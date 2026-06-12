Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών

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Σταθεροποιείται ο χρυσός καθώς το πετρέλαιο υποχωρεί εν μέσω αυξανόμενων ελπίδων για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά οι τιμές παραμένουν σε τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση λόγω των προσδοκιών για υψηλότερα επιτόκια.

Ο χρυσός spot σημείωσε μικρή μεταβολή στα 4.217,95 δολάρια η ουγγιά, αλλά υποχώρησε περισσότερο από 2% για την εβδομάδα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3% στα 4.238,50 δολάρια.

«Οι τιμές του χρυσού κινούνται σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, αλλά η κυρίαρχη επιρροή παραμένει ο πληθωρισμός, με τις αγορές να αναμένουν αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ και επίσης να αναμένουν ότι η Fed θα ακολουθήσει» εξηγεί στο Reuters ο αναλυτής της Quantitative Commodity Research, Peter Fertig.

«Η κίνηση της τιμής του χρυσού θα εξαρτηθεί από το πόσο απότομη θα είναι η αύξηση του πληθωρισμού. Εάν δούμε περαιτέρω επιτάχυνση τους επόμενους μήνες, ο δείκτης των 4.000 δολαρίων θα μπορούσε να σπάσει προς τα κάτω».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου διεύρυναν τις απώλειές τους από την προηγούμενη συνεδρίαση μετά την είδηση.

Οι εκτιμήσεις για τον χρυσό

Ο χρυσός βρίσκεται υπό πίεση από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, με ανησυχίες ότι το αυξανόμενο κόστος ενέργειας μπορεί να οδηγήσει τον πληθωρισμό υψηλότερα, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν τα επιτόκια υψηλά, αυξάνοντας έτσι το κόστος ευκαιρίας της κατοχής για τον μη ανταποδοτικό χρυσό.

Η ANZ μείωσε την τιμή-στόχο της για το τέλος του έτους για τον χρυσό κατά 400 δολάρια στα 5.200 δολάρια, αντανακλώντας την πρόσφατη αστάθεια των τιμών.

Τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάιο, ενώ ο πληθωρισμός καταναλωτή ξεπέρασε το 4% τον Μάιο για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια.

Οι επενδυτές εστιάζουν επίσης στην επιτροπή χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) που συνεδριάζει στις 16-17 Ιουνίου. Είναι η πρώτη συνεδρίαση πολιτικής με επικεφαλής τον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς.