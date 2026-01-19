Μπρατάκος: Η συνεργασία ΕΒΕΑ και Dubai Chambers μετατρέπει το επενδυτικό ενδιαφέρον σε πράξη»

Με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών οικονομικών δεσμών Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, υποδέχθηκε σήμερα επιχειρηματική και θεσμική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο των Dubai Chambers, H.E. Eng. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, και παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας

Κεντρικό σημείο της συνάντησης αποτέλεσε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του ΕΒΕΑ και των Dubai Chambers, το οποίο θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή επενδυτικών και επιχειρηματικών συνεργειών μεταξύ Αθήνας και Ντουμπάι.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «η στρατηγική αυτή σύμπραξη εδράζεται σε ένα εξαιρετικά στέρεο οικονομικό υπόβαθρο, καθώς η οικονομία των ΗΑΕ —η 2η ισχυρότερη στον αραβικό κόσμο με ΑΕΠ $446 δισ.— μετασχηματίζεται ραγδαία σε παγκόσμιο κέντρο εμπορίου και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μειώνοντας την εξάρτηση από το πετρέλαιο (26% του ΑΕΠ το 2023)».

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 τα ΗΑΕ αναδείχθηκαν στην 1η πηγή επενδυτικών κεφαλαίων για την Ελλάδα, με καθαρές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. €, καλύπτοντας το 28% των συνολικών ξένων επενδύσεων στη χώρα, ενώ περίπου 450 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ.

Τα βιώσιμα επενδυτικά σχέδια

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, σημείωσε ότι η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί μια σαφή δήλωση πρόθεσης για τη δημιουργία απτής συνεργασίας και βιώσιμων επενδυτικών σχέσεων.

«Το Μνημόνιο που υπογράφουμε σήμερα δεν είναι απλώς μια θεσμική συμφωνία, αλλά ένα πλαίσιο σχεδιασμένο να παράγει πραγματικές επιχειρηματικές ροές και επενδυτικές συνέργειες», τόνισε ο κ. Μπρατάκος.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, υπογράμμισε τη σταθερή ανάπτυξη και τη δυναμική σε στρατηγικούς τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, η τεχνολογία και ο τουρισμός, συμπληρώνοντας ότι το Ντουμπάι αποτελεί στρατηγικό εταίρο καίριας σημασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και πύλη προς τις αγορές υψηλής ανάπτυξης.

«Το Μνημόνιο που υπογράφουμε σήμερα θέτει τις βάσεις για τη διευκόλυνση επενδυτικών αποστολών και στοχευμένων συναντήσεων B2B, την ανταλλαγή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά έργα και ρυθμιστικά πλαίσια, την υποστήριξη επιχειρηματικών συμπράξεων και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που μετατρέπουν το ενδιαφέρον σε υλοποιήσιμες επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών επιθυμεί να διερευνήσει τη διοργάνωση μιας επιχειρηματικής αποστολής στο Ντουμπάι, με τη φιλοξενία και τον συντονισμό των Dubai Chambers», είπε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Νέες εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες

Ο H.E. Eng. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, πρόεδρος των Dubai Chambers, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων.

Υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων στοχεύει στη δημιουργία νέων εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου επιχειρηματικής διασύνδεσης και αναφέρθηκε στους στρατηγικούς τομείς στους οποίους το Ντουμπάι επενδύει συστηματικά, όπως οι αερομεταφορές, η βιομηχανία, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι υποδομές και η ενέργεια, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια συνεργασίας με την Ελλάδα.

Τέλος, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας θα αποτελέσει πρακτικό εργαλείο για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και την ενίσχυση των επιχειρηματικών ροών μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ενίσχυση διεθνών συνεργασιών

Στην ομιλία του, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, εξήρε τη σημασία της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της ελληνικής κυβέρνησης στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών που προάγουν την καινοτομία και την οικονομική διπλωματία. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης της συμφωνίας και της μετουσίωσής της σε έμπρακτες συνέργειες, διαβεβαιώνοντας ότι η Πολιτεία θα στηρίξει με κάθε διαθέσιμο μέσο το έργο των δύο φορέων.

Τη συνάντηση συντόνισε ο κ. Φάνης Ματσόπουλος, μέλος της Δ.Ε. του ΕΒΕΑ και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Συμμετείχαν από την πλευρά των ΗΑΕ υψηλόβαθμα στελέχη όπως ο H.E. Mohamed Lootah (President & CEO των Dubai Chambers), εκπρόσωποι της πρεσβείας των ΗΑΕ στην Αθήνα, καθώς και διευθυντικά στελέχη διεθνών σχέσεων και ψηφιακής οικονομίας Dubai Chambers.

Από την ελληνική πλευρά, παρευρέθηκαν μέλη της Διοίκησης του ΕΒΕΑ, μεταξύ των οποίων η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α΄ αντιπρόεδρος, ο κ. Δημήτριος Δημητρίου, γενικός γραμματέας, ο κ. Ανδρέας Λεούσης, Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, ο κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος ΔΕ, Υπεύθυνος για θέματα Τουρισμού, ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, μέλος Δ.Σ., η κα Αναστασία Μάνου, μέλος Δ.Σ., υπεύθυνη Τομέα Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών & Επαγγελματικής Κατάρτισης και ο κ. Νικόλαος Μπρέγιαννος, μέλος Δ.Σ., υπεύθυνος Τομέα Μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη.