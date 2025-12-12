Παπασταύρου: Ευκαιρία για ανάπτυξη, η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών

Ο υπουργός Περιβάλλοντος υπενθύμισε την ψήφιση του νόμου για την αποθήκευση CO2, στην εκδήλωση για την πρωτοβουλία «Route 2025» στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών

Green 12.12.2025, 16:46
Παπασταύρου: Ευκαιρία για ανάπτυξη, η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών
Newsroom

Στην τελετή για την Πρωτοβουλία «Route 2025», που αφορά στη δέσμευση του Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα («NetZero Carbon») μέχρι το 2050, που διεξήχθη σήμερα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» (ΔΑΑ),  συμμετείχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο στόχος για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών επιτεύχθηκε 25 χρόνια νωρίτερα και πλέον, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» είναι το μοναδικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα από το 2016, με παραγωγή καθαρής ενέργειας εντός του αεροδρομίου, μέσω φωτοβολταϊκών και συστήματος αποθήκευσης σε μπαταρίες, για την κάλυψη του 100% των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια.

Συγχαρητήρια Παπασταύρου στον ΔΑΑ

Στην τελετή παρευρέθηκαν ακόμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, η υπουργός Τουρισμού,  Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI Europe), Olivier Jankovec, o πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελ. Βενιζέλος»,  Μιχάλης Κεφαλογιάννης και Γιάννης Παράσχης, αντίστοιχα και ο καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Εκκινώντας την ομιλία του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόοδο την οποία έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία, η οποία -όπως τόνισε- αναγνωρίστηκε και με την ομόφωνη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup, την οποία χαρακτήρισε σημαντική εθνική και προσωπική επιτυχία του.

Ο κ. Παπασταύρου συνεχάρη τον ΔΑΑ για την τεχνολογική του πρωτοπορία και τόνισε ότι οι δράσεις αυτές συγκεντρώνουν όλα τα θετικά χαρακτηριστικά εθνικής επιτυχίας, «καθώς αναδεικνύουν πρωτοπορία και καινοτομία, αποδεικνύουν εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα, αντανακλούν ευαισθητοποίηση απέναντι σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα όπως η κλιματική αλλαγή, συμβαδίζουν με τους εθνικούς στόχους που περιέχονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ενώ προκύπτουν μέσα από διεθνείς συνέργειες και εξωστρέφεια».

Ανέφερε δε, ότι η στρατηγική βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης του ΔΑΑ με όρους περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, απαίτησε μια σημαντική επένδυση από το 2019 ως σήμερα.

Δέσμευση CO2

Παράλληλα, ανέδειξε μία ακόμη θετική πτυχή της πρωτοβουλίας «Route 2025», η οποία αφορά στον συνδυασμό της βιωσιμότητας με την ανάπτυξη. Και υπενθύμισε τη χθεσινή ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. «Πρόκειται για καινοτόμο τεχνολογία, που δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα προκειμένου να μην εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Το δεσμεύει από τις βιομηχανικές μονάδες, το μεταφέρει με ασφάλεια και το αποθηκεύει στο υπέδαφος σε φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Και αφορά κυρίως στη βαριά βιομηχανία, που αδυνατεί να ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές της, διατηρεί όμως με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητά της».

Επίσης, αναφέρθηκε σε μια ακόμα πρωτοβουλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού,  Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος παρουσίασε πριν από λίγες μέρες τις διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Βουλγαρία και την Ρουμανία. «Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια στρατηγική της χώρας μας, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενεργειακές συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο, αλλά και οι πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Επίτροπος.

Θέλουμε οι χώρες του Κάθετου Διαδρόμου, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία η Μολδαβία, η Ουκρανία και του εκτεταμένου Κάθετου Διαδρόμου, η Κροατία, η Σερβία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, ουσιαστικά αυτές οι διαδρομές, οι σιδηροδρομικές, οι οδικές και οι αγωγοί, να αποτελέσουν αρτηρίες οι οποίες θα δημιουργήσουν μια νέα δυναμική, μια νέα συνδεσιμότητα σε όλη αυτή την περιοχή που καλύπτει πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους» υπογράμμισε.

