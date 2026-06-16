Mitsui OSK Lines: Θα χρειαστούν εβδομάδες για να αποκατασταθεί η διέλευση από το Ορμούζ

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Οι πλοιοκτήτες δεν θα ξαναρχίσουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για εβδομάδες, έως ότου βεβαιωθούν ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι «ουσιαστική». Την προειδοποίηση αυτή απηύθυνε ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας εκμετάλλευσης δεξαμενόπλοιων στον κόσμο, της Mitsui OSK Lines, ο οποίος, μιλώντας στους FT τόνισε ότι πολλοί πλοιοκτήτες θα περιμένουν πριν ξαναρχίσουν τις διελεύσεις, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι υπάρχει μια «ασφαλής, σίγουρη και άψογη» διαδρομή μέσω των στενών, η συμφωνία της Κυριακής οδήγησε σε πτώση της τιμής του πετρελαίου, αλλά ο Tamura επιμένει ότι η κυκλοφορία δεν θα επανέλθει αμέσως στο φυσιολογικό.

«Αυτό που πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή δεν είναι απλώς μια απλή συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική και να μεταφραστεί σε πραγματικές συνθήκες στα Στενά του Ορμούζ, έτσι ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες να αισθάνονται ασφαλείς να το διασχίσουν», τόνισε.

Θύμισε, ακόμη, ότι όλο το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλαπλές ψευδείς σχετικές ανακοινώσεις: «Δεδομένων των εμπειριών των τελευταίων δύο μηνών, νομίζω ότι είναι λογικό να υποθέσουμε πως μπορεί να χρειαστούν τουλάχιστον μερικές εβδομάδες ή, αν όχι, ένας μήνας».

Οπως διευκρινίζουν οι FT, Tamura έκανε αυτές τις δηλώσεις πριν ο Τραμπ ανακοινώσει τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, αλλά η MOL ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η οριστικοποίηση της συμφωνίας δεν άλλαξε την άποψή του.

Η MOL διαχειρίζεται περισσότερα από 900 πλοία, εκ των οποίων περισσότερα από 200 μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, πετρελαιοειδή και χημικά προϊόντα, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο διαχειριστή δεξαμενόπλοιων στον κόσμο με βάση τον αριθμό των πλοίων.

Οχι στην καταβολή τέλους για τη διέλευση

Ο Tamura δήλωσε ότι αντιτίθεται στις προσπάθειες του Ιράν να επιβάλει την καταβολή τέλους για τη διέλευση από τα στενά, με το σκεπτικό ότι αυτό θα παραβίαζε τους διεθνείς κανονισμούς που επιτρέπουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η ιαπωνική ναυτιλιακή γραμμή είχε καταφέρει να απομακρύνει τέσσερα πλοία από τον Κόλπο πριν από τη συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού, αλλά ο Tamura δήλωσε ότι δεν καταβλήθηκαν τέλη στο Ιράν. Η MOL έχει ακόμη τουλάχιστον επτά πλοία που περιμένουν να διέλθουν από το στενό.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi, δήλωσε ότι οι διελεύσεις ήταν αποτέλεσμα των ιαπωνικών προσπαθειών. Ωστόσο, ο Tamura άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι το πέρασμά τους εξασφαλίστηκε από τη διπλωματία άλλων χωρών —όπως το Ομάν και η Ινδία— που είχαν δεσμούς με τα πλοία μέσω της σημαίας τους, του πελάτη ή του προορισμού των φορτίων.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς διελεύσεις, ιδιαίτερα σε αυτές τις καταστάσεις, οι αρμόδιες αρχές ή κυβερνήσεις είχαν βρει λύση, οπότε είχαμε κάποιες τυχερές περιπτώσεις», δήλωσε.

Ο ΙΜΟ

Άλλες ναυτιλιακές εταιρείες και πλοιοκτήτες δήλωσαν επίσης ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) θα πρέπει να συντονίσει την έξοδο περίπου 500 πλοίων που πρέπει να περάσουν από τα στενά για να βγουν από τον Κόλπο.

Ο Arsenio Dominguez, γενικός γραμματέας του IMO, δήλωσε ότι ο οργανισμός «αξιολογεί τη σκοπιμότητα των πλοίων να πραγματοποιούν διελεύσεις και να διεξάγουν το εμπόριο με ασφάλεια και σιγουριά, αποφεύγοντας πιθανούς κινδύνους όπως οι νάρκες, καθώς και τη συμφόρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατυχήματα».

Πρόσθεσε ότι ο IMO συνεχίζει να μεριμνά για έναν ασφαλή διάδρομο διέλευσης για τους ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο για περισσότερες από 100 ημέρες.

Σε ετοιμότητα

Η Hapag-Lloyd, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container lines), ανακοίνωσε ότι τα νέα για μια ειρηνευτική συμφωνία είναι «ενθαρρυντικά» και ότι η εταιρεία ελπίζει πως τα πλοία της που είναι εγκλωβισμέναθα μπορέσουν να αποπλεύσουν «αυτό το Σαββατοκύριακο».

Ο Philip Belcher, ναυτιλιακός διευθυντής της ένωσης βιομηχανίας δεξαμενόπλοιων Intertanko, προειδοποίησε ότι «θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσεκτική προσέγγιση» και ότι τα πλοία θα πρέπει να πραγματοποιούν τη δική τους, «εξειδικευμένη ανά πλοίο» αξιολόγηση κινδύνου πριν αποπλεύσουν.