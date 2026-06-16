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Πετρέλαιο: Διατηρεί την πτωτική τροχιά με φόντο τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ενόψει του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οι τιμές στο πετρέλαιο υποχώρησαν τη Δευτέρα κατά 5% - Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Commodities 16.06.2026, 08:25
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Πετρέλαιο: Διατηρεί την πτωτική τροχιά με φόντο τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
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Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς οι αγορές στάθμισαν τις προοπτικές για επανέναρξη του εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ έναντι των ασταθών παραγόντων της φυσικής αγοράς και της έλλειψης λεπτομερειών από μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Τη Δευτέρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σχεδόν κατά 5% στο χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τις 4 Μαρτίου, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, αν και οι πλήρεις λεπτομέρειες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν οδήγησαν στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσων των οποίων μεταφερόταν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου πριν από τη σύγκρουση.

Ορισμένοι αναλυτές αναμένουν σύντομα επανέναρξη της προσφοράς μέσω του θαλασσίου περάσματος, με άλλους παράγοντες να επηρεάζουν αρνητικά τις τιμές της φυσικής αγοράς.

Πετρέλαιο

Θα καθυστερήσει η αποκατάσταση των ροών στο πετρέλαιο

«Από εδώ και πέρα, πιθανότατα θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να αποκατασταθεί η ροή των δεξαμενόπλοιων», ανέφεραν οι αναλυτές της Morgan Stanley. «Βλέπουμε το 50% της παραγωγής να επιστρέφει μέχρι τον Σεπτέμβριο και το 80% μέχρι τον Δεκέμβριο, ελαφρώς ταχύτερα από πριν».

Ένα ευρύ φάσμα δεικτών είχε σηματοδοτήσει μια κάποια αδυναμία στις αγορές πετρελαίου τις τελευταίες εβδομάδες, πρόσθεσαν. «Οι υψηλές εξαγωγές των ΗΠΑ και οι χαμηλές εισαγωγές από την Κίνα είναι οι βασικοί παράγοντες, που δεν φαίνεται να εξαντλούνται βραχυπρόθεσμα».

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου από την Κίνα μειώθηκαν κατά 29% τον Μάιο, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών, επεκτείνοντας την πτώση για τον παγκόσμιο εισαγωγέα, με τις αυξήσεις στις τιμές αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία να αναμένεται επίσης να μειωθούν τον Ιούλιο.

Κρίσιμη η περίοδος μετά το μνημόνιο κατανόησης

Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα ανοίξει ξανά τα αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ και θα παρατείνει την εκεχειρία για εξήντα ημέρες, επιτρέποντας στους διαπραγματευτές να αντιμετωπίσουν δύσκολα ζητήματα, όπως το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Τη Δευτέρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ως «σημαντικό βήμα» προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αλλά προειδοποίησε ότι μια τελική συμφωνία για μια διαρκή εκεχειρία «δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί», αναφέρει το Reuters.

Ωστόσο, με τις πλήρεις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμη ανακοινωθεί και μια μόνιμη εκεχειρία να μην έχει ακόμη επιτευχθεί, η συνολική αδυναμία των τιμών είναι περιορισμένη.

Ο Σούβρο Σαρκάρ, επικεφαλής της ενεργειακής έρευνας της DBS Bank, δήλωσε ότι η πρώτη φάση της συμφωνίας, που περιλαμβάνει την υπογραφή στη Γενεύη παράτασης της 60ήμερης εκεχειρίας, ήταν εύκολη, θα αγόραζε χρόνο και θα έβαζε τέλος στο «πυρηνικό κουτί».

Αλλά η δεύτερη φάση, την οποία οι αγορές θα παρακολουθούν στενά για τον φυσικό της αντίκτυπο, είναι η σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια και πλοία, πρόσθεσε.

«Δεδομένου του ελλείμματος εμπιστοσύνης μέχρι στιγμής, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό τις επόμενες δύο εβδομάδες», δήλωσε ο Sarkar.

Τη Δευτέρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν θα παγώσει την πυρηνική του δραστηριότητα μέχρι μια τελική συμφωνία και θα απόσχει από περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου ή επέκταση πυρηνικών εγκαταστάσεων.

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