβατικών αυτοκινήτων ανά 1.000 κατοίκους αυξήθηκε σημαντικά την ίδια περίοδο (από 506 το 2014 σε 578 το 2024).

Ο μεγαλύτερος αριθμός λεωφορείων και πούλμαν ανά 1.000 άτομα καταγράφηκε στη Μάλτα (4,6), ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (4,0) και την Εσθονία (3,7). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ολλανδία (0,5), τη Γερμανία (1,0) και την Αυστρία (1,2). Η Ελλάδα είχε 2,6 λεωφορεία και πούλμαν ανά 1000 κατοίκους, ένα ποσοστό σχετικά υψηλό, ωθούμενο προφανώς από την ισχυρή ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στη χώρα μας.

Κατά μέσο όρο, το 5,1% του στόλου λεωφορείων και πούλμαν ανανεώθηκε σε ολόκληρη την ΕΕ το 2024. Το ποσοστό ανανέωσης αντιπροσωπεύει την αναλογία των οχημάτων που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων των μεταχειρισμένων οχημάτων.

Αυξάνεται το μερίδιο των καθαρών οχημάτων

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδίως στις αστικές περιοχές, είχαν θετικό αντίκτυπο στο μερίδιο των λεωφορείων και πούλμαν μηδενικών εκπομπών μεταξύ όλων των νέων ταξινομήσεων οχημάτων.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 2024, το μερίδιο αυτό ήταν υψηλότερο από ό,τι για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα (17,8% έναντι 13,5%), που αντιστοιχεί σε 6.746 νεοταξινομημένα πούλμαν και λεωφορεία μηδενικών εκπομπών.