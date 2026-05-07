Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Βούτηξαν στο τέλος οι ευρωαγορές 

Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, διορθώνοντας μετά το χθεσινό ανοδικό ξέσπασμα, με τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εργάζονται για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, να παραμένουν στο επίκεντρο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 1,02% στις 616 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,55% στις 10.276 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,99% στις 24.671 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,17% στις 8.202 μονάδες.

Η διαμεσολάβηση τρίτων

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με τη διαμεσολάβηση τρίτων, επεξεργάζονται ένα μονοσέλιδο πλαίσιο συμφωνίας για την επανέναρξη συνομιλιών σχετικά με μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στο Πακιστάν.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι θα ακολουθήσει μια διαδικασία διάρκειας περίπου ενός μήνα με στόχο την επίλυση διαφορών που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση κυρώσεων, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες σε ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και οι διεθνείς επιθεωρήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου σε συνεργασία με το Ισραήλ, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εφόσον η Τεχεράνη «συμφωνήσει σε όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί».

Η οικονομία

Στο μέτωπο της οικονομίας, σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι νέες εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερμανία τον Μάρτιο. Σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας Destatis, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 5% σε μηνιαία βάση και κατά 6,3% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη υποχώρησαν κατά 0,1% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε αύξηση 0,3% την ίδια περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Σε ετήσια βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,2% στην Ευρωζώνη και κατά 1,9% στο σύνολο της ΕΕ.

Τα επιτόκια

Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άφησε ανοιχτό ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Μάρτιν Κόχερ.

Σε δηλώσεις του σε podcast της αυστριακής εφημερίδας Kronen Zeitung, ο Κόχερ υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ συνεχίζει να ακολουθεί μια προσέγγιση βασισμένη στα οικονομικά δεδομένα και να λαμβάνει αποφάσεις σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία αποκάλυψε ότι στη τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συζητήθηκε το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων. Παράλληλα, το μέλος του συμβουλίου Γιοάχιμ Νάγκελ προειδοποίησε ότι η ΕΚΤ ίσως χρειαστεί να παρέμβει ήδη από τον Ιούνιο, εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν παρουσιάσουν «ουσιαστική» βελτίωση.