Πετρέλαιο: Εκτοξεύτηκε πάνω από τα 125 δολ. – Τι βλέπουν οι αναλυτές

Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη με φόντο την επιστροφή των ΗΠΑ στη ρητορική των απειλών εναντίον του Ιράν, καθώς οι συνομιλίες παραμένουν αδιέξοδες.

Το Brent, σημείωσε άνοδο άνω του 6% και ξεπέρασε τα 125 δολάρια το βαρέλι στην Ασία -το υψηλότερο επίπεδο από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν- μετά από άνοδο 6,1% την Τετάρτη.

Οι τιμές τουαμερικανικού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 2,3% στα 109,32 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 7% την Τετάρτη.

Είχε προηγηθεί δημοσίευμα του Axios ότι οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ επρόκειτο να ενημερώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ένα σχέδιο για μια «σύντομη και ισχυρή» αλληλουχία επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ως τρόπο για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι είχε απορρίψει μια ιρανική πρόταση κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών και ότι θα διατηρούσε τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Η αγορά πετρελαίου έχει μετακινηθεί από την υπερβολική αισιοδοξία στην πραγματικότητα της διακοπής του εφοδιασμού που παρατηρούμε» στον Κόλπο, έγραψαν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα προς τους πελάτες τους, σύμφωνα με τους FT.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ρόμπερτ Ρένι, επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων στην Westpac Banking Corp, δήλωσε στο Bloomberg ότι «ο Τραμπ έχει “αφαιρέσει” το “δίκτυ ασφαλείας” στο οποίο στο οποίο βασιζόταν η αγορά – την ελπίδα, δηλαδή, ότι ο πόλεμος επρόκειτο να τελειώσει». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι traders αναγκάζονται τώρα να αντιμετωπίσουν μια πολύ πιο άσχημη πραγματικότητα: και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι κερδίζουν, καμία πλευρά δεν έχει σαφές κίνητρο για διαπραγμάτευση και οι τιμές της ενέργειας αρχίζουν να ανεβαίνουν με ταχύτερους ρυθμούς».

Σημειωτέον ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σχεδόν μηδενίσει τις ημερήσιες διαμετακομίσεις και σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελεί το μεγαλύτερο σοκ εφοδιασμού στην ιστορία, ενώ ο Όμιλος Vitol αναφέρει ότι η αγορά αντιμετωπίζει απώλεια εφοδιασμού περίπου 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών.

«Μοιάζει με ημέρα κρίσης», δήλωσε στο Bloomberg η Rebecca Babin, ανώτερη χρηματίστρια ενέργειας στην CIBC Private Wealth Group, αναφερόμενη στην άνοδοα των τιμών την Τετάρτη.

Πιέσεις στην Ασία

Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας έχουν επιβαρύνει το κόστος δανεισμού για τις χώρες σε όλο το εύρος της Ασίας, που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις διαταραχές του πετρελαίου.

Τα ιαπωνικά περιουσιακά στοιχεία δέχτηκαν τη μεγαλύτερη πίεση την Πέμπτη, με τις μετοχές και τα ομόλογα να υποχωρούν και το γεν να διαπραγματεύεται κοντά σε επίπεδα στα οποία είχε χρειαστεί να παρέμβει προηγουμένως η κεντρική τράπεζα.

Ο δείκτης Topix ηγήθηκε των απωλειών στην Ασία, με πτώση 1,5%, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 0,06 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,7%. Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίστροφα προς τις τιμές.

Στην Ταϊβάν, ωστόσο, ο δείκτης Taiex κέρδισε 0,5%, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να οδηγούν ανοδικά τις εταιρείες που εκτίθενται στη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη. «Οι μετοχές είναι σαφώς αποσυνδεδεμένες από όλα αυτά», δήλωσε ο Kotecha της Barclays. «Η ευφορία για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη έχει αυξηθεί ξανά και αγνοεί [το πετρέλαιο]».

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν ασκήσει τη μεγαλύτερη πίεση στα κρατικά ομόλογα στις χώρες της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας που έχουν χαμηλότερα ενεργειακά αποθέματα και λιγότερο δημοσιονομικό και νομισματικό χώρο για να προστατεύσουν τους τελικούς καταναλωτές από τις υψηλότερες τιμές.

Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων στην Ινδία βρίσκονται τώρα στο 6,99%, ενώ η ρουπία υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου στις αρχές των συναλλαγών.