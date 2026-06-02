Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με πάνω από 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Πάτρα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρουσίασε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την υποστήριξη των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας. Ένα πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει αποκατάσταση αντλιοστασίων ύδρευσης, εγκατάσταση δεξαμενών νερού για εναέριες πυροσβεστικές επιχειρήσεις και ενίσχυση του Εθελοντικού Σώματος Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐα.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο»

Ειδικότερα, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στην Πάτρα, παρουσία του Γενικού της Διευθυντή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Sebastian Sanchez, παρουσιάστηκε επίσημα το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο». Παράλληλα, δε, αναδείχθηκε το πολυδιάστατο αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, αποτέλεσμα σχεδόν πέντε δεκαετιών συνεχούς παρουσίας και επένδυσης στην περιοχή.

Το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο» αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την υποστήριξη των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας, με την πρωτοβουλία να εντάσσεται οργανικά στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, αποτελώντας έμπρακτη έκφραση του κοινωνικού πυλώνα δράσης της.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία και το Εθελοντικό Σώμα Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική αξία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχωρά:

στην αποκατάσταση και αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης στην πληγείσα περιοχή του Αλισσού,

των αντλιοστασίων ύδρευσης στην πληγείσα περιοχή του Αλισσού, στην εγκατάσταση δεξαμενών νερού ανοικτού τύπου σε στρατηγικά σημεία της Αχαΐας, με σκοπό την υποστήριξη εναέριων πυροσβεστικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης,

δεξαμενών νερού ανοικτού τύπου σε στρατηγικά σημεία της Αχαΐας, με σκοπό την υποστήριξη εναέριων πυροσβεστικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης, στην προσφορά σύγχρονου επιχειρησιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος

σύγχρονου επιχειρησιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και στην παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την ενίσχυση του Εθελοντικού Σώματος Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας.

Παράλληλα, στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας, με έμφαση στις επενδύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τον πολυδιάστατο ρόλο της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, κοινωνία και τους ανθρώπους της.

Η Πάτρα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Ο Γενικός Διευθυντής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Sebastian Sanchez δήλωσε ότι «η Πάτρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητάς μας. Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν μεταφράζεται σε πράξεις που στηρίζουν έμπρακτα τις κοινωνίες στις οποίες ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Με το πρόγραμμα “Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο.” επενδύουμε σε λύσεις που δημιουργούν διαχρονικό θετικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και το μέλλον της περιοχής».

«Για εμάς», προσέθεσε, «η βιωσιμότητα είναι πλήρως ενσωματωμένη στην επιχειρηματική μας στρατηγική. Διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, επενδύουμε, καινοτομούμε και δημιουργούμε αξία για την κοινωνία και την οικονομία. Από τη δέσμευσή μας για 100% ελληνικό κριθάρι μέσω του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας με περισσότερους από 2.000 Έλληνες παραγωγούς, έως τις επενδύσεις μας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες παραγωγής χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο ανθεκτικό, υπεύθυνο και έτοιμο για το μέλλον».

Ζωντανός οργανισμός ανάπτυξης και καινοτομίας

Από την πλευρά του, ο Θ. Γιούλης, Διευθυντής του εργοστασίου στην Πάτρα, επεσήμανε πως «το εργοστάσιο της Πάτρας δεν είναι απλώς μια παραγωγική μονάδα. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός ανάπτυξης, καινοτομίας, υπευθυνότητας και προοπτικής για την Αχαΐα και για τη χώρα συνολικά. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να μοιραστούμε σήμερα μαζί σας: ότι η σύγχρονη βιομηχανία μπορεί να παράγει αξία οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική, με τρόπο ουσιαστικό και μετρήσιμο».

Επίσης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το 2025το εργοστάσιο της Πάτρας πιστοποιήθηκε στη βαθμίδα Silver ανάμεσα στα εργοστάσια της Heineken – μια διάκριση που έχουν μόλις 12 εργοστάσια παγκοσμίως, ενώ την ίδια χρονιά, το εργοστάσιο κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 52 εργοστάσια της Ευρώπης, με βάση την παραγωγικότητα και την επίτευξη των στόχων του.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων, συνεργατών και εκπροσώπων του Τύπου.