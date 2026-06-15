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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Πιέστηκε ο FTSE 100

Ενισχύεται η αισιοδοξία των επενδυτών για τη Μέση Ανατολή

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 15.06.2026, 19:29
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Πιέστηκε ο FTSE 100
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Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς η συμφωνία ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενίσχυσε την αισιοδοξία των επενδυτών για τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της G7 που άρχισε σήμερα στη Γαλλία, με τη συμμετοχή κορυφαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,19% στις 634 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,39% στις 10.430 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,05% στις 24.894 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,40% στις 8.384 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ξεχώρισε η Deutsche Bank, η μετοχή της οποίας εκτινάχθηκε κατά 4,31%. Στη Γαλλία, η Renault πρωταγωνίστησε σημειώνοντας κέρδη 4,07%, ενώ στο Λονδίνο η BAE Systems κατέγραψε απώλειες 4,74%.

Η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν

Η επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θεωρείται σημείο καμπής για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες μόλις στα μέσα Μαρτίου είχαν εισέλθει σε ζώνη επίσημης διόρθωσης, καταγράφοντας απώλειες άνω του 10% από τα πρόσφατα υψηλά τους.

Οι αγορές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός της αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας και της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ θα συμβάλει στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, η UniCredit απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Commerzbank ότι η πρόταση εξαγοράς μέσω ανταλλαγής μετοχών αποτιμά την αξία της γερμανικής τράπεζας χαμηλότερα από τα πραγματικά δεδομένα. Η Commerzbank είχε υποστηρίξει στις 10 Ιουνίου ότι κανένας θεσμικός επενδυτής δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής στην πρόταση της ιταλικής τράπεζας.

Ωστόσο, η UniCredit χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς «ψευδείς και αβάσιμους», τονίζοντας ότι «οι μετοχές που έχουν προσφερθεί παραμένουν προσφερθείσες». Οι μετοχές της UniCredit ενισχύθηκαν κατά 0,4%, ενώ η Commerzbank υποχώρησε κατά 1,8%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η ανακοίνωση της Renault για στρατηγική συνεργασία με τη γαλλική αμυντική εταιρεία Thales, με στόχο την ανάπτυξη νέου τεθωρακισμένου οχήματος. Σύμφωνα με τη Renault, το όχημα θα χρησιμοποιείται για αποστολές αναγνώρισης, συντονισμού στρατευμάτων και ανάπτυξης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), υποστηρίζοντας επιχειρήσεις των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό.

Η συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Mercedes-Benz για συνεργασία με τη γερμανική νεοφυή εταιρεία Tytan Technologies στην παραγωγή οχημάτων αντιμετώπισης drones, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας προς τον ταχέως αναπτυσσόμενο αμυντικό τομέα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των πωλήσεων.

Θετικά ήταν και τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για τη βιομηχανική παραγωγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εποχικά προσαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,3% στην Ευρωζώνη και κατά 0,9% στο σύνολο της ΕΕ.

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