Συνεργασία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον ΔΑΑ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε τη στενή συνεργασία του Υπουργείου με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η οποία στηρίζεται σε δύο άξονες

Ο πρώτος αφορά στο πλαίσιο ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας, καθώς ανά τακτά χρονικά διαστήματα -μήνα, εξάμηνο και έτος- υποβάλλονται στο Υπουργείο οι εκθέσεις παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, που καταγράφονται από τους 5 σταθμούς μέτρησης που έχει εγκαταστήσει το αεροδρόμιο.

Ο δεύτερος, αφορά στο πλαίσιο εξέτασης της ηχορύπανσης, μέσω καταγραφής και ελέγχου τήρησης των διαδικασιών ελάχιστου θορύβου. Παράλληλα, όπως είπε, ο φορέας λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών έχει εκπονήσει τη μελέτη του Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου 2022 και το αντίστοιχο Σχέδιο Δράσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Και ο κ. Παπασταύρου κατέληξε: «Η υιοθέτηση λύσεων όπως η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση του εξοπλισμού επίγειας εξυπηρέτησης, η προώθηση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και η συνεχής παρακολούθηση και μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών, καθιστούν τη χώρα μας πρωταγωνιστή.

Η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, τεχνολογική πρωτοπορία, αλλά και για ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Green
TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα
Business

Η TotalEnergies πούλησε το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μόλις τρία χρόνια κράτησε η επένδυση της TotalEnergies στις ΑΠΕ της Ελλάδας - Από τον Πάρη Μουράτογλου στο ισπανικό fund Asterion Industrial Partners το 50% του χαρτοφυλακίου

Χρήστος Κολώνας
Ford: Από την ηλεκτροκίνηση στα υβριδικά – Η μεγάλη αναδιάρθρωση των EV
Ηλεκτροκίνηση

Ford: Ζημιές 19,5 δις δολάρια στα EV - Τέλος στην πλήρη ηλεκτροκίνηση

Η Ford στρέφει την προσοχή της σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα με προέκταση κινητήρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ηλεκτροπαραγωγή: «Ψαλίδι» στο 7,5% το 2025 – Ρεκόρ αρνητικών τιμών
Green

«Ψαλίδι» στο 7,5% της πράσινης ηλεκτροπαραγωγής

Περισσότερες από 1.800 γιγαβατώρες περικόπηκαν το 11μηνο του 2025 - Υπερδιπλασιάστηκαν οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά

Μάχη Τράτσα
ΗΠΑ: Η Αρκτική βίωσε την πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ
Κλιματική αλλαγή

Η Αρκτική βίωσε την πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ

Οι θερμοκρασίες στην ήδη προβληματική Αρκτική ήταν μεταξύ Οκτωβρίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2025 κατά 1,60°C υψηλότερες από τον καταγεγραμμένο μέσο όρο μεταξύ 1991 και 2020

Tesla: 3 δισ. δολάρια στο ΔΣ μέσω απονομής μετοχών
Ηλεκτροκίνηση

Tesla: 3 δισ. δολάρια στο ΔΣ μέσω απονομής μετοχών

Η αμοιβή των διευθυντών της Tesla μέσω της χορήγησης μετοχών υπερβαίνει κατά πολύ εκείνη των ομολόγων της Magnificent Seven

ΙΟΒΕ: Τι δείχνει μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
Εξοικονόμηση

ΙΟΒΕ: Τι δείχνει μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα των στόχων πολιτικής για την Ενέργεια και το Κλίμα

ΗΠΑ: Στις ράγες του εμπορευματικού δικτύου – Μόλυνση και γερασμένος στόλος
Green

ΗΠΑ: Στις ράγες του εμπορευματικού δικτύου – Μόλυνση και γερασμένος στόλος

Η ρύπανση από τις σιδηροδρομικές ατμομηχανές προκαλεί στις ΗΠΑ κόστος υγειονομικής περίθαλψης ύψους 48 δισ. δολαρίων

Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο