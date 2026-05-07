Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε θετικά

Το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένο τις τελευταίες ημέρες, με αυξημένη συμμετοχή επενδυτών σε επιλεγμένους κλάδους της αγοράς

Xρηματιστήριο Αθηνών 07.05.2026, 17:29
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Αξιοσημείωτες αντοχές έδειξε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και εγκλωβίστηκε στην έντονη μεταβλητότητα, κατάφερε να υπερκεράσει τις πιέσεις σε επιλεγμένους τίτλους και να κλείσει θετικά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,26% στις 2.305,74 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.296,46 μονάδων (-0,15%) και 2.320,35 μονάδων (+0,89%). Ο τζίρος ανήλθε στα 326,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 50,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 19,2 εκατ. τεμάχια αξίας 98,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,32% στις 5.860,71 μονάδες, ενώ στο +0,05% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.946,70 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,61% στις 2.641,64 μονάδες.

Αντοχές παρά το ράλι

Αν και στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης το ΧΑ προσπαθούσε να κρατήσει τα επίπεδα των 2.300 μονάδων, τελικά το τελευταίο δίωρο έδειξε ότι οι αγοραστές μπορούσαν να επικρατήσουν, ξεπερνώντας τις πιέσεις σε συγκεκριμένους τίτλους υψηλής βαρύτητας.

Παρά τις πιέσεις, στο επίκεντρο των οποίων βρέθηκαν κυρίως η Allwyn και η Coca-Cola HBC, η συνολική εικόνα της αγοράς παρέμεινε ελεγχόμενη, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον μετατοπίστηκε σε μετοχές που είτε είχαν υστερήσει το προηγούμενο διάστημα είτε ενίσχυσαν το επενδυτικό αφήγημά τους μέσω των οικονομικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν.

Χαρακτηριστική περίπτωση ο Τιτάνας, ο οποίος ξεχώρισε σήμερα μετά τα ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και τις θετικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές του ομίλου.

Η αγορά εισέρχεται παράλληλα σε ένα ιδιαίτερα πυκνό διήμερο ανακοινώσεων αποτελεσμάτων από μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, γεγονός που διατηρεί αυξημένο το ενδιαφέρον των επενδυτών και ενισχύει τη διαφοροποίηση κινήσεων ανά κλάδο και μετοχή. Το βλέμμα στρέφεται επίσης στην αυριανή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch Ratings, με τους επενδυτές να αναμένουν ενδείξεις για το πώς ο οίκος αξιολογεί τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Παρά τη μεταβλητότητα, το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένο τις τελευταίες ημέρες, με αυξημένη συμμετοχή επενδυτών σε επιλεγμένους κλάδους της αγοράς, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της ανοδικής αντίδρασης. Υπό την αίρεση βέβαια οι διεργασίες στη Μέση Ανατολή να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, με τη διαμεσολάβηση τρίτων πλευρών, επεξεργάζονται ένα πλαίσιο συμφωνίας για την επανέναρξη συνομιλιών με στόχο μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία, ενώ οι σχετικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στο Πακιστάν.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Βιοχάλκο συνέχισε το ανοδικό της ράλι με το σημερινό +3,47%, με την Optima να κλείνει με το ίδιο ποσοστό ανόδου. Άνω του 2% η άνοδος σε Τιτάν και ΔΑΑ και άνω του 1% σε Κύπρου, Metlen, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΛΧΑ. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Πειραιώς, Eurobank, Cenergy, Σαράντης, ΔΕΗ, Alpha Bank και Λάμδα.

Στον αντίποδα, η Allwyn έχασε 3,21%, με τις Coca Cola Και ΟΤΕ να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Aktor, Helleniq Energy, Aegean, ΕΥΔΑΠ και Εθνική. Χωρίς μεταβολή έκλεισε η Jumbo.

