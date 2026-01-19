Κομισιόν: Προτεραιότητα ο διάλογος – Εκτακτη σύνοδος κορυφής

Η ΕΕ διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και είναι έτοιμη να απαντήσει, δηλώνει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου Όλοφ Γκιλ

19.01.2026, 15:21
Κομισιόν: Προτεραιότητα ο διάλογος – Εκτακτη σύνοδος κορυφής
Newsroom

«Προτεραιότητα για την ΕΕ είναι ο διάλογος και όχι η κλιμάκωση». Aυτό τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τις απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών, από την 1η Φεβρουαρίου, σε έξι χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκεί για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συγκαλεί έκτακτη συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο το συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Τύπο, ο εκπρόσωπος για θέματα εμπορίου Όλοφ Γκιλ υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές διαβουλεύσεις» μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τις οποίες «έχει καταστεί σαφές ότι η προτεραιότητα είναι η εμπλοκή, η αποκλιμάκωση και η αποφυγή της επιβολής δασμών». Όπως εξήγησε, μια κλιμάκωση της έντασης θα έβλαπτε τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «η ΕΕ έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό διατλαντικό της συμφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ».

Ερωτηθείς αν η ΕΕ εξετάζει την επιβολή δασμών στις ΗΠΑ, ο Όλοφ Γκιλ υπογράμμισε ότι «η ΕΕ διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και είναι έτοιμη να απαντήσει, κάνοντας ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει τα οικονομικά της συμφέροντα». Παράλληλα τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα και επανέλαβε ότι «προτεραιότητά μας είναι η συνεργασία και όχι η κλιμάκωση», σημειώνοντας ότι «μερικές φορές η πιο υπεύθυνη μορφή ηγεσίας είναι η αυτοσυγκράτηση και η υπευθυνότητα».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ντόναλντ Τραμπ στο οικονομικό φόρουμ του Νταβός τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανενεργοποίησης των ευρωπαϊκών αντιμέτρων σε αμερικανικά βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα, συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ, τα οποία είχαν ανασταλεί μετά τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας Ουάσινγκτον-Βρυξελλών, το καλοκαίρι του 2025, ο Όλοφ Γκιλ υπενθύμισε ότι η αναστολή αυτών των μέτρων λήγει αυτομάτως στις 6 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη, δεν αποφασίσει την παράταση της αναστολής, τα αντίμετρα της ΕΕ θα τεθούν σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου. Ο ίδιος εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη επί αυτού του θέματος», υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τις επόμενες ημέρες σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης στις Βρυξέλλες.

